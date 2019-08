USA:n korkokäyrä ennakoi talouden taantumaa

Laskeva korkokäyrä on ennakoinut kaikki vuoden 1960 jälkeiset kuusi talouden taantumaa.

The Economist julkaisi hiljattain (July 27th—August 2nd 2019) artikkelin otsikolla „Curvebell – Yield curves help predict GDP growth across the rich world“.

Normaalina aikoina korkojen aikarakenne on nouseva: pitkät korot ovat lyhyiden korkojen yläpuolella. Tilanne voi olla myös päinvastainen siten, että korkokäyrä on laskeva, joka tarkoittaa sitä, että pitkät korot ovat lyhyiden korkojen alapuolella. USA:n korkomarkkinoiden tilanne on nyt tällainen.

Laskeva korkokäyrä on ennakoinut kaikki vuoden 1960 jälkeiset kuusi talouden taantumaa. Teoreeetinen selitys löytyy tästä. Korkokäyrä on antanut virheellisen signaalin ainoastaan kerran.

Vuonna 1966 Yhdysvaltojen keskuspankki, FED, pyrki hillitsemään inflaation kiihtymistä hidastamalla rahan tarjonnan kasvua. Lyhyt korko nousi toisen neljänneksen 4,6 prosentista 5,1 prosenttiin kolmannella neljänneksellä ja 5,3 prosentiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vastaavasti, pitkä korko nousi 4,2 prosentista 4,8 prosenttiin ja siitä edelleen 4,7 prosenttiin. Seurauksena ei ollut talouden taantuma, vaan luottolama.

Seuraava kuva esittää USA:n 10 vuoden koron ja kolmen kuukauden koron erotusta vuodesta 1982. Pystypylväät ovat USA:n talouden taantumia. Kuva löytyy FED:n FRED-tietokannasta.

Yleensä Yhdysvaltojen talous on ajautunut taantumaan noin vuosi sen jälkeen kun pitkät korot ovat painuneet lyhyiden korkojen alapuolelle. Miksi korkokäyrän kääntyminen ennakoi talouden taantumaa?

Normaaliaikoinan FED operoi korkokäyrän lyhyessä päässä. Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoa, korkokäyrän kulmakerroin laskee ja talouden aktiviteetti hidastuu. Korkokäyrän pitkässä päässä, kun taloutta uhkaa taantuma, sijoittajat odottavat, että keskuspankki laskee ohjauskorkoaan. Tällöin keskuspankin toimenpide laskee pitkiä korkoja enemmän kuin lyhyitä korkoja.

Heinäkuun viimeisellä viikolla FED laski ohjauskorkoaan. Toimenpiteen seurauksena lyhyt korko laski 2,04 prosentista 2,03 prosentiin, mutta pitkä 10 vuoden korko laski 2,02 prosentista 1,90 prosenttiin.

Tässä tilanteessa korkokäyrän tarjoamaa informaatiota hämärtää se, että nyt FED operoi myös korkokäyrän pitkässä päässä, ostamalla pitkän juoksuajan korkosijoituksia. Rahapolitiikallaan keskuspankki vaikuttaa korkokäyrän sekä lyhyeen että pitkään päähän.

Korkoeron ja talouskasvun muutoksilla on positiivinen korrelaatio. Vuoden aikana korkoero on pienentynyt 1,1 prosenttiyksiköllä. Korkoeron muutos ennustaa, että USA:n talouskasvu laskee kolmesta prosentista kahteen prosenttiin. Keväästä lähtien juuri näin on käynyt.

Negatiivinen korkoero ennakoi, että Yhdysvaltojen talous ajautuu taantumaan noin vuoden kuluttua. Samalla globaalin taantuman riski on kasvanut ja tämä on heijastunut globaaleille osakemarkkinoille. Osakemarkkinoiden riskit ovat makrotalouden riskejä, taantumariskejä. Osakemarkkinat reagoivat talouden odotettuun hidastumiseen ja/tai taantumaan osakekurssien laskulla.

Kirjoittaja on rahoituksen dosentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa, vieraileva luennoitsija Estonian Business Schoolissa (EBS) Tallinnassa ja IndexVarainhoidon hallituksen puheenjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Index Varainhoito -yhtiön sivustolla 8.8.2019.