Lounassetelit kännykkään tuonut ePassi sai Risto Siilasmaan yhtiöltä ja pääomasijoittajalta yli 40 miljoonan euron kasvusijoituksen

ePassi vauhdittaa strategiansa toteuttamista eurooppalaisen pääomasijoittajan Bregal Milestonen ja Risto Siilasmaan First Fellow Partnersin tekemän strategisen kasvuinvestoinnin avulla.

Bregal Milestone ja First Fellow Partners sijoittavat yhdessä 41,5 miljoonaa euroa ePassiin suoralla osakesijoituksella. Bregal Milestonen tekemä sijoitus on yhtiön 400 miljoonan euron rahaston viides sijoitus, toinen Suomessa, ja kuluvan vuoden toinen fintech-sijoitus.

Bregal Milestone on eurooppalainen, yksityisomistuksessa oleva pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi 400 miljoonan euron nopeasti kasvaviin, eurooppalaisiin yrityksiin sijoittavaa yleiseurooppalaista rahastoa. First Fellow Partners on Nokian hallituksen puheenjohtajan, Risto Siilasmaan ja Kim Groopin luotsaama yksityinen sijoitusyhtiö.

ePassin perustaja Risto Virkkala jatkaa merkittävänä osakeomistajana ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Bregal Milestone osallistuu hallitustyöskentelyyn, ja Risto Siilasmaa toimii hallituksen neuvonantajana. Pekka Rantala, ePassin äskettäin nimitetty toimitusjohtaja, sijoittaa myös yhtiöön samassa yhteydessä.

“Lisäarvoa tuottavien kumppaniemme Bregal Milestonen ja First Fellow Partnersin avulla olemme valmiita seuraavaan kehitysvaiheeseemme. Tavoitteemme on jatkaa toimialan innovaattorina asiakkaidemme, heidän työntekijoidensä ja kumppaniemme hyväksi”, sanoo Risto Virkkala, ePassin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

ePassi on laajentanut henkilöstöetujen ja mobiililompakkojen ratkaisujen tarjontaansa ja on viime aikoina allekirjoittanut useita uusia, merkittäviä yhteistyösopimuksia keskeisten kansainvälisten toimijoiden, kuten AliPay ja WeChat, kanssa.

“Bregal Milestonen ja First Fellow Partnersin tekemän investoinnin avulla pystymme kasvamaan ja hyödyntämään muun muassa EU:n maksupalveludirektiivin tarjoamia, mobiilimaksamisen markkinaa laajentavia mahdollisuuksia. Tarjoamme jatkossakin innovaatiojohtajuuden ja tuotekehityksen turvin erinomaista palvelua asiakkaillemme ja kumppaneillemme, ja uskomme, että tämä puolestaan auttaa herättämään kansainvälistä kiinnostusta”, kertoo Pekka Rantala, ePassin toimitusjohtaja.

“Olemme ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä Risto Virkkalan kanssa. Hänen kehittämänsä uniikki, asiakaskeskeinen ja teknologiavetoinen liiketoimintamalli erottautuu edukseen. Tulemme aktiivisesti tukemaan ePassin tiimiä innovaatioiden toteuttamisessa ja markkinoille tuonnissa”, sanoo Matteo Bozzo, Bregal Milestonen johtaja.

Järjestely vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. ePassi arvioi järjestelyn saatavan päätökseen loppuvuonna 2019.

Suomalainen ePassi Payments Oy on perustettu vuonna 2007, ja se on mobiilimaksujen markkinajohtaja. Yhtiö tarjoaa palvelun verottomien henkilöstöetujen hallinnointiin.

ePassi sai alkunsa sisaryhtiönsä Eficode Oy:n tarpeesta tukea työntekijöiden hyvinvointia. Liikuntaseteleiden jakamisen sijaan syntyi idea matkapuhelimeen perustuvasta maksujärjestelmästä. Yhtiön tunnetuin ratkaius on ePassi Lounas, joka on matkapuhelimessa toimiva lounasseteli.