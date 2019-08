Warren Buffett: Vanhemmat tekevät tämän virheen opettaessaan lapsilleen taloustaitoja

Näitä taloustaitoja sijoitusguru Warren Buffett opetti omille lapsilleen.

Buffett perusti kourallisen pienyrityksiä ennen kuin hänestä tuli Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja. Legendaarinen sijoittaja perusti ensimmäisen yrityksensä kuusivuotiaana, kun hän osti isomman pakkauksen limua ja möi pullot erikseen kalliimmalla hinnalla. Hän möi myös lehtiä ja purukumia ovelta ovelle, kertoo CNBC.

”Isäni oli suurin inspiraationi”, Buffett kertoi haastattelussa vuonna 2013. ”Opin jo varhaisessa iässä hyvien tapojen tärkeyden. Säästäminen oli tärkeä oppitunti, jonka hän opetti minulle.”

Warren Buffettin mielestä suurin virhe, jonka vanhemmat tekevät opettaessaan lapsilleen taloustaitoja on se, että ”vanhemmat odottavat kunnes heidän lapsensa ovat teini-ikäisiä, ennen kuin he alkavat puhua hyvistä rahataidoista – kun he voisivat aloittaa opettamisen jo lasten ollessa päiväkodissa.”

Aika on tärkeä tekijä

Tutkijat ovat havainneet, että 80 prosenttia aivojen kasvusta tapahtuu 3-vuotiaana. Cambridgen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset kykenevät ymmärtämään jo 3–4-vuotiaana rahan perusteita. Lapsen taloudelliseen käyttäytymiseen liittyvät taidot ovat yleensä kehittyneet 7-vuotiaana.

”Useimmat vanhemmat tietävät jo, kuinka tärkeää on opettaa lapsilleen rahankäytöstä ja miten rahaa kannattaa hallita”, tuo esiin. Mutta tietämisen ja toimimisen välillä on suuri ero.

T. Rowe Pricen vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan vain 4 prosenttia vanhemmista kertoivat puhuvansa talouteen liittyvistä aiheista lapsilleen ennen kuin he täyttivät 5 vuotta.

30 prosenttia vanhemmista aloitti taloustaitojen opettamisen, kun lapset olivat 15-vuotiaita. 14 prosenttia sanoi, etteivät opettaneet lapsilleen mitään rahataitoja.

Mitä Buffett opetti omille lapsilleen?

Buffett auttoi käynnistämään vuonna 2011 lasten animoidun sarjan nimeltään ”Secret Millionaire’s Club”, jossa Buffett toimi mentorina.

Ohjelmassa on 26 jaksoa, joista jokainen käsittelee erilaisia talouteen liittyviä aiheita, kuten miten luottokortti toimii ja mihin raha kannattaa tallettaa.

”Opetin kaikille kolmelle lapselleni ohjelmasta tuttuja oppitunteja”, paljastaa Buffett. ”Ne ovat yksinkertaisia liiketoiminnan ja elämän oppitunteja.”

CNBC kokosi kasaan muutamia vinkkejä, joita Buffett opetti sarjassa.

1. Kuinka olla joustava ajattelija

Tämän oppitunnin tavoitteena on muistuttaa lapsia sinnikkyyden tärkeydestä. Kyky ajatella luovasti ja laatikon ulkopuolelta on hyödyllinen taito, kun lapsi kohtaa tulevaisuudessaan taloudellisia haasteita.

Toimintaidea:

Vie lapset taidemuseoon ja keskustele kunkin eri maalauksen tyyleistä. Pyydä heitä maalaamaan myöhemmin kotona jotain ja keksimään siveltimen lisäksi erilaisia työkaluja, joita he voivat käyttää maalaamiseen. Haastamalla lapset keksimään uusia käyttötarkoituksia vanhoille tavaroille, kuten pullonkorkeille, auttaa lapsia ajattelemaan kriittisesti, säästämään rahaa ja ympäristöä.

2. Kuinka säästää rahaa

Ben Franklin sanoi: ”Säästetty penni on ansaittu penni.” Jotta lapsesi oppisivat hallitsemaan rahaa, on tärkeää, että he ymmärtävät eron toiveiden ja tarpeiden välillä.

Toimintaidea:

Anna jokaiselle lapsellesi kaksi lasipurkkia; yksi säästöille ja toinen menoille. Joka kerta, kun lapset saavat rahaa (lahja tai viikkoraha), kerro heille, miten he voivat jakaa saamansa rahan säästöihin ja menoihin.

Innosta lapsiasi tekemään lista tai kuvakollaasi aikakauslehtien kuvista, joissa esiintyy 5-10 asiaa, jotka he haluaisivat ostaa. Käy läpi jokainen esine ja pohtikaa yhdessä, onko se halu vai tarve (esimerkiksi uusi lelu on halu kun taas uusi reppu on tarve).

3. Kuinka erottaa hinnan ja arvon

Olemme kaikki syyllistyneet siihen, että olemme maksaneet merkkituotteesta enemmän rahaa, kun olisimme saaneet saman tuotteen halvemmallakin hinnalla.

Tämän oppitunnin tarkoituksena on auttaa lapsia ymmärtämään, miten mainokset saavat meidät ostamaan palvelujaan tai tuotteitaan.

Toimintaidea:

Tee kauppalista. Tarkistakaa ja vertailkaa lasten kanssa sanomalehdistä tai verkkosivustoilta, mistä voisitte saada parhaan hinnan kauppalistan tuotteille. Tutkikaa mainoksia yhdessä ja kysy lapsilta kysymyksiä kuten: Mitä mainoksessa myydään? Mitä viestiä mainos yrittää välittää? Mikä kiinnittää heidän huomion mainoksessa? Kuinka mainos saa heidät tuntemaan? Miten se yrittää saada heidät ostamaan tuotteen?

4. Kuinka tehdä hyviä päätöksiä

Avain hyvien päätöksien tekoon on huomioida, mitä tulevaisuuden vaikutuksia teolla on.

Toimintaideat:

Buffett suosittelee puhumaan lapsillesi tekemistäsi päätöksistä ja dominovaikutuksista, joista se voi aiheuttaa. Esimerkiksi: ”Haluamme ostaa uuden television, mutta ilmastointilaite on rikki ja meidän pitää säästää rahaa sen korjaukseen. Jos emme korjaa sitä, kotona on liian kuuma kesällä. Voimme miettiä TV:n ostamista, kun olemme korjanneet ensin ilmastointilaitteen.”

Auta lapsiasi tekemään päätöksiä, joilla voi säästää rahaa. Jos he haluavat ostaa uuden DVD:n, kysy heiltä tarvitsevatko he todella sen vai voisivatko he lainata elokuvan kirjastosta?

Hyvien taloustaitojen opettaminen lapsilleen ei ole koskaan liian myöhäistä ja se on yksi tärkeimmistä taidoista, jonka voit opettaa varmistaaksesi heidän menestyksekkään tulevaisuuden.

