5 valhetta sinulle on kerrottu rikkaista ihmisistä

Varakkaista ihmisistä on olemassa monta myyttiä.

Monella on vääristynyt mielikuva siitä, miten varakkaat käyttävät omaisuuttaan. Todellisuudessa useimmat rikkaat ihmiset eivät elä hulppeaa jetset-elämää, ovat suhteellisen vaatimattomia, etkä kuule heidän kerskailevan omaisuutensa suuruudesta.

Ihmiset, jotka puhuvat ja tuovat varallisuutensa tyrkylle ovat usein niitä, joilla ei ole todellisuudessa niin paljoa tuohta tilillä.

”Ylellisemmät kodit, joissa olen vieraillut ovat kuuluneet ihmisille, jotka ovat joutuneet muuttamaan niistä pois, sillä heillä ei ole ollut varaa ylläpitää taloa”, kertoo varakkaiden neuvonantaja Natalie Schmook.

Fast Company listaa viisi myyttiä, jota sinulle on kerrottu rikkaista ihmisistä.

1. Rikkaat eivät murehdi raha-asioista

Yleinen harhakäsitys on, että varakkaat ihmiset eivät säästä tai seuraa menojaan. Tosiasiassa monet rikkaat eivät lennä ykkösluokassa ja he miettivät tarkasti mitä ostoksia maksavat luottokorteillaan välttääkseen turhia korkoja. Loppujen lopuksi se, että olet varakas ei estä sinua elämästä yli varojesi.

2. Varakkaat ostavat kalliita autoja ja taloja

Yhä useammat varakkaat ihmiset eivät esittele omaisuuttaan ylellisillä autoilla tai kartanoilla. Sen sijaan he valitsevat autoja, kuten Honda Odyssey tai Range Rover, säästääkseen rahaa ja välttääkseen herättämästä liikaa huomiota.

Miljoonien dollareiden asuntojen ylläpitäminen ei ole halpaa puuhaa, oli sitten kyse miten rikkaasta henkilöstä. Eikä varakkaat välttämättä omista montaa eri luksuskotia.

”Kun varallisuutesi kipuaa 5 miljoonaan dollariin saattaa olla, että ostetaan toinen koti, mutta se vuokrataan kustannusten korvaamiseksi”, kertoo Schmook.

3. Rikkaat osaavat hallita rahaa

Varaus ei automaattisesti tarkoita hyviä taloustaitoja. Schmookin mukaan hyvät rahataidot ovat riippuvaisia siitä, minkälaisessa perheessä henkilö on kasvanut ja minkälaisia arvoja hän on oppinut vanhemmiltaan.

”Varakas henkilö, joka on kotoisin vaatimattomista lähtökohdista ei osta ensimmäistä BMW:tään ennen 50- tai 60-ikävuottaan.”

Varakkaaseen perheeseen syntyvät rikkaat saattavat kokea painostusta vanhemmiltaan ylläpitää prameaa elämäntyyliä. Tietyt ammatinharjoittajat, kuten lääkärit, tuppaavat tuhlaamaan enemmän rahaa.

”Vaikka olisit käynyt kauppakorkeakoulun ja työskentelet rahoitusalalla, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että osaat hallita omaa varallisuuttasi pitkällä aikavälillä”, Schmook kertoo.

4. Varakkaat tekevät riskisijoituksia

Monet ei-varakkaat ihmiset uskovat, että rikastut onnistuneilla riskisijoituksilla. Todellisuudessa monet rikkaat pyrkivät seuraamaan sijoitusguru Warren Buffettin neuvoja valitsemalla indeksirahastoja aktiivisesti hoidettujen rahastojen sijaan.

Schmookin mukaan vain erittäin varakkaat osoittavat kiinnostusta hedgerahastoihin tai pääomasijoituksiin. Asuntosijoittaminen on myös monen rikkaan valinta, mutta nämäkin sijoitukset ovat vaatimattomampia kuin moni luulee.

5. Rikkaat elävät kuten julkkikset

Tositelevisio ja sosiaalinen media luovat usein vääristyneen kuvan varallisuudesta. Yksi illuusio on, että kaikki rikkaat omistavat yksityisen suihkukoneen, jolla he matkustelevat ympäri maailmaa. Tämä ylellisyys jätetään yleisesti julkkisten tai miljardöörien puuhaksi, sillä monelle varakkaalle ihmisille oman lentokoneen ylläpito on turhan tyyristä.

”Ellei sinulla ole omaa lentolupakirjaa tai lentokonetta, et lennä yksityisesti”, Schmook sanoo. ”Tunnen ihmisiä, joiden kassavirta on miljoona dollaria vuodessa, eivätkä he lennä yksityisellä koneella.”

