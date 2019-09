– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Asuntosijoittajat jättävät usein epätietoisuuden vuoksi sijoitusasuntonsa vakuuttamatta.

Vuokra-asuntomarkkinat käyvät näin syksyn myötä kuumina opiskelijoiden etsiessä asuntoa. Vuokranantajat pitävät hyvää huolta sijoitusasunnoistaan, mutta silti vain noin joka neljäs on vakuuttanut itse oman sijoitusasuntonsa.

If Vakuutus kokosi yleisimmät harhaluulot, joiden vuoksi asuntosijoittajat jättävät sijoitusasunnon vakuuttamatta.

”Minulla on niin hyvä vuokralainen, että vahinkoriskiä ei ole”

”Ylivoimaisesti yleisin syy vuokranantajalla jättää sijoitusasunto vakuuttamatta itse on luja luotto vuokralaiseen”, tietää Ifin kerros- ja rivitalovakuutusten tuotepäällikkö Henrik Rantanen.

Rantasen mukaan asunto kannattaa ilman muuta vuokrata luotettavan oloiselle henkilölle, mutta vahinkoja voi toki sattua hyvällekin vuokralaiselle.

”Ja jos teko on tahallinen, korvausta saa vain vuokranantajan omasta vakuutuksesta”, Rantanen muistuttaa.

Ongelma voi aiheutua myös naapuriasunnosta: esimerkiksi yläkerrassa vuotava astianpesukone tai hana voi nopeasti aiheuttaa ongelmia myös alakerran asuntoon. Lisäksi taloyhtiössä voi tapahtua palo- tai vuotovahinkoja, jotka aiheuttavat sen, että asunnosta tulee väliaikaisesti asumiskelvoton. Näihin taloudellisiin menetyksiin vuokranantaja voi varautua vain omalla vuokranantajan vakuutuksella.

”Vuokralaisella on jo kotivakuutus asuntoon – sitä on vuokrasopimuksessakin edellytetty”

Moni luottaa vuokralaisen ottavan oman kotivakuutuksen, joka kattaa asunnolle mahdollisesti koituvat vahingot.

”Monesti näin toki onkin. Vuokranantaja on myös usein sisällyttänyt vuokrasopimukseen vaatimuksen vuokralaisen omasta kotivakuutuksesta, mutta lain edessä tällä ei ole voimaa. Yleisestä harhaluulosta huolimatta laki ei näet velvoita vuokralaista ottamaan kotivakuutusta vuokra-asuntoon, eikä pitämään sitä voimassa vuokrasopimuksen ajan”, Rantanen sanoo.

Ja jos vahinko sattuu, vuokranantaja ei voi lain mukaan velvoittaa vuokralaista käyttämään vakuutustaan vahinkojen kattamiseksi, vaikka tällä kotivakuutus olisikin.

”Taloyhtiölläkin on jo vakuutus, eihän tässä nyt muita vakuutuksia tarvita”

Totta on, että jokaisella taloyhtiöllä on vakuutus kiinteistöille. Tosin taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa asunnon vahingot pääsääntöisesti perustasoon kuten peruskorjauksen varustelutasoon saakka eikä se näin ollen välttämättä kata kaikkia asunnon vahinkoa, jos esimerkiksi asunnon pintoja on parannettu perustasosta.

”Osa vuokranantajistakin haluaa sijoitusasuntoonkin muuta kuin peruskaakelia ja ehkäpä parketin muovimaton tilalle. Jos huoneistoa on remontoitu perustasoa laadukkaammilla tuotteilla, vain vuokranantajan oma vakuutus kattaa vahingon sattuessa nämä korotukset”, Rantanen toteaa.

”Vuokranantajan vakuutus on kallis ja hyödytkin ovat epäselvät”

Osalla vuokranantajista saattaa olla harhaluuloja vuokranantajan vakuutuksen sisällöstä – tai hinnasta. Rantasen mukaan osa sijoitusasunnon omistajista ei vielä tunne vuokranantajan vakuutuksia. Moni ei myöskään tiedä, mitä vakuutus todella kattaa ja mitä hyötyä siitä saa.

”Vuokranantajan vakuutus on tulonhankkimistarkoituksessa verovähennyskelpoinen. Kallis vakuutus ei ole: sen hinta esimerkiksi Helsingissä sijaitsevaan 30 neliön yksiöön lisäturvineen on reilu 100€ vuodessa. Vuokratulon keskeytysturva on lisämaksullinen osa vakuutukseen ja sen hinta liikkuu vastaavan kokoiseen asuntoon 30 euron hujakoilla,” Rantanen kertoo.

”Sijoitusasunto on vanha ja huonokuntoinen ja materiaalitkin ovat halpoja”

Huonoa tai halpaako ei kannata vakuuttaa? Rantanen muistuttaa, että vuokratulon varmistaminen on olennaista heikkokuntoisemmassakin asunnossa.

”Jos asunto ei ole vahingon takia vuokrauskelpoinen, vuokranantaja voi oman vakuutuksen keskeytysturvan ansiosta turvata vuokratulonsa.”

Lisäksi vuokranantajan vakuutuksen oikeusturva auttaa mahdollisissa riitatilanteissa vuokralaisen, urakoitsijan tai taloyhtiön kanssa. Vastuuvakuutuksella voi puolestaan varautua sijoitusasuntoon liittyviin mahdollisiin vahingonkorvausvelvoitteisiin, esimerkiksi jos omistaja aiheuttaa taloyhtiölle vahingon asuntoaan remontoidessaan.

”Näin voi käydä esimerkiksi, jos esim. poraa epähuomiossa vesiputkeen, kun remontoi kylpyhuonetta.”

