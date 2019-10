10 parasta sijoituspodia

Etsitkö suoraa keskustelua rahasta ja sijoittamisesta?

Yksi nykyaikaisemmista tavoista oppia sijoittamaan ammattimaisemmin on kuuntelemalla sijoituspodcasteja. The Street listaa sivustollaan 10 parasta englanninkielistä sijoituspodia.

1. So Money

Farnoosh Torabi on rento ja informatiivinen juontaja, jolla on vieraana podissaan Wall Streetin ja yritys-Amerikan suurimpia nimiä, kuten Arianna Huffington ja Robert Kiyosaki. Podissa käydään syvällistä keskustelua aiheista kuten varallisuuden luomisesta, yrittäjyydestä, lainoista ja päätöksenteon käsitteistä.

2. Stacking Benjamins

Tässä podissa yhdistyy huumori ja raha. Joe Saul-Sehy juontajapareineen ovat olleet äänessä vuodesta 2012 asti auttamalla ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä raha-asioista. Vaikka podi on humoristinen, jaksoissa keskustellaan painavista raha-aiheista.

3. Listen, Money Matters

Andrew Fiebert ja juontajapari Matt Giovanisci keskustelevat podissaan keskeisistä raha-aiheista, kuten ”kuinka sijoittaa ensimmäiset 5000 dollaria” ja ”kuinka korkeakouluopiskelija aikoo jäädä eläkkeelle 40-vuotiaana”. Podi on viihdyttävä sekä informatiivinen ja sopii kaikentasoisille sijoittajille. Podin isännät korkkaavat oluet podia nauhoittaessa (ja kehottavat myös kuuntelijoita korkkaamaan yhden huurteisen seuraksi).

4. Money for the Rest of Us

Entinen Wall Street -sijoittaja David Steinin isännöimä podcast keskittyy rahakäsityksiin ja tee-se-itse-sijoittamiseen. Stein palaa usein kokemuksiinsa institutionaalisena sijoittajana tutkien tekemiään salkunhallintavirheitä osoittaakseen, kuinka parempi ymmärrys osakkeista, joukkovelkakirjoista ja rahastoista johtaa vahvempaan sijoitussalkkuun. Viimeaikaiset jaksot käsittelivät aiheita, kuten ”kuinka sijoittaa kuten Tesla” ja ”kuinka hallita paremmin riskejä”.

5. Radical Personal Finance

Joshua Sheatsin juontama podcast tarjoaa tunnin neuvontaistunnon sertifioidun rahoitussuunnittelijan kanssa. Sheats käsittelee henkilökohtaista taloutta rahoituksen asiantuntijan näkökulmasta antaen kuuntelijoille toimivia vinkkejä ja strategioita. Podcast antaa roiman annoksen rehellistä ja suoraa puhetta rahasta.

6. The Dave Ramsey Show

Ramsey on syntynyt viihdyttäjä, eikä kaunistele sanojaan rehellisessä podcastissaan. Dave on erityisen taitava auttamaan taloudellisessa vaikeuksissa olevia kuuntelijoita.

7. The White Coat Investor

Tämä podi on tehty niille, jotka ovat kerryttäneet jo kohtuullisen määrän varallisuutta ja heistä on tulossa Wall Street -termein ”korkean nettovarallisuuden sijoittaja”. Podcastia isännöi lääkäri Jon Dahle. Napakoiden podien toistuva mantra on, että korkea tulotaso ei automaattisesti tarkoita suurta varallisuutta.

8. Optimal Finance Daily

Tämä podcast kuratoi viikon parhaat finanssiblogit ja niissä käsitellyt polttavimmat aiheet. Optimal Finance Daily on kiireisen kuulijan valinta, joka haluaa saada päivän parhaat rahoitus- ja sijoitusneuvot 15 minuutissa.

9. Invest Like the Best

Sean O’Shaughnessyn juontama podcast on tarkoitettu vakavammalle sijoittajalle, joka haluaa syvällisempää tietoa sijoittamisesta. Jaksoissa käsitellään monimutkaisempia sijoitusteemoja, kuten pääomasijoituksia, kryptovaluuttoja ja ulkomaalaisten valuuttojen sijoittamista.

10. The Bigger Pockets

Brandon Turnerin ja David Greenin juontama The Bigger Pockets on rankattu Yhdysvaltojen parhaimmaksi asuntosijoituspodiksi. Jos olet kiinnostunut asuntosijoittamisesta, tämä podcast on kuuntelemisen arvoinen.

