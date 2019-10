Helsingin kaupunki jatkaa veronmaksajien rahoittamia asunto-arpajaisia

Hitas-järjestelmä on järjetön markkinatalouden vastainen järjestelmä, jossa arvotaan tuhansien eurojen arvoisia etuja veronmaksajien kustannuksella.

Helsingin Sanomat kertoo, että Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti kokouksessaan Hitas-järjestelmän lakkauttamisen selvittämisestä.

Asia päätyi valtuuston käsittelyyn Otto Meren (kok) aloitteesta, jossa hän toteaa, ettei järjestelmä ole onnistunut täyttämään sille asetettua tavoitetta. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon sijaan järjestelmä on ohjannut helsinkiläisten veronmaksajien rahoja jo ennestään hyvin toimeentuleville kaupunkilaisille.

Hitas on Helsingin kaupungin kehittämä asuntojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille kohtuuhintaisia omistusasuntoja. Asunnoille määritetään jo tontinluovutusvaiheessa korkein mahdollinen myyntihinta, jota asuntoa myöhemminkään myytäessä ei saa ylittää. Hitas-säännöstellyt asunnot ovat vapaasti hinnoiteltavia asuntoja edullisempia.

Yksi järjestelmän kummallisuus on, että edunsaajat valikoidaan pääsääntöisesti arvonnan kautta. Arvontaan on päädytty koska alihintaisissa Hitas-asunnoissa on ylikysyntätilanne. Halukkaita ostajia on tarjontaa enemmän.

Arvonta ei toki ole ainoa asukkaiden valintakriteeri. Yksityiset pankit seulovat potentiaaliset hakijat ottamalla huomioon hakijan tulot.

Tämä pankkien seulonta johtaa siihen, että Hitas-asuntoja myydään alihintaan arpajaisten kautta sellaisille kotitalouksille, jotka eivät tarvitsisi julkisin varoin tuettua asuntoa.

Meri kritisoi tätä tapaa, koska se tarkoittaa käytännössä sitä, että hyvinvointi­yhteiskunnan palvelujen saaminen voi riippua sattumasta. Lisäksi järjestelmää käytetään Meren mukaan väärin. Varakkailla helsinkiläisillä on omistuksessaan useita hitas-asuntoja ja halvan asunnon markkinahintainen vuokraus takaa hyvät vuokravoitot.

Valtuusto kuitenkin päätti äänin 46–37, ettei järjestelmää tällä erää lakkauteta.

Hitas-asuntojärjestelmän absurdiutta lisää vielä sekin, että 17 Helsingin kaupunginvaltuutettua ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään hitas-asuntoja joko itsensä tai lähipiiriläisensä vuoksi. Helsingin Sanomien mukaan moni heistä tai heidän läheisistään asuu hitas-asunnossa. Yhteensä kaupunginvaltuutettuja on 85.

Hitas-asuntojärjestelmä on yksi räikeimpiä terveen markkinatalouden vastaisia järjestelmiä, mitä Suomesta löytyy. Se on paitsi epäoikeudenmukainen, tehoton ja markkinamekanismia vääristävä järjestelmä.

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen on arvostellut Hitas-järjestelmää ankarasti.

“Tällaista järjestelmää olisi mahdotonta hyväksyä, koska se olisi poikkeuksellisen epäoikeudenmukainen”, Kiesiläinen lataa Liberan artikkelissaan.

Liberan toiminnanjohtaja vertaa Hitas-järjestelmää kaupungin järjestämään vuosittaiseen arvontaan, jossa 100 onnekkaille annettaisiin 100 000 euroa rahaa kaupungin varoista.

Hitas-asuntojen alennus markkinahintaan verrattuna voi olla ällistyttävän suuri. Kiesiläinen laskee, että esimerkiksi kolmen Helsingin Kalasatamaan valmistuneen hitas-asunnon neliöhinnat olivat peräti 27 prosenttia alle markkinahinnan. Tällöin 74 neliön asunnoissa oli tulosiirtoa hitas-asuntojen saajille noin 125 000 euroa.

Järjestelmä on Kiesiläisen mukaan myös epäoikeudenmukainen, koska järjestelmän ulkopuolelle rajataan ne, jotka julkista asumistukea aidosti tarvitsevat. Hitas-asunnon ostajan täytyy kuitenkin kauppahinnan maksamiseksi saada pankista asuntolaina tai maksaa kauppahinta omasta pussista.

Otto Meri julisti Twitterissä Helsingin kaupunginvaltuuston Hitas-äänestyksen tulokset. Punaiset äänestivät Hitas-järjestelmän lakkauttamisen puolesta ja vihreällä merkityt äänestivät järjestelmän jatkamisen puolesta.