Valtion sijoitusyhtiön sijoitusten tuotto painui pakkaselle

Solidiumin tilikausi oli kaksijakoinen.

Solidium jatkoi kesäkuussa päättyneellä tilikaudella aktiivisen omistajuuden strategiaansa. Yhtiön mukaan sen kymmenettä tilikautta leimasivat suuret vaihtelut tilikauden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä.

Solidiumin mukaan globaalissa osakemarkkinassa tapahtui jyrkkä pudotus syksyllä 2018. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla markkinoilla oli vahva kehitys, mikä näkyi erinomaisena tuottona tilikauden toisella periodilla.

Yhtiön osakeomistusten tuotto painuin -3,0 prosenttia miinukselle koko tilikaudella heinäkuusta 2018 kesäkuuhun 2019.

Solidiumin salkun suurin muutos oli sijoitus Nokian Renkaisiin. Myös salkkuyhtiöissä tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun Tieto ja norjalainen EVRY sekä Metso ja Outotec ilmoittivat yhdistymisistään.

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen toteaa, että yhtiö teki kuluneella tilikaudella vähemmän transaktioita kuin edellisellä kaudella.

”Uutena yhtiönä ostimme Nokian Renkaita, jota olemme seuranneet pidempään. Yhtiö täyttää kaikki Solidiumin sijoituskriteerit. Nokian Renkaat on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Se on tekemässä merkittäviä investointeja Yhdysvaltoihin, testikeskukseen Espanjaan ja raskaiden renkaiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen Nokialla”, Mäkinen kertoo.

Tilikausi oli Mäkisen mukaan kaksijakoinen.

”Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli ensimmäisen puoliskon aikana -16,9 prosenttia ja toisen puoliskon aikana 16,7 prosenttia. Parhaiten tuotti Valmet (36 % kokonaistuotolla), jonka saadut tilaukset kasvoivat läpi vuoden ja tilauskanta ylsi ennätyskorkealle tasolle.”

Mäkisen mukaan Solidium tulouttaa valtiolle täysmääräisenä omistusyhtiöstä saamansa osingot.

”Tilikauden aikana maksoimme valtiolle osinkoina 351 miljoonaa euroa. Normaalin osingonjaon lisäksi luovutimme pääomanpalautuksena valtiolle osakkeita 155 miljoonan euron arvosta. Lisäksi Solidium maksoi veroja 36,5 miljoonaa euroa.”

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä pörssinoteeratuissa yhtiöissä. Solidiumin tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta yhtiöissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa. Solidium toimii markkinaehtoisesti ja sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä. Visiomme on, että omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.

Solidium on omistajana kolmessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana.

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 8 193 miljoonaa euroa tilikauden päättyessä kesäkuun lopussa.