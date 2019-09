Bill Gatesin ohjeita menestykseen: ”Liiketoiminta on rahapeli, jossa on vähän sääntöjä ja paljon riskejä.”

Merkittävä liike-elämän vaikuttaja kertoo ohjeita menestykseen.

Microsoftin perustaja Bill Gates on yksi maailman rikkaimmista miehistä. Forbesin mukaan Gatesin nettovarallisuus on tällä hetkellä vaatimattomat 105 miljardia dollaria. Tämän herran ohjeita on hyvä kuunnella.

Tässä Bill Gatesin koottuja ohjeita menestykseen.

1. Aloita ajoissa

Bill Gates oli 13-vuotias, kun hän aloitti työskentelemään tietokoneiden parissa. Mitä nuorempana oman intohimon parissa alkaa työskentelemään – sen parempi.

2. Yhteistyökumppanit

Gatesille oli tärkeä luoda uransa alkuaikana mahdollisimman paljon kumppanuuksia ihmisten kanssa, jotka olivat alansa huippuosaajia. He tarjosivat Gatesille uusia mahdollisuuksia ja valtavan määrän tietoa.

3. Et rikastu yhdessä yössä

Et tule koskaan tienaamaan kymmeniä tuhansia euroja suoraan yliopistosta valmistuttuasi. Vaikka miten kouluttautunut olisit, tarvitset silti paljon työkokemusta työskennelläksesi huipulla. Toimitusjohtajan asema täytyy ansaita kovalla työllä.

4. Oman itsensä herra

Bill Gatesista tuli pomo melko varhaisessa iässä. Tämä antoi hänelle erinomaisen aseman olla oman itsensä herra ja kontrollin hallita omaa menestystään.

”Jos et rakenna omaa unelmaasi, joku muu palkkaa sinut rakentamaan omaansa”.

5. Älä valita virheistä vaan opi niistä

Mitä järkeä on syyttää muita omista virheistä? Ketä yrität huijata? Gates korostaa sitä, miten paljon virheistä voi oppia. Et varmasti toista samaa virhettä uudelleen.

6. Ole sitoutunut ja intohimoinen

Monet huippumenestyneet ihmiset saavat yrittämisen näyttämään helpolta, koska he rakastavat työtään.

7. Elämä on paras koulu

Mikään yliopistokoulutus ei valmista sinua elämään oikeassa maailmassa.

”Jos luulet, että opettajasi on vaativa, odota vaan kun saat pomon.”

8. Ole nörteille mukava

Luokkakaverit joita kutsuit ”nörteiksi” ovat niitä, jotka työskentelevät eniten ja ovat viisaampia sekä määrätietoisempia kuin muut.

”Ole nörteille mukava. Joku heistä on todennäköisesti pomosi joku päivä”.

9. Elämä ei ole reilua

Riippumatta siitä, kuinka kovaa työskentelet, asiat eivät aina mene toivomasi mukaan. Elämä ei ole reilua – se on testi, peli, riski. Jos kaadut maahan etkä vaivaudu nousemaan ylös, et ansaitse menestystä.

Voittajat tietävät, että elämä ei ole oikeudenmukaista, mutta se ei estä heitä saavuttamasta unelmiaan.

10. Ole valmis ottamaan riskejä

Yrityksen perustaminen on uhkapeliä. Et voi olla varma voitatko vai et. Ainoa ero kuitenkin on, että voit strategoida ja suunnitella yritystoimintasi varmistaaksesi sen menestyksen.

”Liiketoiminta on rahapeli, jossa on vähän sääntöjä ja paljon riskejä.”

11. Menestykseen ei ole oikotietä

Bill Gatesin ja Paul Allenin perustaessa Microsoftia, toiminta oli hataralla pohjalla. Kärsivällisyys ja kova työ kuitenkin lopulta palkittiin.

”Kärsivällisyys on menestyksen avaintekijä.”

12. Ole ylpeä siitä, kuka olet

Monet ihmiset turhautuvat, kun he eivät ole yhtä älykkäitä, rikkaita tai lahjakkaita kuin henkilö, jota he ihailevat.

Jokaisella henkilöllä on omat ainutlaatuiset kyvyt ja sinun on hyväksyttävä se menestyäksesi. Kun arvostat itseäsi enemmän, omalla polulla kulkeminen helpottuu.

13. Ole nöyrä

Elämä on arvaamatonta. Et koskaan tiedä mitä kulman takana odottaa. Parasta pysyä nöyränä, eikä unohtaa mistä lähtökohdista aloitit.

”Menestys on huono opettaja. Se houkuttelee älykkäät ihmiset ajattelemaan, etteivät he voi hävitä.”

14. Hyväksy epäonnistumiset ja jatka matkaa

Kritiikki tai huono palaute lannistaa monia liikaa. Luuletko, että Gatesilla ei ole ollut koskaan tyytymättömiä asiakkaita? Käytä virheitä ja puutteita katalysaattorina hioaksesi toimintaasi paremmaksi.

”Tyytymätön asiakas on suurin oppitunti.”

15. Jaa menestys muiden kanssa

Todellinen menestyvä yrittäjä tukee, rohkaisee ja jakaa tietoaan muille yrittäjille.

Lue myös: Warren Buffett ja Bill Gates: Menestys vaatii uhrauksia ja “10 000 tuntia harjoittelua”.

Lähde: Wealthy Gorilla.