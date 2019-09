Vertailu uuden auton ja taksin käytöstä – kumpi kannattaa?

Suomen taksikenttä on asiakkaan kannalta positiivisessa murroksessa.

Taksin käyttäminen on muuttunut arkipäiväisemmäksi, ja varsinkin heinäkuisen taksilain muutoksen myötä maksetun kyydin käyttöön siirtyminen on entistä helpompaa ja taloudellisempaa.

Suomessa, ja erityisesti isommissa kaupungeissa kuluttajia palvelee iso joukko taksiyrityksiä, joten taksin käyttäminen ei jää tarjonnasta kiinni.

Useat meistä kuitenkin käyttävät omaa autoa päivittäin, joko olosuhteiden pakosta tai tottumuksesta. Mutta mitä jos auton käytön vaihtaisi kokonaan taksiin? VertaaEnsin.fi teki vertailun ajoista omalla autolla ja taksin käytöstä. Yhtiön missio on auttaa kuluttajia tekemään parempia päätöksiä talousasioissa antamalla tarvittavat työkalut, informaatiota ja neuvoja kuluttajille. Vertailu on ennen kaikkea esimerkki, jonka avulla voit reflektoida sinun kuukausittaisia autoilun kustannuksia. Lue vertailu alta.

Taksin käytön edut

Ekologisuus Ajomatkojen ajan hyötykäyttö Ei pysäköintiongelmia Juttukaveri automatkalle Uudessa paikkakunnassa paikallistuntemus eri reiteistä

Oman auton käytön edut

Joustavuus Spontaanit lähdöt Kaikkiin takseihin ei voi ottaa isoja matkatavaroita, lastenistuinta, lemmikkejä, yms. Pysähtyminen ajomatkoilla on helpompaa

Esimerkkihenkilön ajot Helsingissä

Juuso käyttää tällä hetkellä omaa autoa, ja on vaihtamassa sitä uudempaan. Hän käyttää muutamia eri taksiapplikaatiota, mutta ei kuitenkaan optimoi käyttöä halvimman mukaan.

Alle on koottu realistiset esimerkit työmatka- ja kauppa-ajoista. Esimerkin henkilö ajaa töihin joka päivä taksilla edestakaisin pohjois-Helsingin Länsi-Pakilasta, ja käy kaupassa taksilla pari kertaa viikossa. Viikossa tulee siis yhteensä 14 matkaa joko omalla autolla tai taksilla. Työmatka on suuntaansa 10,5 kilometriä, ja kauppamatka viisi kilometriä.

Näiden lisäksi henkilö käy satunnaisesti viikonloppumatkoilla noin 1-4 kertaa vuodessa, mutta yleensä käyttää näihin lentokonetta, julkista liikennettä tai kimppakyytejä. Näitä ajoja ei ole laskettu vertailuun mukaan.

Taksin kustannukset päivittäisiin ajoihin

Ajettavat matkat:

Työmatka 10,5 kilometriä suuntaansa (Länsi-Pakila – Kaivokatu, 10,5km)

Uber 19€

Yango 15,6€

Fixutaxi 10,5€

Keskiarvo 15 €

10 matkaa viikossa = 150 €

Kauppamatka kaksi kertaa viikossa, viisi kilometriä suuntaansa (Länsi-Pakila – Prisma Kannelmäki)

Uber 7€

Yango 10€

Fixutaxi 6€

Keskiarvo 7,6 €

Neljä matkaa viikossa = 31 €

Auton kulut kuukausi- ja vuositasolla Kulu Vuositasolla Kuukaudessa Huollot ja katsastus 720 € 60 € Vakuutukset 720 € 60 € Pysäköinti 312 € 26 € Ajoneuvovero 240 € 20 € Renkaat (yksi rengassetti kahden vuoden välein) 150 € 12,50 € Polttoaine 816 € 68 € Yhteensä 2958 € 246,5 € Arvonalenema 4944 € 412 € (15% vuodessa) Yhteensä arvonaleneman kanssa 7902 € 658,5 €

Missä siis kulkee kannattavuuden raja jos aiotaan käyttää taksia auton sijaan? Vastaus kysymykseen on kohtuullisen suoraviivaista matematiikkaa, ja riippuu ajettavista kilometreistä. Jos ajaa paljon, tai saa työajoista kilometrikorvauksia, oma auto on kannattava. Kaupunkiasujalle taksi on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto oman auton sijaan.

Jos käytetään yksinkertaista kilometrihinnoittelua, taksikilometrin hinnaksi voidaan karkeasti määritellä noin 1,3 – 1,5 euroa kilometriltä. Vertailun hinnat on tarkistettu palveluntarjoajilta syyskuussa 2019, ja testin perusteella hinnat olivat viikon aikana stabiilit. Keskiarvohinnoista saadaan keskimäärin noin 1,4 euron kilometrihinnoittelu, jota voidaan käyttää eri matkamäärien vertailuun. Taksien hinnat vaihtelevat useilla palveluntarjoajilla dynaamisesti kysynnän mukaan, joten vaihtelua voi olla kiireisinä aikoina. Toisilla sovelluksilla lyhyet matkat ovat halvempia, toisilla taas kalliimpia.

Auton käyttö taas riippuu useammasta seikasta. Verottajan käyttämä kilometrikorvaus on 0,43 euroa, joka on useissa tutkimuksissa todettu olevan lähellä totuutta jos kilometrejä tulee reilusti vuodessa. Jos kuitenkin ajat keskiarvoa vähemmän, tai joillekin vuosille tulee isompia korjauksia auton suhteen, kilometrihinta nousee huomattavasti. Yllä lasketussa esimerkissä autoon käytetty kilometrihinta on maltillisempi 0,32€ / kilometri.

