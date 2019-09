Handelsbanken: Uusiutuvat polttoaineet avaavat UPM-Kymmenelle uusia tulolähteitä

Pankki näkee UPM:n houkuttelevana muutostarinana.

”Yhtiö kasvattaa nyt vahvasti biopolttoaineiden ja -kemikaalien bisneksiään. Kasvava globaali kysyntä fossiilisia materiaaleja ja energiaa korvaaville uusiutuville vaihtoehdoille avaa uusia markkinamahdollisuuksia ja tulon lähteitä yhtiöille paperi- ja metsäsektorilla”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

UPM-Kymmene on pankin mielestä erittäin hyvin varustautunut ottaakseen näistä muutoksista hyödyt irti kestävällä tavalla, sillä vastuullisuus on yhtiön liiketoiminnan ytimessä.

”Viime vuonna UPM:n liikevaihdosta 85 prosenttia oli sellaista, joka oikeuttaa ympäristömerkintään ja 96 prosentilla tuotantolaitoksista on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Tämän lisäksi yhtiön käyttämä puu on peräisin vain kestävistä lähteistä ja 85 prosenttia kuidusta on ympäristösertifioitua. Tavoite on nostaa osuus 100 prosenttiin 2030 mennessä.”

Handelsbankenin mukaan muutos kohti kestävämpää taloutta tarjoaa UPM:lle useita hyviä kasvualustoja.

Yksi tällainen kasvualusta on biopolttoaineet, joissa metsäyhtiö on kehittänyt prosessin sellutuotannon puupohjaisten jäännösten muuntamisesta biopolttoaineiksi. Sitä voidaan käyttää dieselmoottoreissa ilman muutoksia.

Koska prosessointijäämiä käytetään raaka-aineina, uusiutuvan dieselin tuotanto ei lisää tarvetta uusille hakkuille eikä se kilpaile ruoantuotannon kanssa, toisin kuin jotkut muut vaihtoehdot.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. UPM on velaton ja tekee vahvaa kassavirtaa, mikä tukee osingonmaksukykyä ja mahdollistaa investointien kasvun, uskoo Handelsbanken. Esimerkkinä tästä ovat Uruguayn uusi sellutehdas, biokemikaalitehdas Saksassa ja biopolttoainelaitos Suomessa.

”Odotamme UPM:n suurten investointipäätösten ensi vuonna vahvistavan yhtiön asemaa sellumarkkinoilla ja luovan perustan merkittävän kokoluokan biokemikaali- ja polttoainebisneksille”, pankki toteaa.

Handelsbankenin suositus UPM:n osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 33 euroa.