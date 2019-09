Metsänomistajat istuvat rahakirstun päällä – syynä hyvinvointitrendi

Suomalainen pakurikääpä erityisen haluttu vientituote.

Hyvinvointitrendi kasvattaa arvosienien kysyntää lisäravinteena lähitulevaisuudessa, kertoo Suomen Agrometsä Oy tiedotteessaan. Yhtiö on metsien monikäyttöön ja arvosienten metsäviljelyyn erikoistunut metsäpalveluyritys.

Agrometsän mukaan Kiinassa ollaan jo nyt valmiita maksamaan korkeita hintoja Suomessa kasvatetusta pakurikäävästä puhtaan ilmaston ja läpinäkyvän tuotannon vuoksi. Arvosienten kasvatuksella metsänomistajat voivat nostaa vuotuista tuottoaan merkittävästi.

Yhtiön mukaan suomalainen metsätalous tuottaa keskimäärin kolmesta viiteen prosentin vuotuisen tuoton. Pakuri-investoinnilla tai arvosienten viljelyllä sama vuotuinen tuotto voi olla kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttiin, Agrometsä uskoo.

Kilohinta täysin eri luokkaa kuin sahatavarassa tai paperissa

Pakurikäävän markkinahinta on tällä hetkellä 30–40 euroa kilolta. Yksi hehtaari pakuriviljelmää voi tuottaa 8–10 vuodessa noin 600 kiloa pakuria, eli liki 20 000 euroa.

Alkuinvestoinnin ja muiden kulujen jälkeen metsänomistajan taskuun jää noin 10 000 euroa – riippuen metsän koosta. Lisäksi pakuri istutetaan pääsääntöisesti vain harvennuspuuhun, eikä viljely kilpaile arvokkaan koivutukin tuotannon kanssa.

“Tällä hetkellä Suomen metsissä tuotetaan suurimmaksi osaksi alimman jalostusasteen tuotteita, kuten sahatavaraa ja paperia, vaikka potentiaalia olisi myös kasvatustoimintaan, jonka lopputuotteen kilohinta liikkuu huomattavasti eri luokassa”, kertoo Agrometsä Oy:n metsänpalvelunjohtaja Henri Lokki.

Aasiassa suomalaiset pakurikäävät erityisen haluttuja

Suomen Agrometsän mukaan pohjoismaat nähdään maailmalla brändinä ja maine luotettavana, eettisenä ja läpinäkyvänä toimijana. Siksi pohjoismaalaisten tuotteiden kysyntä on kova.

Aasiassa arvosienten tapauksessa markkinoilla arvostetaan etenkin laadukkaita ainesosia, niiden aitoutta sekä oikeanlaista käsittelyä valmistusvaiheessa, joka on suomalaisilla selkärangassa.

”Sienten kasvattamisessa kasvuympäristöllä on tärkeä rooli. Suomalaiset sienet saavat kasvaa puhtaassa ympäristössä. Siksi kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla suomalaisilla tuotteilla on erittäin hyvä maine, koska laatu on korkea ja alkuperä on helppo jäljittää,” sanoo Agrometsä Oy:n Kiinan viennistä vastaava Shan Luolin East by North Oy:stä.

“Kiinassa ihmiset sijoittavat ylimääräiset varansa arvosieniin, samoin kuin meillä laitetaan rahaa matkusteluun. Aasian arvosienimarkkinoiden arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 22 miljardia dollaria ja sen odotetaan tuplaantuvan viiden-kymmenen vuoden kuluessa”, Lokki kertoo.

Hyvinvointitrendi kasvattaa sienien kysyntää maailmanlaajuisesti

Kiinnostus arvosieniin ja niiden terveydellisiin vaikutuksiin on kasvussa, ja niitä myös tutkitaan jatkuvasti enemmän.

Esimerkiksi pakurikääpä tiivistää isäntäpuusta itseensä erilaisia haluttuja ainesosia, jotka ovat yleisesti sekä lisäravinnemarkkinoilla että hyvinvointi-, kauneus-, ja terveysmarkkinoilla käytettyjä raaka-aineita. Arvosienet valittiin vuonna 2018 johtavaksi hyvinvointitrendiksi, (Global Wellness Trends Report, 2018). Länsimarkkinat ovat avautuneet verkkokaupan ansiosta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

”Aasiassa on pitkään hyödynnetty sieniä niiden terveyttä edistävien ominaisuuksien vuoksi. Ravinnon ja terveyden välistä yhteyttä korostetaan paljon ja ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota terveelliseen elämäntapaan. Nyt markkinat kaipaavat sienituotteita, jotka soveltuvat nykyajan tarpeisiin,” Shan Luolin sanoo.

Agrometsä vie tuotteita Kiinan lisäksi useisiin Aasian maihin sekä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

”On arvioitu, että vuosittainen kysyntä olisi 4-5 vuoden kuluttua useita satoja tuhansia kiloja pakuria vuodessa. Tällä hetkellä Suomessa kerätään vuosittain vain muutamia kymmeniä tuhansia kiloja – villi pakuri ei siis mitenkään riitä, vaan tarvitaan viljelijöitä”, Lokki kertoo.