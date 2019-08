Stockmannin tuloskunto heikkeni jälleen – verkkokauppa etenee

Kuva: Kenneth Luoto

Kauppaketjun toimeenpaneva puheenjohtaja Lauri Ratia uskoo, että yhtiön säästöt ja muut toimenpiteet alkavat näkyä tuloksessa loppuvuonna.

Kauppaketjun liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 12,1 prosenttia viime vuodesta. Liikevaihto oli 242 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 279 miljoonaa euroa. Stockmannin liikevaihdon laskun tärkein selittävä tekijä oli Hullujen Päivien ajoittuminen tänä vuonna eri aikaan kuin viime vuonna. Kampanja ajoittui tänä vuonna Suomessa maaliskuulle.

Oikaistu liikevoitto oli huhti–kesäkuussa 16,2 miljoonaa euroa, kun vertailukelpoinen viime vuoden luku oli 19,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisessa luvussa ei ole mukana myytyä Pietarin Nevsky Centreä. Oikaistu osakekohtainen tulos valahti pakkaselle -0,01 euroa, kun se viime vuonna oli hiukan plussalla 0,01 euroa.

Stockmannin toimeenpaneva puheenjohtaja Lauri Ratia kertoo, että yhtiö on kevään ja kesän aikana jatkanut Stockmannin strategian työstämistä, jotta liiketoiminta saataisiin käännettyä kestävälle tasolle vuoteen 2021 mennessä.

”Uudistamme muodin, kauneuden ja kodin valikoimiamme sekä tavaratalojamme. Remontoimme parhaillaan Tallinnan-tavaratalon Herkku-osastoa, ja kesäkuussa kerroimme suunnitelmista uudistaa koko Jumbon tavaratalomme vuoden 2020 aikana”, Ratia kertoo.

Muutosohjelman tavoitteena ovat vähintään 40 miljoonan euron säästöt vuoteen 2021 mennessä, ja se etenee suunnitelmien mukaisesti.

”Odotamme, että säästöt ja muut toimenpiteet alkavat näkyä tuloksessa jo loppuvuodesta 2019”, Ratia lupaa.

Kauppaketjun tulos on Ratian mukaan parantunut kesää kohden, ja Stockmann Retailin myyntikate on parantunut. Verkkokauppa jatkoi kasvuaan ja sen myynti nousi 22 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

”Avasimme digitaalisen markkinapaikan kesäkuussa, jolloin monet uudet Online Exclusive -brändit esiteltiin asiakkaillemme stockmann.comissa.”

Lindexin verkkokauppa on kasvanut vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana 30 prosenttia. Suhteellinen myyntikate kasvoi edelleen johtuen paremmasta varastojen ja hinnanalennusten hallinnasta.

Ratian mukaan Lindex jatkoi verkkoliiketoimintansa kasvattamista ja aloitti yhteistyön suositun pohjoismaisen Boozt-verkkokaupan kanssa.

”Näemme Lindexissä suurta potentiaalia, ja sen vuoksi hallitus on päättänyt selvittää yhtiön omistuksen strategisia vaihtoehtoja.”

Ratia kertoo myös, että myöhemmin tämän kuukauden aikana uusi toimitusjohtaja ja talousjohtaja aloittavat Stockmannilla. Yhtiön hallitus on nimittänyt Jari Latvasen Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi 19. elokuuta alkaen. Hän on toiminut aiemmin HKScanin toimitusjohtajana. Talousjohtajaksi on nimitetty Pekka Vähähyyppä. Vähähyyppä on toiminut viimeksi Finnairin talousjohtajana.

Ratia uskoo, että Latvasen ja Vähähyypän johdolla Stockmann suunnitelmiensa mukaisesti.

”Näiden nimitysten jälkeen Stockmannilla on vahva johtoryhmä, joka yhdessä koko henkilöstön kanssa kehittää Stockmannista johtavan muodin ja tyylin edelläkävijän”, Ratia toteaa.

Stockmann pitää vuoden 2019 näkymät ennallaan. Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.