Etla: Suomen talouskasvu hidastuu selvästi ja julkisen talouden tasapaino heikkenee

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Suomi saattaa ajautua tekniseen taantumaan ensi vuonna. Etlan mukaan riski ennustettua huonommasta kehityksestä merkittävä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu hidastuu. USA:n talous pysyy vielä tänä vuonna kohtalaisessa 2,2 prosentin kasvuvauhdissa, mutta ensi vuonna kasvu jää 1,6 prosenttia.

Myös EU- sekä euroalueella kasvu hidastuu Etlan mukaan selvästi. Tutkimuslaitos ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan vain 1,0 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia vuonna 2020.

Etla on alentanut euroalueen ennustettaan keväästä. Syynä on Saksan talous, joka on todennäköisesti ajautumassa taantumaan kuluvalla neljänneksellä. Myös Britannia kärsii kaoottisen EU-eroprosessin luomasta epävarmuudesta.

Etlan mukaan riski ennustettua huonommasta kehityksestä on nyt merkittävä. Kauppasodan laineet saattavat lyödä vielä entistäkin lujempaa.

”USA-Kiina-kauppasota on laajenemassa edelleen, lisäksi kauppasota saattaa kiihtyä uudelleen myös Yhdysvaltojen ja EU:n välillä. Yhdysvaltojen Kiinan tuontiin soveltama keskimääräinen tullitaso on noussut viime vuoden noin kolmesta prosentista peräti 21 prosenttiin kuluvana vuonna, samalla Kiinan Yhdysvaltojen tuonnin tullit puolestaan ovat nousseet keskimäärin 8 prosentista (v. 2018 alussa) liki 26 prosenttiin 2019 syyskuussa.

Suomen kasvuennuste entistäkin alhaisempi

Kansainvälisen kasvun hiipumisen vanavedessä vientivetoisen Suomen bruttokansantuotteen kasvu hidastuu myös tuntuvasti. Vielä viime vuonna kasvua kertyi tilinpidon tarkistettujen tietojen mukaan 1,7 prosenttia eli bkt:n kasvua tarkistettiin jopa 0,6 prosenttiyksikköä alaspäin.

Myös Etla on alentanut Suomen kuluvan vuoden bkt:n kasvulukua 0,3 prosenttiyksiköllä viime maaliskuusta.

”Ennustamme nyt kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia”, Etla toteaa.

Etlan mukaan nettoviennin odotetaan tukevan kasvua vielä tänä vuonna, mutta ensi vuodesta lähtien kasvu on kotimaisen kysynnän varassa.

”Tavaraviennin kasvua tukee kaksi tälle vuodelle ajoittuvaa merkittävän kokoista risteilijää. Ensi vuonna viennin määrän ennustetaan kasvavan 1,3 prosenttia eli selvästi kuluvaa vuotta hitaammin.”

Tutkimuslaitoksen simuloitujen ennustejakaumien avulla tehdyn laskelman mukaan Suomen teknisen taantuman todennäköisyys on loppuvuonna noin 18 prosenttia ja ensi vuoden loppuun mennessä 48 prosenttia.

Työllisyystavoite karkaa ja julkisen talouden alijäämä syvenee

Vaikka viime vuonna työllisyyden kasvu oli huomattavasti odotuksia nopeampaa. Kuluvana vuonna Etla ennustaa työllisten määrän kasvavan noin 21 000 henkilöllä, lähinnä viime vuoden lopun hyvän kehityksen ansiosta.

Tänä vuonna työttömyysaste putoaa Etlan ennusteen mukaan 6,5 prosenttiin ja työllisyysaste nousee keskimäärin 72,4 prosenttiin.

Ensi vuonna onkin sitten vaikeampaa, sillä Etla ennustaa työllisyyden kasvun lähes pysähtyvän. Työttömyysaste kuitenkin laskee työvoiman pienen supistumisen myötä 6,3 prosenttiin. Työllisyysaste paranee ensi vuonna 72,7 prosenttiin.

”Ennustamme, että työllisyysaste nousee vuoteen 2023 mennessä 73 prosenttiin eli Rinteen hallituksen 75 prosentin työllisyystavoite jää toteutumatta, ellei uusia merkittäviä työllisyystoimia tehdä”, toteaa Etlan Markku Lehmus.

Julkisen talouden budjettivaje syvenee, Etla ennustaa.

Kuluvan vuoden julkisen sektorin budjettialijäämäksi tutkimuslaitos ennustaa 0,9 prosenttia bkt:stä ja ensi vuonna 1,4 prosenttia bkt:stä. Julkistalouden tasapaino heikkenee hidastuvan talouskasvun, mutta erityisesti uuden hallituksen menolisäysten takia.

Etlan odotukset julkisen velan bkt-osuudenkehityksestä ovat synkentyneet selvästi viime maaliskuussa. Riski finanssipolitiikan sääntöjen rikkomisesta on nyt merkittävä.

Suhdannevaihtelusta ja kertaeristä puhdistettu julkisen talouden alijäämä on Etlan arvion mukaan tänä vuonna 1,2 prosenttia bkt:stä. Sääntöjen mukaan tämä rakenteellinen alijäämä saisi olla kuitenkin korkeintaan 0,5 prosenttia.

”Suomi rikkoo EU:n julkisen talouden sääntöjä, ellei työllisyyttä saada kasvatettua tavoitteen mukaisesti. Hallituksella pitäisi vähintäänkin olla suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi, mutta ainakaan vielä sellaista ei ole”, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.