Tässä ovat Aasian rikkaimmat henkilöt

On arvioitu, että Kiinassa on enemmän miljardöörejä kuin Yhdysvalloissa.

Voimme kiittää Forbesia heidän jokavuotisesta listauksestaan maailman rikkaimmista henkilöistä. Kiinan nopea talouskasvu viime vuosikymmeninä on avittanut monia aasialaisia kiipeämään maailman rikkaimpien ihmisten listalle.

On arvioitu, että pelkästään Kiinassa on enemmän miljardöörejä kuin Yhdysvalloissa. Aasiasta sanotaan löytyvän maailman suurin varallisuus.

Forbesin vuoden 2019 listauksen perusteella, tässä ovat Aasian kymmenen rikkainta henkilöä.

10. Yang Huiyan

Nettovarallisuus: 22,1 miljardia dollaria

Yang on Aasian rikkain nainen ja koko maailman 42. rikkain nainen. Kiinteistökehittäjä peri enemmistöosuuden Country Garden -yrityksestä isältään. Yhtiön liikevaihto oli tänä vuonna noin 56,7 miljardia dollaria Forbesin mukaan.

9. Tadashi Yanai

Nettovarallisuus: 22,2 miljardia dollaria

Japanin rikkain mies Tadashi Yanai on Fast Retailing holdingyhtiön omistaja. Yhtiön päätytäryhtiö on vaatejätti Uniqlo.

8. Wang Jianlin

Nettovarallisuus: 22,6 miljardia dollaria

Wang on Kiinan suurimman kiinteistökehittäjä Dalian Wanda -yrityksen perustaja. Yhtiön liikevaihto oli tänä vuonna noin 19,8 miljardia dollaria.

7. Azim Premji

Nettovarallisuus: 22,6 miljardia dollaria

Azim on Intian toiseksi rikkain mies. Hän on Intian uraauurtavan ohjelmistoyritys Wipron puheenjohtaja, jolla oli tänä vuonna noin 8,4 miljardin liikevaihto ja sen palveluksessa on yli 170 000 työntekijää.

6. Lee Shau-Kee

Nettovarallisuus: 30,1 miljardia dollaria

Lee Shau-Kee, 91, on kiinteistövälittäjä. Hong Kong’s Henderson Land Development -yhtiön perustaja ja puheenjohtaja siirtyi hiljattain eläkkeelle ja jätti poikansa johtamaan yritystä. Yhtiön liikevaihto oli tänä vuonna noin 2,8 miljardia dollaria Forbesin mukaan.

5. Li Ka-shing

Nettovarallisuus: 31,7 miljardia dollaria

Sir Ka-shing Li on Hongkongin rikkain mies, joka on tehnyt omaisuutensa yhtiöllään Cheung Kong Holdings muun muassa muoviteollisuudessa. 90-vuotias herra jäi äskettäin eläkkeelle, vaikkakin toimii edelleen neuvonantajana yrityksessä, jota hallitsee tänä päivänä hänen poikansa Victor Ly.

4. Hui Ka Yan

Nettovarallisuus: 36,2 miljardia dollaria

Kiinteistömoguli Hui Ka Yun on kiinalaisen kiinteistökehittäjä Evergrand Groupin perustaja. Yhtiön liikevaihto oli tänä vuonna Forbesin mukaan noin 71,7 miljardia dollaria.

3. Jack Ma

Nettovarallisuus: 37,3 miljardia dollaria

Jack Ma on verkkokauppa Alibaban perustaja ja toimitusjohtaja. Vuonna 1999 perustetun yrityksen painopistealueita ovat C2C-, B2C- ja B2B-myynti. Alibaban liikevaihto tänä vuonna oli noin 56,15 miljardia dollaria. Ma luopui hiljattain toimitusjohtajan tittelistä ja nimitti Daniel Zhangin seuraajakseen.

2. Ma Huateng

Nettovarallisuus: 38,8 miljardia dollaria

Kiinan rikkain mies Ma Huateng on tekniikkayhtiö Tencentin perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kiinassa, Shenchenissä, pilvenpiirtäjissä, jotka tunnetaan nimellä Tencent Seafront Towers. Yrityksen liikevaihto viime vuonna oli 45,6 miljardia dollaria.

1. Mukesh Ambani

Nettovarallisuus: 50 miljardia dollaria

Mukesh Ambani on Aasian rikkain mies ja koko maailman listalta hän löytyy sijalta 13. Hän on Reliance Industriesin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Yksi Intian suurimmista yrityksistä toimii muun muassa vähittäiskaupan, energian ja televiestinnän aloilla ja sen liikevaihto tänä vuonna oli 90 miljardia dollaria. Ambani omistaa maailman toiseksi arvokkaimman kiinteistön Buckinghamin palatsin jälkeen.

Lue myös: Maailman 25 rikkainta perhettä.

Lähde: Business Chief.