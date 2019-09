Veronmaksajien Lehtinen: “Kylmä veroviesti” -keskituloisten suomalaisten verotus kiristyy

Budjettiriihen veroratkaisut merkitsevät palkkaverotuksen selvää kiristymistä vuonna 2020, Veronmaksajain keskusliitto.

Hallitusohjelman mukaiset pysyvät toimet lisäävät valtion menoja noin 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2020, josta määrärahalisäys nousee noin 1,4 miljardiin euroon vuoden 2023 tasolla.

Tämä tarkoittaa verotuksen kiristymistä.

Ensi vuonna hallitus tiivistää veropohjaa ja korottaa välillisiä veroja. Välillisiin veroihin kohdistuvien muutosten kompensoimiseksi pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla.

Veronmaksajien mukaan keskituloisen 3 452 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna kuitenkin nousemassa 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin.

Verotuksen kiristyminen leikkaa nettopalkasta 160 euroa vuodessa.

Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on huomioitu hallituksen budjettiriihen veroratkaisujen lisäksi sosiaalivakuutusmaksujen ennakoitujen muutosten vaikutukset veroihin.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on pettynyt hallituksen verolinjauksiin. Palkansaajien verotus kiristyy ja valmiiksi ankara progressio jyrkkenee entisestään.

“Hallitus leikkaa palkansaajien nettoansiota ja ostovoimaa antamalla verojen kiristyä. Tämä tuskin edistää usein peräänkuulutettua palkkamalttia”, Lehtinen toteaa.

Lehtisen mukaan budjettiriihestä tuli nyt kylmä veroviesti palkansaajille ja käynnistyvälle liittokierrokselle, Lehtinen pohtii.

Myös kotitalousvähennyksen leikkaaminen on selkeä pettymys budjettiriihen veroratkaisuissa. Kotitalousvähennyksellä on jatkuvasti suuri merkitys harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Sen avulla on myös synnytetty työllistävä kotitalouspalvelujen toimiala Suomeen.

“Budjettiriihessä päätetty kotitalousvähennyksen leikkaaminen on selvässä ristiriidassa hallituksen harmaan talouden purkamiseen ja työllisyyden parantamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.”

Veronkiristyksiä suunnataan tuntuvasti myös valmisteveroihin. Tupakkaveron kiristys kohdistuu selvästi terveydelle haitalliseen tuotteeseen. Suurin kiristys kohdistuu tällä kertaa liikenteen polttoaineveroihin. Bensiinin vero on elokuussa kiristymässä 6,3 senttiä ja dieselin 6,9 senttiä litralta.

“Autoilijoiden sietokyvyn rajoja koetellaan bensaveron tuntuvalla kiristyksellä. Asiaa ei yhtään helpota, että ansioiden verotusta ei samalla kevennetä, vaan päinvastoin myös se on kiristymässä entisestään.”

Lehtisen mielestä verorakennetta pitäisi muuttaa niin, että samalla kun haitallisten asioiden veroja kiristetään, hyödyllisten asioiden – kuten työnteon – veroja kevennetään. Nyt hallitus toimii kuitenkin toisin kun budjettiriihestä tuli ulos vain kiristyviä veroja.

“Ensin kahmaistaan palkasta ja sitten vielä huoltoasemalla lisää bensasta.”

Palkansaajan tuloveroprosenttia sekä kulutusverojen muutoksia kuvaavat laskelmat osoitteesssa veronmaksajat.fi