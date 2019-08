Onko syklinen teräsyhtiö SSAB jo liian halpa?

SSAB:n osakkeen arvostuskertoimet ovat nyt poikkeuksellisen matalalla.

SSAB:n osakekurssi on laskenut vuodessa yli 38 prosenttia ja vuoden alusta yli 19 prosenttia.

Vahvasti syklinen osake reagoi herkästi maailmantalouden tunnelmien muutoksiin.

Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 20 654 miljoonaan kruunuun viime vuoden 19 263 miljoonasta kruunusta, mutta liiketulos laski vuodentakaisesta.

SSAB:n liiketulos oli 1 316 miljoonaa Ruotsin kruunua huhti–kesäkuussa, kun edellisvuoden vertailukaudella liiketulosta syntyi 1 630 miljoonaa kruunua.

Yhtiön konsernijohtaja Martin Lindqvistin mukaan tulosta painoi etenkin Euroopan-yksikön heikko neljännes, jonka liiketulokseen vaikutti etenkin rautamalmin kohonneet kustannukset.

Konsernijohtajan mukaan teräsmarkkinan näkymät ovat nyt epävarmat.

Hänen mukaansa teräksen heikot hinnat kotimarkkinoillamme Euroopassa ja Yhdysvalloissa viittaavat nyt jakelijoiden varovaiseen tunnelmaan ja kysynnän odotetaan olevan kausittaisesti heikompaa kolmannella neljänneksellä.

SSAB:n osake on laskenut maailman teollisuusluottamuksen vanavedessä, arvioi Nordea aamukatsauksessaan.

Fellow Finance – sijoittaminen tuottavasti ja ilmaiseksi rajatulla riskillä Vertaislainat ja yrityslainat tarjoavat sijoittajalle korkeaa korkotuottoa

Keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut yli 10% huomioiden luottotappiot Lue lisää

Osakkeen kurssilasku on ollut kuitenkin näkymien heikentymisestä huolimatta varsin raju. Nordea huomauttaa, ettei teräsyhtiön tuloskunto ole rapistunut osakkeen laskun viitoittamalla tavalla.

Nordea kertoo tehneensä niin sanotun stressitestin arvioidakseen sijoittajien pelkojen paikkansapitävyyttä.

”Stressitestin perusteella näemme SSAB:n käyttökatteen pahimmassa tapauksessa laskevan noin 4,6 miljardiin nykyisestä reilusta 8 miljardista Ruotsin kruunusta. Pahimman tapauksen käyttökatteella osakkeen arvostukseksi tulee 6 kertaa käyttökate, mikä on selvästi matalampi luku kuin historiallisesti laskumarkkinoiden aikana”, Nordea laskee.

SSAB:n tase on vahvistunut Nordean mukaan tuntuvasti, minkä ansiosta yhtiön velkakorjattu EV/Sales -arvostus on tällä hetkellä kaikkien aikojen edullisimmalla tasollaan.

Myös taseperusteinen P/B –kerroin on lähellä kaikkien aikojen pohjia. Loppuvuoden konsensusennusteen mukaisella taseella P/B-kerroin on nyt vain 0,41x.

”Sentimentti syklisten osakkeiden ympärillä on ymmärrettävästi tällä hetkellä varovainen, mutta SSAB:n kohdalla sijoittajat jättävät mielestämme huomioimatta taseen tuntuvan vahvistumisen viime vuosina”, Nordea arvioi.

Nordean mielestä SSAB on tällä hetkellä kiinnostava perusteollisuusyhtiö riskiä sietävälle sijoittajalle. Pankin suositus osakkeelle on osta 43 kruunun tavoitehinnalla.

SSAB:ta seuraavista 14 analyytikosta peräti seitsemän antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen, kolmen suositus on lisää ja kolmen suositus on pidä. Vain yhden analyytikon suositus on vähennä.