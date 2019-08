Laskevatko korot vielä lisää?

Paineet keskuspankkeja kohtaan kasvavat. USA:n keskuspankin johtajan puheet ovat muuttuneet aiempaa kyyhkysmäisemmiksi.

USA:n keskuspankki teki heinäkuun lopussa takinkäännöksen rahapolitiikan suunnassa, kun se alensi ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä.

Markkinoilla on nyt yhä enemmän odotuksia ohjauskorkojen laskusta vielä lisää tänä vuonna, mikä on osaltaan painanut esimerkiksi USA:n valtiolainojen pitkiä korkoja voimakkaasti alaspäin. Toinen keskeinen valtiolainojen korkoja alaspäin painava syy on makrotalouden kasvava epävarmuus kauppasodan ja suurten talouksien talouskasvun hiipuminen.

Maailman keskuspankkiirit kokoontuivat jokavuotiseen tapaan viikonlopuksi Jackson Holen ja Fedin pääjohtajalta Jerome Powellilta odotettiin vihjettä uusista koronlaskuista tälle vuodelle.

Powell toisti Fedin seuraavan talouden kehitystä, ja tekevän korkopäätökset sen pohjalta. Rahapolitiikalla ei hänen mukaansa voida ratkaista kauppapolitiikan ongelmia.

Paineet keskuspankkia kohtaan ovat kovat. Ohjauskoron laskua odottavat niin markkinat kuin kauppasotaa käyvä presidentti Donald Trumpkin.

”Markkinoilla ennakoidaan Fedin laskevan korkoa kaikissa loppuvuoden kokouksissaan ja jatkavan koronlaskuja ensi vuonna”, arvioi Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Alavan mukaan odotukset ovat siis selvästi suuremmat kuin mitä Powellin aiemmat kommentit rahapolitiikan hienosäädöstä antavat ymmärtää.

”Viime viikolla julkistetusta Fedin kokouspöytäkirjasta kävi ilmi, että myös keskuspankin sisällä erimielisyys koronlaskujen tarpeellisuudesta ja määrästä on suuri. Tämä on käynyt selväksi myös eri alueiden keskuspankkiirien julkisuudessa esittämistä lausunnoista.”

Alava muistuttaa, että talous kasvaa USA:ssa kokonaisuutena edelleen hyvin, mutta teollisuuden työpaikat ovat kääntyneet laskuun muutamassa osavaltiossa, jotka olivat ratkaisevassa asemassa viime presidentinvaaleissa.

Alla olevalla videolla Nordean päästrategi Antti Saari pohtii euroalueen talouskehitystä.