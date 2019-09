Tällainen on maailman kallein hotellihuone – yksi yö maksaa yli 100 000 dollaria

Las Vegasin Palms Casino Resort -hotellin Empathy Suite on maailman kallein sviitti.

Viime maaliskuussa avattu Empathy Suite maksaa nimittäin 100 000 dollaria euroa yöltä.

Sviitillä on kokoa yli 800 neliötä ja siinä on kaksi makuuhuonetta, joiden kummankin yhteydessä on erillinen hierontatila.

Sviitistä löytyy myös oma suolahuone, oma pelihuone ja tietenkin baaritiski. Pelihuoneessa on jopa keilarata. Lisäksi sviitistä löytyy ylellinen uima-allas Las Wegasin kaupungin hulppeilla näkymillä.

Kalliita hotellihuoneistoja löytyy muualtakin päin maailmaa, esimerkiksi Ranskan Cannesista, New Yorkista, Sveitsin Genevestä tai jopa Fizi-saarilta tyyneltä mereltä. Listan 10 kalleimmasta hotelliyöstä on listannut Highsnobiety-sivusto.