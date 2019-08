Maailmantalouden suhdanteet synkistyneet entisestään

Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat kesän aikana synkistyneet entisestään osoittaa kansainvälinen Ifo World Economic Climate -suhdannekysely.

Keskuskauppakamari kertoo tiedotteessaan, että Ifo-indikaattori on tippunut keväisestä -2,4:sta -10,1:een. Ifon:n mukaan maailmanlaajuisesti taloustilanne nähdään haasteellisena ja seuraavan kuuden kuukauden näkymät ovat varsin sameat.

Keskeisimpänä syynä talouden kasvavaa epävarmuuteen pidetään kauppakiistoja, jotka syövät kaikissa Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa talouskasvua.

Huono uutinen Suomelle

Maailmantalouden suhdanneodotusten selkeä heikkeneminen kesän aikana on huono uutinen vientivetoiselle Suomelle, arvioi Keskuskauppakamarin johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori.

”Erityisesti Euroopan ja sen veturin Saksan talouden kasvavat epävarmuudet, mutta myös Kiinan ja USA:n kärjistyvä kauppasota tuo Timo Vuoren mukaan väistämättä haasteita myös Suomen viennille. Ulkomaankaupan toimivuudesta riippuvainen Suomi kohtaa nämä haasteet herkemmin kuin jotkut isojen kotimarkkinoiden maat”, muistuttaa Vuori.

Toistaiseksi Suomen tullin vientitilastot ovat kertoneet viennin kasvusta, mutta myös Suomessa yritysten suhdanneodotuksissa on tapahtunut käänne heikompaan, minkä myös vahvistaa tuore Ifo Economic Climate for Euro Area -selvitys.

”Kansainvälisesti hiipuva kysyntä ja investointihalukkuus eivät koskaan ole hyvä uutinen Suomelle. Varsinkin kun poliittiset epävarmuudet kuten Brexit ja Italia vaivaavat nyt Eurooppaa ja USA-Kiina kauppasota näyttää saavan uusia piirteitä”, arvioi Vuori.

Maailmantalouden Ifo-indikaattori tippui -2,4:sta -10,1:een ja euroalueen Ifo-indikaattori laski – 6,3:sta – 6,7:een. Molemmat ovat heikoimmat tulokset sitten vuoden 2011. Erityisesti suhdanneodotukset seuraavien kuuden kuukauden osalta ovat poikkeuksellisen alhaalla niin maailmantaloudessa (-14,7) kuin myös euroalueella (-18,9).

Johtaja Vuoren mukaan tuoreet Ifo-selvitykset vahvistavat maailman ja Euroopan talouden ohittaneen jo selkeän suhdannehuippunsa. Ifon pitkän ajan suhdanneluvut tukevat tätä johtopäätöstä.

Haaste budjetti- ja työmarkkinapöytiin

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki pitää tärkeänä, että maailmalta tuleva signaali otetaan Suomessa nyt erittäin vakavasti.

”Tuore hallitus valmistelee ensimmäistä budjettiaan nyt aivan eri tilanteessa kuin missä oltiin vielä viime talvena eduskuntavaaleihin valmistautuessa ja vaalilupauksia tehtäessä”, kärjistää Kotamäki

Kotamäki arvioi, että syksyn budjettiriihessä ja työmarkkinapöydissä punnitaan oikeasti, kuinka Suomessa jaksetaan ja pystytään talouden mahdollisesti taantuessa jatkamaan välttämättömiä toimia julkisen talouden tervehdyttämiseksi ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Valtiovarainministeriö on julkistanut ensi vuoden talousarvioesityksensä. Valtiovarainministeri Mika Lintilän budjettiesityksen loppusumma on 57,0 miljardia euroa ja se on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

“Talouden viilentyessä rakennepoliittiset toimenpiteet nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Taantuma on helpompi kohdata maassa, jonka rakenteet ovat kunnossa ja työ- ja hyödykemarkkinat toimivat”, arvioi Mauri Kotamäki.

Ifo World Economic Survey julkaistiin maailmanlaajuisesti 12.8.2019 osoitteessa www.ifo.de. Siihen sisältyvä Ifo Euro Area Economic Survey julkaistiin jo 5.8.2019. Suomessa kysely julkaistaan yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n kanssa. Kyselyyn vastasi 1173 talousasiantuntijaa 116 maasta heinäkuussa 2019.