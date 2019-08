Suomalaiset sijoittajat luottavat yhä kotitenttäetuun

Danske Bankin tilastot osakekaupoista kertovat, että suomalaiset sijoittajat suosivat suomalaisia yhä kotimaisia osakkeita.

Suomalaisten sijoittajien osakekauppa kohdistui heinäkuussa aiempia kuukausia enemmän Suomeen, kertoo Danske Bank tiedotteessaan.

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin toukokuussa. Tilasto ei siis kerro kaikkien kotimaisten sijoittajien osakekaupoista, mutta on kuitenkin suuntaa-antava.

Danske Bankin asiakkaiden osakekaupoista tehty vertailu on kuvaava, sillä pankin kaupankäyntipalkkiot ovat samat kaikille markkinoille. Näin edullisemmat välityspalkkiot eivät ohjaa sijoituksia Suomeen.

Poikkeuksellisesti saksalaisilla osakkeilla käytiin enemmän kauppaa kuin ruotsalaisilla.

Saksalaiset osakkeet nousivat kolmen kärkeen heinäkuussa, kun katsotaan suomalaisten sijoittajien tekemiä osakekauppoja. Saksalaiset osakkeet keräsivät näin enemmän kauppaa kuin ruotsalaiset osakkeet, joka ovat tavallisesti olleet toiseksi tai kolmanneksi kiinnostavin markkina suomalaissijoittajille. Suosituimmat maat ennen Saksaa olivat Suomi ja Yhdysvallat.

”Saksan vetovoimaa kuvaa myös se, että suomalaisasiakkaiden osakevaihdosta 60 prosenttia oli ostoja. Ostetuin osake oli pankki Deutsche Bank, joka on menettänyt vuodessa lähes 40 prosenttia arvostaan ja kertonut laajoista tehostamisohjelmista. Suomalaiset ottavat nyt riskiä Saksassa”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Kemppaisen mukaan siirtymä Saksaan voi olla pysyvä, sillä ruotsalaisten osakkeiden osuus suomalaissijoittajien salkuissa näyttää olleen laskussa jo pidemmän aikaa.

”Saksa on osakemarkkinana houkutteleva, jos eri markkinoita vertailee vaikka perinteisellä arvostusmittarilla, p/e-luvuilla. Saksa on halvempi kuin Eurooppa keskimäärin, ja selkeästi koko maailma edullisempi. USAn arvostus on isoista maantieteellisistä markkinoista kallein. Saksan teollisuuden näkymät ovat heikentyneet jo pitkän aikaa, ja talouskasvu on lähellä nollaa. Mahdollisesti suomalaiset ounastelevat jo käännettä parempaan?”

Yhdysvallat keräsi toiseksi eniten suomalaisten sijoittajien osakevaihtoa heinäkuussa. Sijoittajat olivat kuitenkin enemmän myyntilaidalla, sillä vaihdosta 60 prosenttia oli myyntejä. Suomalaiset lisäsivät omistuksiaan teknologiajäteissä, sillä ostetuimpien kärjestä löytyvät Apple ja Facebook.

Myös heinäkuu osoitti, että suomalaisten halu sijoittaa myös ulkomaalaisiin osakkeisiin on kasvanut, sillä Suomen osuus osakekaupasta oli reilut 80 prosenttia, kun aiempien vuosien heinäkuussa osuus on ollut vajaat 90 prosenttia. Osuus oli kuitenkin reilusti suurempi kuin kuluvan vuoden kesäkuussa, jolloin 75 prosenttia kaupoista kohdistui Suomeen.

Suomalaisissa osakkeissa eniten vaihtoa keränneet osakkeet olivat samoja kuin viime kuukausina. Eniten vaihtoa kertyi Nordealle, jota sijoittajat myivät eniten.

”Nordeasta on puhuttu viime vuosina uutena kansanosakkeena, sillä se on kerännyt suuren joukon piensijoittajia omistajiinsa. Nyt näyttää siltä, että suunta voi olla kääntymässä.”

Taulukko: Osakekaupat maittain heinäkuussa (Lähde: Danske Bank)