Rahankäytön opettaminen on osa lapsen kasvatusta

Suomessa omista raha-asioista ei ole totuttu keskustelemaan kovin avoimesti.

Kulttuuriimme ei kuulu leveily tai huutelu omista rahoista, enemmänkin yritämme peitellä ja vältellä koko aihetta. Kuitenkin palkkaerojen ja omien lasten kasvatuksen kannalta raha-asioista, palkasta sekä yleensä rahan käytöstä tulisi puhua nykyistä avoimemmin. Raha kuitenkin vaikuttaa valintoihimme, joka päivä, joten on tärkeää opettaa lapselle jo varhaisessa vaiheessa mitä raha on ja miten sitä ansaitaan.

Lapsilla on iästä riippuen eri käsitykset siitä mistä rahaa saadaan sekä minkä hintaiseen hankintaa perheellä oikeasti on varaa. Avoin keskustelu auttaa lasta ymmärtämään miksi jotain lelua ei voida juuri nyt ostaa ja miksi matkalle ei voida lähteä yhdessä naapurin perheen kanssa. Asioista puhumalla lapsi oppii ymmärtämään, että saavuttaakseen tiettyjä asioista täytyy opetella säästämistä ja sitä kautta pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällisyyttä.

Rahahuolia ei kannata kuitenkaan kaataa oman lapsen harteille. Jokainen huoltaja osaa arvioida missä määrin lapselle kannattaa rahasta puhua.

Rahankäytön opettelu kannattaa aloittaa esimerkiksi viikkorahan maksamisella suhteessa siihen mitä kotona on tehty kotitöitä. Kokemuksia rahankäytöstä voi myös luoda erilaisten pelien ja leikkien avulla. Lapsen voi antaa myös osallistua kauppalistan laatimiseen sekä ottamalla lapsi mukaan kauppareissuille. Kun lapselle on jo pienestä asti opetettu säästämistä ja muita rahaan liittyviä asioista on hänen nuorempana motivoituneempi ansaitsemaan omat rahat ja hakeutumaan kesätöihin.

Opeta nuori vertailemaan

Vanhempien on myös hyvä muistaa, että nykyään rahan käyttö on muuttunut enemmän digitalisoituneeksi. Pankkikortit sekä netissä maksaminen ovat tätä päivää.

Myös ensimmäistä autoa tai muuta suurempaa hankintaa varten haetaan lainaa netistä. Nuoret ovat tottuneet hoitamaan kaikki asiat verkossa, joten myös laina-asioiden hoitaminen on selkeintä ja nopeinta nettihakemuksella.

Tässä kohtaa nuoren kanssa kannattaa opetella lainapalveluiden kriittinen vertailu. Lainaa ei kannata ottaa ensimmäisestä paikasta mistä se satutaan myöntämään, vaan lainan ottamisessa kannattaa kiinnittää huomiota lainan todelliseen vuosikorkoon, muihin kuluihin sekä maksetaanko lainaa heti tilille myönteisen lainapäätöksen jälkeen.

Nämä kaikki lainaan liittyvät asiat voivat olla hämmentäviä nuorelle, joten lainan hankinnassa kannattaa käyttää tervettä harkintaa. Järkevä tapa etsiä netistä edullinen laina omaan lainatarpeeseen, on kilpailuttaa laina useamman lainantarjoajan välillä. Tämä antaa nuorelle useamman lainavaihtoehdon vertailtavaksi. Vertailemalla lainoja toisiinsa nuori näkee selkeämmin lainojen hintaerot.

Lainan kilpailuttaminen VertaaLainaa.fi palvelun kautta on täysi-ikäiselle maksutonta eikä lainatarjousten pyytäminen sido nuorta mihinkään sopimukseen. Palvelun käyttö on turvallista, riskitöntä ja nopeaa.

Syyskuulla 2019 Suomeen astui voimaan uusi vakuudettomien lainojen korkokattolaki. Lakiuudistuksen myötä lainan nimellinen vuosikorko ei saa ylittää 20 prosentin rajaa ja lainan muut kulut saavat olla maksimissaan 150 euroa vuodessa.

Lakimuutos toi toivottua avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lainamarkkinoille. Nyt vakuudettoman kulutusluoton hakeminen netistä ei ole enää yhtään sen kalliimpaa kuin kulutusluoton hakeminen pankista. Tämä uudistus on hyvä myös siitä näkökulmasta, että koska nuoret hakevat lainaa jatkossakin joka tapauksessa netistä, eivät he huomaamattaan joudu vaikeuksiin liian suuren lainakoron vuoksi.