Esimerkkihenkilömme Helsingistä pohtii siis uuden auton ostoa tai taksin käyttöä. Hän haluaisi ajaa kaikki ajot taksilla oman auton sijaan, eikä käyttää esimerkiksi julkista liikennettä. Huomionarvoista on, että julkisen liikenteen käyttö voisi tuoda isojakin kulusäästöjä, mutta esimerkissä on haluttu ottaa huomioon vain yksityisautoilun ja taksilla ajon kustannukset.

Perustiedot

Uusi auto maksaa 33 000 euroa, keskikulutus 6 litraa sadalla kilometrillä.

Arvioidut vuosittaiset ajokilometrit 9000 (työmatka-ajot 21km päivässä + kauppakäynnit ja satunnaiset pidemmät matkat 2-4 kertaa vuodessa)

Ei halua huoltosopimusta vaan teettää huollot ohjekirjan mukaan

Miettii myös mahdollisuutta kulkea kaikki ajot taksilla auton sijaan

Ensimmäisenä vaihtoehtona pohditaan uuden auton ostoa. Keskimääräinen uuden auton hinta Suomessa on 33 000 euroa vuoden 2018 tilastojen mukaan. Vaikka uusi auto on huoleton, kustannuksia syntyy auton ostamisen jälkeen. Vaikka perushuoltoja ei ole luvassa heti autonoston jälkeen, ja isommat korjaukset kuuluvat takuun piiriin, arvonalenema syö silti ison osan auton arvosta.

Juuso ei halua sitoa pääomaa autoon, vaan ostaisi auton rahoituksella. Rahoitus otetaan viideksi vuodeksi, ja sen kuukausilyhennys on 600 euroa kuukaudessa, josta korkokulua on 72 € (5% todellinen vuosikorko). Vertailussa on otettu huomioon myös se, että auto voidaan ostaa myös käteisellä. Käteisen rahan käyttäminen on myös kulu, joten tässä tapauksessa sidotulle pääomalle on hyvä laskea jokin kustannus. Lainan korkolaskuri on hyvä työkalu, kun lasketaan rahoituskuluja.

Useiden laskelmien mukaan auton arvo laskee ensimmäisenä vuonna jopa 15%, joten näin ollen esimerkin 33 000 euron autosta häviää ensimmäisenä vuonna jopa 412 euroa kuukaudessa (15% vuositasolla). Pelkän arvonaleneman hinnalla siis ajelee siis jo yli 3500 kilometriä vuodessa taksilla. Kun tähän lisätään keskiarvon mukaiset polttoaineet (750km/kk, 68€) päästään jo yli 4000 taksikilometriin vuodessa.

Auton oston kustannukset

Lyhennyksen korkokulu 72€ (lyhennys 600 €

Arvonalenema 412 €

Polttoaineet 68 €

Huollot, vakuutukset, katsastus, pysäköinti 178 €

Auton kulut yhteensä 730 € kuukaudessa

Omalla autolla kustannuksia tulee 730 €.

Toinen vaihtoehto on käyttää kaikkiin ajoihin taksia. Käytetään esimerkkinä samaa henkilöä, joka ajaa joka päivä töihin ja takaisin, sekä tekee kaksi isompaa kauppareissua viikossa. Hänen kohdallaan taksin kustannukset ovat 181 € viikossa, ja 724 euroa kuukaudessa. Juuso ajaa siis viikossa 125 kilometriä taksilla.

Vertailussa on otettu huomioon, että omalla autolla ajokilometrejä tulee todennäköisesti enemmän kuin taksilla ajaessa. Omalla autolla kynnys lähteä liikkeelle on pienempi, ja joskus tulee kierrettyä pidempi reitti kun taksilla. Myös pysäköintiin kuluu aikaa ja kilometrejä.

Vertailussa on arvioitu maltillisesti, että autolla tulee kilometrejä enemmän kertoimella 1,5x kuin taksilla. Näin ollen kuukausikilometrejä tulee autolla 750 ja taksilla 500.

Kaikki ajot taksilla, 724 euroa kuukaudessa.

Vertailun perusteella voidaan siis ajaa kaikki työmatkat edestakaisin, ja tehdä kaksi kauppamatkaa viikossa, ja taksi on silti vähintään samanhintaista, tai jopa halvempaa kuin oman auton käyttö.

Vaikka auton kulut olisivat jonkin verran pienemmät kuin esimerkissä, taksin käyttö on silti taloudellisesti perustellumpaa kaupunkiasujalle kuin oman auton käyttö. Jos autokyytiä tarvitsee harvemmin, tulee taksilla ajaminen todennäköiseti halvemmaksi kuin oman auton omistaminen. Toisaalta paljon ajavalle oma auto on todennäköisesti edullisempi vaihtoehto ja tuo joustoa arkeen. Puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta katsottuna, taksin käyttö on halvempaa.

Auton ja taksin kulut kuukausitasolla Kulu Taksin käyttö Oman auton omistaminen Huollot ja katsastus 0 € 60 € Vakuutukset 0 € 60 € Pysäköinti 0 € 26 € Ajoneuvovero 0 € 20 € Renkaat (yksi rengassetti kahden vuoden välein) 0 € 12,50 € Polttoaine 0 € 68 € Taksimaksut 724 € 0 € Arvonalenema 0 € 412 € (15% vuodessa) Rahoituksen korkokulut 0 € 72 € (5% vuosikorko) Yhteensä 724 € 730 €

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.