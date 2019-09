Markkinat uskovat, että keskuspankit ovat kuin ratsuväli joka pelastaa markkinat kauppasodan uhkilta. Optimismi saattaa olla aiheetonta.

Laskiessaan kauppasodan kuluja useimmat sijoittajat näyttävät olevan vakuuttuneita, että keskuspankit karauttavat pelastamaan tilanteen aggressiivisilla rahapoliittisilla toimenpiteillä, sanoo varainhoitoyhtiö Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

Paolini itse ei ole yhtä toiveikas.

“Odotamme maailmantalouden kasvun laantuvan tulevina kuukausina, kun kauppajännitteiden aiheuttama epävarmuus iskee teolliseen tuotantoon ja markkinoiden mielialaan varsinkin kehittyneissä talouksissa”, Paolini toteaa Pictetin syyskuun Barometer-katsauksessa.

Vaikka Pictet odottaa keskuspankkien höllentävän rahapolitiikkaa jarruttaakseen talouden hidastumista, ne tuskin elvyttävät niin paljon kuin markkinat toivovat. Siksi Pictet pitää alipainon osakkeissa, Paolini perustelee.

Turvallisetkin sijoituskohteet näyttävät nyt riskialttiilta

Vaaroja on osakkeiden lisäksi nyt myös korkosijoituksissa.

“Samaan aikaan meillä on enemmänkin syitä suhtautua varovaisesti joukkolainoihin: tämän vuoden elpyminen on painanut tuoton alle nollan miltei kolmanneksessa maailman joukkolainoista – näiden arvo on ennätykselliset 15,5 biljoonaa dollaria. Pidämme ylipainon turvasatamasijoituksissa.”

Paolinin mukaan maailmantalouden hidastumisen aikoina on yleensä järkevää lisätä sijoituksia defensiivisiin omaisuusluokkiin, kuten valtion joukkolainoihin. Joukkolainojen tuottojen pudottua jyrkästi viime kuukausina ongelmana on, että normaalisti turvallisina pidetyt sijoituskohteet näyttävät nyt riskialttiilta.

Paolinin mukaan erityisesti yhdysvaltalaiset osakkeet eivät houkuttele.

”S&P 500 -indeksi on vain muutaman pisteen päässä ennätysluvuistaan, mutta Yhdysvaltain taantumamittarit välkyttävät punaista – tuottokäyrä on kääntynyt toiseen suuntaan ja ensimmäistä kertaa sitten finanssikriisin osakkeiden osinkotuotto ylittää Yhdysvaltain 30-vuotisten valtionobligaatioiden tuoton.”

Tulosennusteita on yksimielisesti alennettu reippaasti, Paolini muistuttaa. Toinen huolestuttava merkki yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittaville on osakkeiden takaisinostojen viimeaikainen vähentyminen, sillä niiden osuus markkinoiden tuotoista oli noin 20 prosenttia viimeisenä vuosikymmenenä.

Euroopassa tilanne on toinen.

“Valopilkkujakin on – pidämme ylipainon eurooppalaisissa osakkeissa. Saksa voi olla teknisesti taantumassa, mutta Euroopan tilanne on kohentunut viime aikoina Ranskan ja Espanjan hyvän etenemisen ansiosta. Uusi elvytyskierros Euroopan keskuspankilta auttaisi myös”, päästrategi arvioi.

Iso-Britannia tarjoaa myös hyvä vastinetta etenkin ulkomaisille sijoittajille. Paolinin mukaan punta on halpa, arvostukset houkuttelevia, suuri osa brittiyritysten tuloista tulee ulkomailta, ja markkinoiden yli viiden prosentin osinkotuotto suojaa jossain määrin volatiliteetilta.

Kehittyvillä markkinoilla riski valuuttojen heikentymisestä

Kehittyvien markkinoiden taloudelliset näkymät ovat kärsineet kauppasodasta, mutta tilannetta helpottavat korkoleikkaukset. Päästrategin mukaan Aasia on valopilkku, kun Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota suuntaa bisnestä muihin Aasian vientimaihin.

Jotkut voivat väittää, että kehittyvien maiden osakkeiden arvostukset ovat perusteltuja keskuspankkien maltillisemmaksi muuttuneiden puheiden takia.

Pictetin analyysi kuitenkin osoittaa, että nykyisen ja markkinoiden odottaman rahapoliittisen elvytyksen määrän välinen kuilu mitattuna prosentteina bruttokansantuotteesta ei koskaan ole ollut näin leveä.

Tämä merkitsee sitä, että markkinoita odottaa pettymys kehittyvillä markkinoilla.

“Joukkolainamarkkinoiden nousu on ollut niin vahvaa, että aiemmin halvat kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainat alkavat näyttää vaikeasti perusteltavilta lyhyellä aikavälillä.”

Kehittyvien markkinoiden joukkolainat tarjoavat kyllä houkuttelevaa kolmen prosentin tuottoa. Kauppasodan negatiivisten vaikutusten takia kehittyvien markkinoiden valuutat voivat kuitenkin heikentyä lyhyellä aikavälillä, Paolini muistuttaa.

”Siksi olemme laskeneet kehittyvien markkinoiden lainojen painon neutraaliksi.”

Mitkä sijoituskohteet ovat sitten turvasatamia? Paolinin mukaan sellaisia ovat nyt kulta ja Sveitsin frangi.

“Valuutoissa pidämme ylipainon Sveitsin frangissa sekä kullassa – näiden pitäisi menestyä hyvin aikana, jota leimaavat geopoliittiset mullistukset ja maailmantalouden olosuhteiden heikkeneminen”, sijoitusstrategi toteaa.