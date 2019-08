Nyt sakkaa jo Yhdysvaltojenkin talous – ostopäällikköindeksi laski alhaisimmilleen 10 vuoteen

Yhdysvaltojen teollisuustuotannon elokuun ostopäällikköindeksi PMI laski 49,9 pisteeseen, kertoo ostopäällikköindeksin laatinut IHS Markit -yhtiö. Teollisuuden uudet tilaukset enemmän kuin kertaakaan 10 vuoteen.

Viimeksi lukema oli näin alhainen finanssikriisin syövereissä syyskuussa 2009. Kuukausi sitten heinäkuussa lukema oli 50,4 pistettä.

Elokuun lukema oli myös ekonomistien odotuksia heikompi, sillä konsensusennuste oli 50,5 pistettä.

🇺🇸 U.S industrial production continued to contract at the start of the third quarter according to the latest official data, as previously signalled by the IHS Markit U.S Manufacturing PMI. Overall output fell by 0.2% in July, with manufacturing production decreasing by 0.4%. pic.twitter.com/YvcSJcYqWI