Yleisimmät virheet lainaa haettaessa

Usein lainan hakeminen tulee sellaiseen elämäntilanteeseen, että lainapäätöksen tarvitsee melko nopealla aikataululla.

Sopiva auto olisi juuri nyt myynnissä tai kauan haaveissa ollut lomamatka olisi nyt tarjolla. Tässä kohtaa kannattaa kuitenkin pistää jäitä hattuun ja ottaa käyttöön muutamat vinkit, joilla hakija pääsee onnistuneeseen lopputulokseen lainan hakemisessa.

Yleisin virhe lainaa haettaessa tehdään siinä, että tyydytään ensimmäiseen lainaan, mikä on tarjolla. On toki ymmärrettävää jos tarvitsee lainaa heti, mutta näin hakija ei koskaan saa tietää sitä, olisiko edullisemman lainatarjouksen voinut saada muualta. Tästä syystä on tärkeää pyytää lainatarjouksia useammalta lainantarjoajalta. Lainojen kilpailuttaminen usean pankin ja rahoitusyhtiön välillä onnistuu helposti ja nopeasti, kun hakija ottaa käyttöön maksuttoman lainojen kilpailutuspalvelun.

LeijonaLaina.fi kilpailuttaa hakijan lainan yli 30 eri pankin ja rahoitusyhtiön välillä täysin samassa ajassa kuin, jos hakija olisi hakenut lainaa yhdestä lainapalvelusta.

Lainaehtoihin perehtyminen

Lainahakemuksen kilpailuttamisen myötä, hakija on todennäköisesti saanut vertailtavakseen useita lainatarjouksia eri lainanmyöntäjiltä. Tässä vaiheessa hakijan tehtävä on lainatarjousten tarkempi vertailu. Lainaehdoista on tärkeää tarkistaa todellisen vuosikoron lisäksi lainan takaisinmaksuaika, lainan kuukausierä, sekä muut mahdolliset palvelumaksut.

Katso myös onko lainaan mahdollista myöhemmin saada esimerkiksi maksuvapaata kuukautta tai lainankorotusta.

Valitse lainalle sopiva takaisinmaksuaika

Lainaan ei kannata ottaa liian pitkää maksuaikaa, mutta ei myöskään liian lyhyttä. Sopiva maksuaika on sellainen, että henkilöllä jää lainan lyhennyksen jälkeen rahaa myös muuhun elämiseen, sekä yllättäviin menoihin.

Lainan kuukausierän täytyy pystyä maksamaan joka kuukausi ilman ongelmia.

Näin haettu kulutusluotto lyhenee sopivaa vauhtia, eikä lainanhakijan tarvitse maksaa lainastaan ylimääräisiä korko- ja kulumaksuja.

Useat lainapalvelut antavat asiakkaan lyhentää lainaa tarvittaessa ennenaikaisesti haluamansa määrän ilman lisäkustannuksia. Tämä kannattaa aina tehdä, jos se on taloudellisesti järkevää.

Lainahakemuksen huolellinen täyttäminen

Tyypillisin virhe hakijan hakiessa lainaa, on lainahakemuksen huolimaton täyttäminen. Hakemus täytetään puutteellisilla tai jopa väärillä tiedoilla. Tämä johtaa helposti päätöksen viivästymiseen tai jopa kielteiseen lainapäätökseen.

Älä siis tee tätä virhettä, vaan tarkista vielä ennen lainahakemuksen lähettämistä, että kaikki lainahakemuksen kohdat on huolellisesti täytetty.