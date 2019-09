Maailman 10 vaikutusvaltaisinta brändiä

Teknologiajätit ovat maailman vaikutusvaltaisempia brändejä.

Mistä vaikutusvaltainen brändi on rakennettu? Nykypäivän maailmassa ei enää riitä, että tuote tai palvelu toimii hyvin, vaan asiakas houkutellaan tekemään ostopäätös mielikuvien ja tarinoiden avulla. Brändi on yhtä kuin yrityksen maine, mielikuva ja tarina.

– Brändäyksen alle kuuluvat mainonta, markkinointi, tuotteistaminen, toimitilojen sisustus… itse asiassa kaikki, mitä yrityksessä on, sanoo Ilkka Enkenberg Tarina-akatemiasta Yrittäjät.fi:lle.

Yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta, jos se osaa herättää keskustelua, osallistaa ja innostaa asiakkaat jakamaan brändin sisältöä.

– Vaikutusvaltainen brändi erottuu tehokkaasti muista kilpailijoista muun muassa sillä, että kuluttaja on valmis maksamaan brändistä enemmän, kertoo mainosalan toimitusjohtaja Rainer Lindqvist Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MLT:n blogissa.

Kun brändien vetovoiman mittariksi nousee vaikutusvaltaisuus, ei enää riitä, että on kategoriassaan hyvä ja kilpailukykyinen, brändillä pitää olla myös emotionaalista ja rationaalista vaikutusvaltaa kohdeyleisössään.

Vaikutusvaltaisuus kasvattaa merkittävästi brändin arvoa.

Maailman vaikutusvaltaisimmat brändit

Brändit ovat kaikkialla ympäristössämme. Menestyneet yritykset osaavat käyttää yhä paremmin sosiaalista mediaa, mainontaa ja digitaalista markkinointia hyväkseen vahvistaakseen brändin ja tuotteen merkitystä kuluttajan mielessä.

Interbrandin Best Global Brands –raportti tarkasteli globaaleja tuotemerkkejä ja listasi maailman vaikutusvaltaisimmat brändit. Konsultointiyritys rankkasi yhtiöt monien eri tekijöiden perusteella, kuten tuotemerkin tunnettuus, taloudellinen suorituskyky, brändin rooli ostopäätöksessä ja kyky ylläpitää kilpailukykyä.

10. McDonald’s

Vuoden 2019 liikevaihto: 96,1 miljardia dollaria.

Maailman johtavalla pikaruokaravintolalla on yli 37 000 toimipaikkaa maailmanlaajuisesti. Yli 90 prosenttia McDonald’sin ravintoloista on paikallisten liikemiesten ja -naisten omistuksessa. Brändin sisäinen vahvuus on sitoutuminen ja ulkoiset differentiointi sekä läsnäolo. Tuotemerkin suosio oli noussut viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

9. Facebook

Liikevaihto: 48,8 miljardia dollaria.

Vuonna 2004 perustetun Facebookin tarkoitus on rakentaa yhteisöjä, voimaannuttaa ihmisiä ja yhdistää maailmaa. Brändin sisäinen vahvuus on selkeys ja ulkoiset vahvuudet ovat differentiointi sekä läsnäolo. Facebookin vaikutusvaltaisuus oli laskenut kuusi prosenttia.

8. Mercedes-Benz

Liikevaihto: 125,9 miljardia dollaria.

Tekniikan edelläkävijä Mercedes-Benz tuottaa korkealaatuisia autoja sekä hyötyajoneuvoja. Brändin sisäiset vahvuudet ovat reagointikyky ja sitoutuminen ja ulkoinen vahvuus on merkityksellisyys. Brändin vaikutusvaltaisuus oli noussut kaksi prosenttia.

7. Toyota

Liikevaihto: 190,8 miljardia dollaria.

Autojätti Toyota valmistaa monipuolista ajoneuvovalikoimaa ympäri maailmaa ja on ryhtynyt suuriin toimenpiteisiin kehittääkseen ekologista autoilua. Brändin ulkoiset vahvuudet ovat merkityksellisyys, aitous ja läsnäolo. Toyotan vaikutusvaltaisuus oli kasvanut kuudella prosentilla.

6. Samsung

Liikevaihto: 221,6 miljardia dollaria.

Samsungin visiona on inspiroida maailmaa innovatiivisilla tekniikoilla, tuotteilla ja suunnittelulla, jotka rikastuttavat ihmisten elämää ja edistävät sosiaalista hyvinvointia. Brändin sisäinen vahvuus on reagointikyky ja ulkoiset vahvuudet ovat aitous ja merkityksellisyys. Samsungin vaikutusvaltaisuus oli noussut kuusi prosenttia.

5. Coco-Cola

Liikevaihto: 23,8 miljardia dollaria.

Maailman suurimman juomayhtiön alla on yli 500 tuotemerkkiä 200 eri maassa. Brändin sisäinen vahvuus on sitoutuminen ja ulkoiset vahvuudet ovat aitous sekä läsnäolo. Coca-Colan suosio oli laskenut viisi prosenttia.

4. Microsoft

Liikevaihto: 110,2 miljardia dollaria.

Microsoftin missio on voimaannuttaa jokainen planeetan henkilö sekä antaa jokaiselle organisaatiolle mahdollisuus saavuttaa enemmän digitaalisen transformaation kautta. Yhtiön sisäiset valttikortit ovat selkeys sekä reagointikyky ja ulkoinen vahvuus on merkityksellisyys. Microsoftin vaikutusvaltaisuus oli kasvanut 16 prosenttia.

3. Amazon

Liikevaihto: 211,4 miljardia dollaria.

Amazon on verkkokauppa ja pilvipalveluita tarjoava yritys, jota ohjaavat neljä periaatetta: asiakkaiden pakkomielle, intohimo keksintöihin, sitoutuminen huippuosaamiseen ja pitkäaikainen ajattelukyky. Brändin sisäinen vahvuus on sitoutuminen ja ulkopuoliset vaikutusvaltaisuutta edistävät piirteet ovat läsnäolo ja merkityksellisyys. Amazonin suosio oli kasvanut edellisestä vuodesta peräti 56 prosenttia.

2. Google

Liikevaihto: 136,2 miljardia dollaria.

Googlen tavoitteena alusta asti on ollut kehittää palveluita, jotka parantavat mahdollisimman monien ihmisten elämää. Maailman suurin videoalusta YouTube ja maailman laajimmin käytetty älypuhelinten käyttöjärjestelmä Android ovat Googlen omistuksessa. Googlen sisäinen vahvuus on reagointikyky ja ulkoiset vahvuudet ovat läsnäolo sekä merkityksellisyys. Yrityksen suosio oli kasvanut 10 prosenttia.

1. Apple

Liikevaihto: 265,8 miljardia dollaria.

Maailman vaikutusvaltaisin brändi on Apple. Yhtiö mullisti tietotekniikan alan lanseeraamalla Macintoshin vuonna 1984. Tänään Apple johtaa innovaatioiden maailmaa iPhonen, iPadin, Macin, Apple Watchin ja TV:n avulla. Brändin ulkoiset vahvuudet ovat jatkuvuus, differentiointi sekä sitoutuminen. Applen vaikutusvaltaisuus oli kasvanut 16 prosenttia.

