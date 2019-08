55 000 naisyrittäjän some-yhteisössä on voimaa

Kahta yritystä pyörittävä graafisen alan osaaja Minna Lindberg tukee naisten yrittäjyyttä.

Suomessa riittää osaamista. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 286 934 yritystä, joista noin kolmannes on naisyrittäjiä. Suomi sijoittuu kansainvälisissä naisten yrittäjyysvertailuissa tilastojen kärkisijoille, etenkin EU-maiden keskuudessa.

Noin puolet Suomen väestöstä on naisia, mutta naisten määrä yrittäjinä on pysynyt samoissa lukemissa kymmenisen vuotta, kertoo Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Natalia Härkin. Toisaalta Tilastokeskuksen viime vuotuinen Työvoimatutkimus osoittaa, että vaikka Suomen talous on piristynyt, yrittäjien kokonaismäärä on vähentynyt vajaalla viidellä prosentilla.

– Naiset ovat meillä myös hyvin koulutettuja ja sijoittuvat OECD:n koulutusvertailuissa tilastojen kärkisijoille vuodesta toiseen. Lisäksi suomalaisnaisilla on paljon työkokemusta, osaamista ja verkostoja sekä erittäin itsenäinen asema, kertoo Härkin.

Naisten yrittäjyyttä tulisi tukea Härkinin mukaan maamme talouskasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi.

Yrittäjä Minna Lindberg loi Facebookiin kymmenen vuotta sitten Naisyrittäjät-ryhmän, josta on kasvanut tärkeä yhteisö. Ryhmässä on tänä päivänä 55 000 jäsentä, joka kuvaa naisten kasvavaa innostusta yrittäjyyteen.

– Olin vieraalla paikkakunnalla laittamassa yritystä pystyyn ja kaipasin ryhmää, missä saa mainostaa omia tuotteitaan ja palveluitaan, muistelee Lindberg.

Ryhmässä sana on vapaa; käydään avointa ja asiapitoista keskustelua yrittäjyyteen liittyen, kysellään neuvoa ja apua toisilta naisyrittäjiltä, löydetään uusia yhteistyökumppaneita sekä rohkaistaan toisia perustamaan yritystoimintaa.

Onni olla oman itsensä rouva

Turengissa asuva Lindberg, 42, on toiminut yrittäjänä reilu kymmenen vuotta, jota ennen hän oli graafisella alalla työntekijänä 13 vuotta. MainosMinnana tunnettu yksinyrittäjä pyörittää kahta eri yritystä, Naisdesign ja Minpack, jotka suunnittelevat asiakkailleen brändi-identiteetit ja pakkaukset uuteen uskoon.

Lukioaikoina akvaariokauppiaan ammatista unelmoinut Lindberg löysi kipinän graafiselle alalle paikallislehdestä, jossa mainostettiin PowerPoint ja grafiikan perusteet -kurssia. Akvaariot siirtyivät nopeasti syrjään.

– Innostuin siitä, että hyvänen aika, voiko tietokoneella tehdä mainoksia! Yläasteella ATK oli vaan koodin kirjoittamista mustalle taustalle.

Jyväskylässä jatkuneet graafisen alan opinnot vahvistivat uskoa siitä, että oma ala oli löytynyt. Myöhemmin yrittäjyyskin tuntui itsestään selvältä ajatukselta.

– Yrittäjyydessä on hyvät ja huonot puolensa, mutta tietysti se, että oot oman itsesi rouva ja pystyt määrittelemään työajat ja kaikki asiat. Puhutaan yrittäjän vapaudesta, joka on semmoinen asia, mistä en haluaisi luopua.

On toki haasteitakin ja vastuuta pitää kantaa. Kukaan ei tule paikkaamaan tekemiä virheitä.

Lisää rohkeutta peliin, naiset!

Lindbergin mukaan naiset ovat arempia lähtemään yrittäjäksi kuin miehet. Hän muistuttaa, että naisilla on monta kattilaa tulessa, kun kotonakin pitää pysyä langat käsissä.

Naisten ison haaste yrittämisessä lieneekin perhe-elämän ja yritystoiminnan yhteensovittaminen. Yrittäjänaiset ovat THL:n mukaan miehiä useammin osa-aikaisia, sivutoimisia tai yksinyrittäjiä.

– Naiset ehkä vähättelee itseään ja hinnoittelunkin kannalta pitäisi olla enemmän rohkeutta.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Carita Orlando kertoo Talouselämälle, että 40 prosenttia naisyrittäjistä ja 52 prosenttia miesyrittäjistä tienaa yli 2 000 euroa kuukaudessa.

Ukko-laskutuspalvelun mukaan tehdyn selvityksen mukaan freelancer-nainen laskuttaa miestä vähemmän. Tulos perustui 8 000 kevytyrittäjästä tehtyyn selvitykseen, jonka mukaan naisen euro näyttäisi olevan 64 senttiä.

– Perheyritysten liitto, Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Keskuskauppakamari haluavat Suomeen lisää naisyrittäjiä. Heidän tärkein viestinsä naisille on: ole rohkea äläkä kursaile, raportoi Talouselämä.

Lindberg toivookin, että Naisyrittäjät-ryhmä kannustaisi useampaa naista tekemään unelmistaan totta.

­– Jos sulla on joku hyvä ja kantava liikeidea ja intohimo tehdä sitä työtä, niin ehdottomasti kannattaa lähteä yrittämään.

Lindbergin viesti naisyrittäjille on selkeä: Hio tuote tai palvelu viimeisen päälle ja rohkeasti vain yritys pystyyn.

