Sinustako asuntosijoittaja?

Asuntojen hintakehitys on ollut jo pidempään noususuhdanteinen eikä notkahdusta ole ainakaan näköpiirissä.

Väestö ikääntyy ja vuokra-asunnoille on kysyntää. Usein asuntosijoittajalla on myös henkilökohtainen syy sijoittaa asuntoon. Syyt voivat olla pieni eläkelisä siirryttäessä itse eläkkeelle tai asuntoa halutaan käyttää itse tulevaisuudessa esimerkiksi kaupunkikotina.

Asuntosijoittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja se on hyvä ajatella pitkäjänteisenä sijoituskohteena. Asunnon osto varsinkin pääkaupunkiseudulta on suuri investointi, joten ennen asunnon ostamista kannattaa laatia jonkinlainen sijoitussuunnitelma.

Sijoitussuunnitelman laatimisessa on hyvä pyytää neuvoja ammattilaiselta, mutta sijoittaja pystyy itsekin tekemään kattavan suunnitelman, kun miettii seuraavia seikkoja.

Tuotto. Ellei asunto tuota, ei myöskään asuntoon sijoittaminen kannata. Asunnon tuotto muodostuu vuokrasta sekä asunnon arvon muutoksesta. Hyvä sijoituskohde on, kun asunnon lainanlyhennyksen ja asuntovastikkeen jälkeen vuokratuotosta jää voiton puolelle. Tuotot eivät useinkaan ole suuria, mutta asuntosijoittaminen onkin pitkäjänteistä puuhaa ja työ palkitaan paremmin vasta, kun sijoitusasuntoon tarvittu laina on maksettu kokonaan pois. Vuokratuoton sijoittaja pystyy laskemaan jo asunnon ostovaiheessa, mutta asunnon arvon muutos pystytään tarkasti sanomaan vasta, kun asunto on myyty.

Sijainti. Parhaaseen vuokratuottoon pääsee, kun neliöiltään pienemmän asunnon pystyy ostamaan hieman edullisemmalta alueelta. Tässä auttaa vain myynnissä olevien asuntojen tiivis seuraaminen. Sijainti on vuokrattavuuden kannalta oleellinen asia. Etsi asuntoa läheltä kaupungin keskustaa, kouluja ja työpaikkoja. Asunnon jälleenmyyntiarvo on myös parempi, kun asunto sijaitsee hyvällä paikalla.

Sijoitusasunnon kulut ja menot. Asunnon tulee olla siisti ja nykyaikainen. Pieneen pintaremonttiin kuten seinien maalaamiseen saa varautua noin 5 – 10 vuoden välein. Tähän toki vaikuttaa se, kuinka usein vuokralainen vaihtuu. Vuokranantaja voi hyvässä hengessä ehdottaa, ettei seiniin kiinnitettäisi ruuveja/ nauloja, mutta varsinaista kieltoa vuokranantaja ei voi tähän antaa. Lisäksi kuluja syntyy, jos taloyhtiö tekee jonkin suuremman remontin, kuten katto- tai pesuhuoneremontin. Myös asunnon kodinkoneet vanhenevat ja rikkoutuvat ajan myötä, joihin on hyvä varautua.

Asunnon osto omalla rahalla vai lainalla

Tuottavin tapa ostaa sijoitusasunto on ostaa vuokra-asunto omalla rahalla. Harvalla sijoittajalla kuitenkaan on satoja tuhansia euroja ns. takataskussa.

Sijoitusasuntoa valittaessa voi ostaa myös asunnon, jossa on yhtiölainaa. Tällöin välittömästi maksettava osuus vuokra-asunnosta on pienempi. Vuokratuotto jää näin ollen alhaisemmaksi, kun jäljellä olevaa yhtiölainaa maksetaan joka kuukausi.

Jos itsellä ei ole rahaa ja yhtiölainan korko tuntuu korkealta, jää vaihtoehdoksi vielä pankkilainan kilpailuttaminen. Pankit kannattaa kilpailuttaa ja valita edullisin laina parhailla mahdollisilla lainaehdoilla.