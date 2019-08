Harvardin ura-asiantuntijat: Työhakemuksien 5 suurinta mokaa

Vältä näitä virheitä työhakemuksessa.

Me kaikki tiedämme, miten tärkeässä roolissa hyvä työhakemus ja ansioluettelo on töitä hakiessa.

– Työnhaku on luottamuksen rakentamista työnhakijan ja -antajan välillä, ja itsensä myyminen uskottavalla tavalla on oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Meidän jokaisen sisällä asuu tai ainakin pitäisi asua myyjä, kertoo työelämäaktivisti Aki Ahlroth Duunitorille.

Työhakemuksen rooli kasvaakin kaiken aikaa ja siihen kannattaa panostaa nyt enemmän kuin koskaan. Mitä mokia sitten hakemuksessa kannattaa välttää?

Harvardin yliopiston ura-asiantuntijat kokosivat kasaan oppaan, jonka avulla työhakemus laitetaan kuntoon. Hakemuksen pitää tuoda esiin heti ensisilmäyksellä vahvimmat piirteesi ja ominaisuutesi sekä ilmentää selvästi, mikä erottaa sinut muista työnhakuehdokkaista.

Uuden ura-oppaan mukaan nämä ovat ansioluetteloiden ja työhakemuksien 5 suurinta mokaa.

1. Kirjoitus- ja kielioppivirheet

Tämän luulisi olevan itsestään selvä seikka, mutta hyvin monesta työhakemuksesta löytyy kirjoitusvirheitä. Career Builderin tekemän tutkimuksen mukaan jopa 58 prosentista työhakemuksista sisältävät kirjoitusvirheitä. Yksittäinen virhe tuskin estää rekrytoijaa ottamasta sinuun yhteyttä, mutta toistuvat virheet antavat huolimattoman kuvan.

Googlen entinen pääjohtaja Laszlo Bock ehdottaa lukemaan työhakemuksen alhaalta ylöspäin ennen hakemuksen lähettämistä, jos tuntuu siltä, että tulet sokeaksi virheille. Jos työhaun suhteen on tosissaan, kannattaa pyytää läheisiä ja kollegoita oikolukemaan hakemus.

2. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Monesta ansioluettelosta puuttuu yhteystiedot. Sanomattakin selvää, että työnantajalle tulee kertoa yhteystiedot, joista sinut saa helpoiten kiinni.

3. Toimintaverbit

Käytä dynaamisia verbejä ja viesti, mitä teit ja sait aikaiseksi nykyisessä ja edellisessä työpaikassasi. Kuvaile kokemuksiasi mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja vältä geneerisiä ilmauksia.

Harvardin ura-asiantuntijat suosittelevat käyttämään työhakemuksessa toiminnallisia verbejä, kuten:

kehittää

saavuttaa

ratkaista

viimeistellä

johtaa

toteuttaa

suunnitella

suorittaa

lisätä.

4. Selkeä, ytimekäs ja helppolukuinen

Pidä ansioluettelon muotoilu yhdenmukaisena ja selkeänä. Vältä räikeän värisiä fontteja ja paperia. Musta fontti ja valkoinen paperi on yleensä paras ratkaisu. Käytä samaa fonttia koko hakemuksessa, kohdista sarakkeet tasaisesti, kursivoi ja lihavoi tarvittaessa tekstiä sekä otsikoi tarpeen mukaan. Ansioluettelon tulee edetä kronologisessa järjestyksessä.

Varmista, että nimesi ja yhteystietosi ovat jokaisella sivulla. Jos lähetät CV:n sähköpostitse, tallenna ja lähetä se PDF-muodossa.

5. Hillitty pituus

Muista, et ole kirjoittamassa novellia. Laszlo Bockin mukaan hyvä nyrkkisääntö on ”yksi sivu jokaisesta 10 vuoden työkokemuksesta”. Hakemuksen on tarkoitus saada sinut työhaastatteluun, jossa voit kertoa itsestäsi enemmän. Työhakemuksella ei ole enää paljoakaan painoarvoa, kun olet itse työhaastattelussa, Bock muistuttaa. Pidä hakemus siis lyhyenä ja ytimekkäänä.

Harvardin ura-opas kehottaa huomioimaan myös nämä asiat:

Vältä hymiöitä, slangia tai huutomerkkejä.

Älä käytä persoonapronomineja (minä, minua, minun).

Vältä lyhenteitä.

Älä numeroi eri osioita tai kategorioita.

Älä liitä hakemukseen kuvaa, sukupuolta tai ikää.

Älä lisää suosittelijoita.

Harvardin ura-oppaasta löytyy myös hyvän ansioluettelon mallipohjia.

Lähde: Inc.

