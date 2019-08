Tutkimus: Suomalaiset ovat Euroopan rehellisimpiä työntekijöitä

Analytiikkayritys SASin maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa, että suomalaiset työntekijät kuuluvat Euroopan rehellisimpien joukkoon.

Aivan puhtaita pulmusia ei kuitenkaan olla meilläkään, vaan joka viides kyselyyn vastanneista yrityksistä on havainnut työntekijöiden tehtailleen luottokortti- tai matkalaskupetoksia.

Euroopassa työhön liittyviä petoksia tehdään eniten Isossa-Britanniassa. Lähes 60 prosentissa Ison-Britannian yrityksissä on havaittu, että työntekijät huijaavat matka- ja kululaskuissaan. Vastaava luku Suomessa on vain 20 prosenttia. Kaikkien tutkittujen maiden keskiarvo on 39 prosenttia.

”Suomalaiset ovat kyselyn mukaan Euroopan rehellisimpiä työntekijöitä. Esimerkiksi jo länsinaapurissamme Ruotsissa 32 prosentissa yrityksissä on huomattu matka- tai kululaskuihin liittyviä petoksia”, Suomen toimitusjohtaja Kimmo Havu SASilta kertoo.

Toiseksi yleisimpiä huijaustapoja ovat erilaiset luottokortteihin liittyvät väärinkäytökset. Niitä on havainnut kaikista tutkituista maista joka neljäs yritys, ja Suomessakin joka viides.

”Vaikka olemmekin Suomessa tulosten valossa varsin rehellisiä, kannattaisi yritysten arvioida uudelleen käyttämiään tekniikoita petosten tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Nyt joka neljäs suomalaisyritys kertoo, että ne luottavat petosten ehkäisyssä pääasiallisesti työntekijöidensä tekemiin ilmiantoihin. Kuten arvata saattaa tämä ei ole nykyaikana enää riittävä taso”, Havu toteaa.

Sisäisten petosten ehkäisy on yritysmaailmassa kansainväliselläkin tasolla varsin heikoissa kantimissa. EMEA-maissa vain 14 prosenttia yrityksistä hyödyntää tehokkaampia tekniikoita, kuten algoritmipohjaista ohjelmistoa tai koneoppimista petosten ehkäisyssä ja tunnistamisessa.

”Suomessa olemme uusien tekniikoiden osalta kuitenkin muuta EMEA-aluetta edellä, sillä meillä 28 prosenttia yrityksistä hyödyntää analytiikkaan pohjautuvia ratkaisuja. Toisaalta manuaalisiin kontrolleihin tai auditoinnin täsmäiskuihin luottaa meilläkin vielä 40 prosenttia yrityksistä”, Havu sanoo ja jatkaa:

”Petoksissa ei ole kyse muutamista kympeistä. Vuosittaiset menetykset ovat suuremmissa yrityksissä jopa miljoonia. Suomessakin on viime aikoina noussut esiin valitettavasti merkittäviä petostapauksia, jotka olisivat olleet estettävissä uuden teknologian avulla”.

SAS teetti kyselyn yhdessä kansainvälisen petoksen tutkintaan erikoistuneen järjestön The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) kanssa helmikuussa 2019. Yhdistys lähetti kutsun kyselyyn jäsenilleen, joista vastasi 1 055 henkilöä.

Kyselyn tulokset on julkaistu raportissa: Unmasking the enemy within: how smart analytics can stop procurement fraud.