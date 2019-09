Rajusti kasvanut lyhytaikaista vuokramajoitusta tarjoava Airbnb kertoi listautumissuunnitelmistaan.

Yhtiö kertoo lyhyessä tiedotteessaan aikovansa listautua pörssiin vuonna 2020.

Airbnb on perustettu vuonna 2008 ja sen tarjoaman palvelun suosio on kasvanut rajusti ja levinnyt maailmanlaajuiseksi. Sillä on maailmalla jo yli seitsemän miljoonaa majoituksentarjoajaa peräti 100 000 kaupungissa ja noin 150 miljoonaa käyttäjää.

Airbnbn markkina-arvo lasketaan useissa miljardeissa. Yhtiö julkisti tällä viikolla toisen vuosineljänneksen liikevaihtonsa, joka oli yli miljardi dollaria.

The New York Timesin mukaan yksityissijoittajat ovat arvioineet Airbnb:n arvoksi 31 miljardia dollaria. Listautuessaan yhtiö tulee olemaan yksi korkeimmalle arvostetuimmista listautumisista.

Airbnb on netissä toimiva yhteisö, jonka kautta on helppo vuokrata edullisia loma-asuntoja. Se tarjoaa maailmanlaajuisen alustan, jossa tavalliset ihmiset voivat tarjota asuntojaan loma-asunnoiksi.

Majoituskohteiden kirjo on laaja; kerrostaloasuntoja, hulppeita villoja, puutaloja tai pieniä B&B-paikkoja. Majoituspalvelu perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, majoituskohteiden ja matkustajien rehellisiin arvosteluihin.

Suomessa Airbnb:n käyttö on aiheuttanut myös hämmennystä, sillä asuntoaan AirBnb-majoituspalvelun kautta vuokrannut asunnonomistaja saattaa joutua maksamaan yllättävää luovutusvoittoveroa asunnostaan siinä vaiheessa, kun hän myy asunnon.

Jo yhdenkin yön vuokraus saattaa johtaa veroseurauksiin asuntoa myytäessä. Satunnainenkin asunnon vuokraustoiminta esimerkiksi Airbnb-sivuston kautta on veronalaista pääomatuloa, verohallinto muistuttaa.

