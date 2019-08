7 sääntöä toimivaan hissipuheeseen

Hyvä hissipuhe tekee lähtemättömän ensivaikutelman.

Ensivaikutelma uuteen ihmiseen luodaan muutamassa sekunnissa. On siis tärkeä tietää, miten esitellä itsensä itsevarmasti.

Monen korvissa saattaa särähtää, kun puhutaan hissipuheesta. Jotkut pitävät termiä hieman kornina myyntiedustajien kikkana, mutta et voi koskaan tietää, milloin tulet tarvitsemaan hyvää myyntipuhetta. Hissipuheen tarinan mukaan hyvä myyjä vakuuttaa potentiaalisen asiakkaan hissimatkan aikana.

Vaikka et pitäisi puhetta hississä – tiukka ja terävä myyntipuhe tekee aina hyvän vaikutuksen. Oman osaamisen tunnistaminen, itsensä sekä yrityksen brändääminen ja siitä kertominen vaatii kuitenkin harjoittelua. Hissipuheen treenaamisesta voi olla hyötyä työnhaussa.

Entrepreneur listasi seitsemän sääntöä, joilla teet vaikuttavan hissipuheen.

1. Älä tyrkytä hissipuhetta oikeassa hississä

Ei-toivottu hissipuhe oikeassa hississä voidaan kokea tunkeilevaksi. Ellei sinulta kysytä hississä, mitä teet ammatiksesi – säästä spiikkisi asianmukaiseen ympäristöön.

2. Lyhyt ja ytimekäs

Toimiva hissipuhe on tiivis ja ytimekäs. Sen tulee olla kestoltaan noin 90 sekuntia pitkä. Puhetta ei kannata vetää ihan lonkalta, mutta älä kuitenkaan harjoittele liikaa ettet kuulostaa robottimaiselta. Hissipuhetta kannattaa harjoitella mahdollisimman paljon esittämällä se vaikkapa ystäville ja perheenjäsenille.

3. Keskity olennaiseen

Pidä hissipuhe yksinkertaisena ja keskity olennaiseen. Et ehdi selittämään hissipuheessa, mitä olet tehnyt koko elämäsi aikana. Huonot hissipuheet ovat joko liian pitkiä tai epämääräisiä.

4. Mikä tekee sinusta uniikin?

Mikä tekee sinusta uniikin tai miksi sinun myyntiehdotus on ainutlaatuinen? Miten kiteytät oman osaamisesi muutamaan lauseeseen ja samalla erotut kymmenistä muista hakijoista?

Hyvä hissipuhe on informatiivinen ja tehokas. Muista, että sen tulee herättää mielenkiintoa.

Esimerkkinä yleinen kuvailu: ”Olen valmentaja ja konsultti”, muuttuu uniikiksi vaikkapa näin: ”Autan ihmisiä työskentelemään vähemmän ja saavuttamaan elämässään enemmän”.

5. Vältä jargonia

Jos jonkun on kysyttävä hissipuheen jälkeen: ”Mitä tarkoitat?”, olet pulassa. Vältä jargonia tai teennäisiä lausahduksia.

6. Miten kuuntelija hyötyy hissipuheesta?

Harkitse, miten kuuntelija hyötyy tekemästäsi myyntipuheesta ja räätälöi puhe juuri häntä varten. Mitä hyötyä sinusta tai palvelustasi on? Miksi juuri sinut kannattaisi palkata?

Hissipuhe voisi olla esimerkiksi: ”Autan yrityksiä lisäämään myyntiään 33 prosentilla, klousaamaan kauppoja 80 prosentilla enemmän tai kaksinkertaistamaan uusien asiakkaiden määrän kuukaudessa”. Keskity siihen, mitä tarjoamasi tuote tai palvelu oikeasti tarjoaa.

7. Tarkkaile kuuntelijan kehonkieltä

Kirjailija Sam Horn kirjoittaa kirjassaan Someday is Not a Day of the Week ”kulmakarvakokeesta”. Jos hissipuheesi saa kuuntelijan kulmakarvat nousemaan – puhe oli tehokas. Tämä on merkki siitä, että kuuntelija haluaa tietää enemmän ja viesti on mennyt perille. Toisaalta, jos kuuntelijan kulmat rypistyvät, hissipuhe on luultavasti mennyt metsään.

Mikä sinun hissipuheesi olisi, jolla teet vaikutuksen työhaastattelussa? Entä osaatko kertoa hissimatkan aikana kuka olet, mitä yritystä tai tuotetta edustat, mitä tuote tekee ja mitä asiakashyötyjä tuote tarjoaa?

