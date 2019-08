Näitä ominaisuuksia vuokra-asunnon hakija asunnossa arvostaa

Suurimmalle osalle kuukausivuokran kipuraja kulkee enintään tuhannessa eurossa, kertoo Tori.fin vuokra-asumisen odotuksia kartoittava kysely.

Vuokramarkkinat kuumenevat alkusyksystä, kun moni muuttaa opintojen ja työn perässä. Vuokra-asuntojen vilkas kysyntä ja tarjonta näkyvät vertaiskauppapaikka Torissa. Sivustolla ovat aktiivisesti liikkeellä myös asunnon hakijat.

Tori teki elokuussa vuokra-asumiseen liittyvistä odotuksista kyselyn, johon vastasi 1108 Torin käyttäjää ympäri Suomen.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa muutettiin vuonna 2018 yli 884 000 kertaa joko saman kunnan sisällä tai kuntien välillä. Monet muuttolaatikot kannetaan vuokra-asuntoon, sillä noin kolmannes kotitalouksista asuu vuokralla. Varsinkin pienissä asunnoissa asutaan usein vuokralla.

”Tällä hetkellä vuokra-asuntojen ilmoituksia on yhteensä yli 9500, ja ne jakautuvat ympäri Suomea. Näistä asuntoa etsivien omia ilmoituksia on lähes 4200. Tällä hetkellä eniten kysyntää ja tarjontaa on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla”, kertoo Torin markkinointipäällikkö Laura Kuusela.

Ei väliä asuinkerroksella, hissillä tai saunalla, kunhan on parveke

Torin kuluttajakyselyn mukaan hyvälle asuntoilmoitukselle löytyi kaksi selkeää kriteeriä.

”Hyvät valokuvat asunnosta, niihin kannattaa panostaa. Lähes puolet pitää valokuvia ehdottomasti tärkeimpänä asiana. Toinen on todenmukaisuus. Jos asunto ei vastaa ilmoituksen herättämiä odotuksia, kiinnostus lopahtaa”, Kuusela jatkaa.

Sijainti nousee kyselyssä vuokra-asunnon tärkeimmäksi valintakriteeriksi, kuten odottaa saattaa. Joka kolmas vastaaja valitsee vuokra-asumisen juuri siksi, että itselle mieluisimmalta alueelta ei ole varaa ostaa omaa asuntoa.

Toiseksi painokkain kriteeri on vuokran suuruus. Nämä tekijät ajavat ohi asunnon koon ja kunnon, jotka tulevat listassa seuraavina. Asuinkerroksella, hissillä ja sillä, kuka on vuokranantaja, on vähiten vaikutusta valintaan.

”Kysyimme myös, mistä ihmiset ovat ensimmäisenä valmiit tinkimään vuokra-asuntoa valitessa. Ykköseksi nousee sauna. Seuraavaksi ollaan valmiita tinkimään hyvistä julkisen liikenteen yhteyksistä ja hissistä. Yllättävää kyllä, parveketta useimmat pitävät asiana, jota ilman ei haluttaisi elää. Se menee jopa asunnon mieluisan pohjapiirroksen edelle”, Kuusela kommentoi.

Kerrostalot ovat suosikkeja: 42,5 prosenttia vastaajista kertoo asuvansa mieluiten vuokralla kerrostalossa.

Paritaloa ei juuri kukaan koe mieluisimmaksi vuokrakohteeksi. Joka kolmas hakisi vuokralle rivitaloon ja joka viides haikailee vuokrattavan omakotitalon perään.

Raha ratkaisee – tonni on vuokran kipuraja

Puolet vastaajista kertoo, että he ovat valmiita maksamaan vuokraa 500–750 euroa kuukaudessa. Joka viidennen mielestä 750–1000 euron kuukausivuokra on sopiva.

Joka neljäs toivoisi kuukausivuokran jäävän alle 500 euron. Yli tuhannen euron vuokraan suostuisi kyselyn mukaan vain noin kuusi prosenttia vastaajista. Summia selittää, että kyselyn vastaajat asuvat ympäri Suomen.

”Kartoitimme ominaisuuksia, joita ei missään tapauksessa hyväksytä vuokra-asunnolta. Yli puolet vastasi, että kallis vuokra. Edulliset vuokra-asunnot tekevät luonnollisesti paremmin kauppansa. Asunnon heikko kunto ja huonomaineinen vuokranantaja ovat lähes yhtä inhottuja”, Kuusela kuvailee.

Kuukausivuokran lisäksi vuokravakuuden suuruudella on merkitystä. Vastaajista 72 prosenttia kertoi olevansa valmis maksamaan yhden kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden. Joka neljännelle kahden kuukauden vuokravakuus kuulostaa sopivalta. Sen ylittävä summa on lähes kaikille liikaa.

Yksityishenkilöltä vuokraamista arvostetaan

Asumisessa arvostetaan omaa rauhaa. Moni haluaa asua joko yksin tai perheenjäsenien kanssa. Kimppakämppään olisi valmis muuttamaan 17 prosenttia vastaajista.

Oman rauhan arvostus näkyy myös siinä, että parhaiksi naapureiksi koetaan keski-ikäiset. Seuraavaksi mieluisimpia naapureita ovat ikäihmiset. Noin joka viides toivoo naapurikseen joko lapsiperheitä tai nuoria aikuisia.

”Vain harva häiriintyy lemmikeistä. Noin 86 prosenttia vastaa, ettei heidän mielestään lemmikkejä tarvitse kieltää vuokra-asunnoissa. Sen sijaan tupakointi aiheuttaa herkästi närää. Sen kieltämistä kiinteistössä toivoo 71 prosenttia vastaajista”, Kuusela päättää.

Kyselyn mukaan hyvän vuokranantajan tärkein ominaisuus on, että vuokranantaja ei näy asukkaiden arjessa. Suosituimmaksi vuokranantajaksi paljastuvat yksityishenkilöt. Puolet vuokraisi asunnon mieluiten suoraan yksityishenkilöltä.

Naisia pidetään hieman miehiä mieluisampina vuokranantajina. Kunnan vuokra-asuntoja suosii joka neljäs. Vuokra-asuntoja tarjoavat yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt ovat keskenään yhtä suosittuja.