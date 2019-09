Bitcoin jyrää kryptovaluuttojen markkinoilla

Bitcoinien yhteenlaskettu markkina-arvo suhteessa muihin kryptovaluuttoihin, on noussut korkeimmilleen sitten vuoden 2017.

Bitcoinien markkina-arvo on noussut jo lähes 71 prosenttiin, kertoo toimittaja Jiri Keronen Bittiraha.fi-sivustolla.

”Matalimmillaan bitcoinin markkinadominanssi on ollut 33% alkuvuonna 2018. Tämän vuoden aikana se on kuitenkin kasvanut. Viime kuun lopussa dominanssi oli noin 69%, ja tämän kuun alussa se ylitti 70%. Tällä hetkellä bitcoinin dominanssi on noin 71%”, Keronen toteaa.

Bitcoinin markkina-arvon kasvun merkittävimpänä syynä on Kerosen mukaan muiden kryptovaluuttojen heikko menestys.

”Muut kryptovaluutat ovat menettäneet arvostaan enemmän kuin bitcoin ja puolestaan niiden kasvu on ollut hidasta verrattuna bitcoiniin. Bitcoin näyttäisi olevan huomattavasti luotetumpi järjestelmä kuin mikään toinen kryptovaluutta.”

Uusien kryptovaluuttojen on vaikea haastaa bitcoinia.

”Vaikka erilaisia kryptovaluuttoja on olemassa jo kolmetoista tusinassa ja uusia syntyy jatkuvasti, mikään niistä ei näyttäisi pystyvän tarjoamaan mitään sellaista olennaisesti parempaa, jota Bitcoin ei jo tarjoaisi”, Keronen arvioi.

Kerosen mielestä bitcoinin jatkuvan teknologisen kehityksen ja sen ylivertaisen aseman lisäksi näyttää vahvasti siltä, että ellei jotain dramaattista tapahdu, tulee Bitcoin jatkamaan johtajana myös tulevaisuudessa.

