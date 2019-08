Terveyspalveluyhtiö Coronaria kertoi perjantaina tehneensä pakollisen ostotarjouksen pörssiyhtiö Silmäaseman osakkeista.

Coronaria kertoo 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkineensa yhteensä 1 420 031 Silmäaseman osaketta. Osakkeista maksettu korkein hinta on ollut 6,00 euroa osakkeelta, mikä on myös korkein Coronarian Silmäaseman osakkeista maksama hinta.

Ennen tehtyjä osakekauppoja Coronaria omisti 3 195 412 Silmäaseman osaketta eli 22,43 prosenttia Silmäaseman kaikista osakkeista. Coronaria on Silmäaseman suurin osakkeenomistaja.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousee yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyy velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Coronaria tulee tarjoamaan Ostotarjouksessa käteisvastikkeen, joka on 6,0 euroa jokaiselta Silmäaseman osakkeelta. Tarjousvastike on noin 7,5 prosenttia korkeampi suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 15.8.2019 eli tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä sekä noin 9,4 prosenttia korkeampi kuin Silmäaseman osakkeen ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Coronarian tavoitteena on aloittaa ostotarjouksen tarjousaika viimeistään 16.9.2019. Ostotarjous aloitetaan, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan, joka sisältää ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot. Tarjousajan kesto tulee olemaan kolme viikkoa. Coronarian käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

Saako Coronaria Silmäaseman pilkkahinnalla?

Taloussanomien mukaan Coronaria ei keskustellut etukäteen Silmäaseman johdon tai sen osakkeenomistajien kanssa tänään sen tekemästä ostotarjouksesta. Vielä ei ole varmaa, onko Coronarian tavoitteena vetää Silmäasema pois pörssistä.

” Tässä vaiheessa on turha spekuloida asialla. Käytännössä pörssistä vetäminen on mahdollista vasta, kun omistamme 90 prosenttia, johon meillä on vielä pitkä matka. Seuraamme nyt, kuinka muut osakkeenomistajat reagoivat ostotarjoukseen”, kertoo Coronarian toimitusjohtaja Teppo Lindén uutistoimisto Startelille.

Arvopaperin uutispäällikkö Lauri Sihvonen pitää Coronarian ostotarjousta Silmäasemasta ”sikahalpana”.

Sihvonen laskee, että Silmäaseman osakkeen kolmen kuukauden painotettuun keskikurssiin suhteutettuna preemio on noin 9,4 prosenttia.

”Preemio on surkea. Esimerkiksi Loxamin preemio Ramirentistä oli yli 65 prosenttia edellispäivän päätöskurssiin ja Anta Sportsin preemio Amerista noin 38 prosenttia”, Sihvonen vertaa.

”Käytännössä Coronarian ostotarjouksessa luvattu hinta on selvästi Silmäaseman 6,90 euron listautumishintaa matalampi. Se tarkoittaisi, ettei Silmäaseman kesällä 2017 alkanut pörssiseikkailu olisi tuottanut alusta saakka mukana olleille minkäänlaista lisäarvoa.”

Taustaa: Mikä on Silmäasema?

Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäterveyden palveluntarjoaja ja toiseksi suurin optikkoketju. Silmäaseman johdon arvion mukaan Silmäaseman markkinaosuus yksityisesti tehtävistä silmäleikkauksista on yli 50 prosenttia.

Ketjuun kuuluu Suomessa lähes 150 Silmäasema-myymälää ja 14 silmäsairaalaa sekä yhdeksän myymälää Virossa.

Silmäasema-konsernin liikevaihto oli 122,9 miljoonaa euroa vuonna 2018, ja se kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Yhtiön oikaistu käyttökate oli 11,8 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta.

Silmäaseman Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,9 prosenttia vuoden 2018 tammi–kesäkuusta ja oli 66,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. Oikaistu liiketulos kasvoi 34,9 prosenttia ja oli 4,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Salmisen mukaan hyvä kehitys perustuu siihen, että konsernin liikevaihdon kannalta määräävän optisen kaupan suorituskyky on kokonaisvaltaisesti parantunut vertailukaudesta. Silmäklinikoiden osalta työtä on vielä tehtävänä.

Silmäasema arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman ilman vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutusta.

Silmäaseman osakekurssi nousi Coronarian ostotarjouksen siivittämänä perjantaina yli 7,5 prosenttia.