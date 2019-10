Biohit pomppasi yli 40 prosenttia Venäjän terveysministeriön hoitosuosituksen ansiosta

Biohitin osake lähti lentoon yhtiön julkistaman tiedotteen jälkeen.

Biohit kertoi tänään tiedotteessaan, että Venäjän Federaation Terveysministeriön hoitosuositus ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseksi on julkaistu Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology -tiedelehdessä.

Tässä Venäjän Gastroenterologia- ja Onkologiajärjestöjä edustavien kolmen Venäjän tiedeakatemian jäsenen julkaisemassa virallisessa suosituksessa kuvataan yksityiskohtaisesti ne tutkimus- ja hoitokäytännöt, joiden mukaan ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteaminen tulee järjestää koko Venäjän Federaation alueella.

Venäjän Federaation suositus sisältää selkeän kannanoton, josta on hyötyä Biohitille.

Kannanoton mukaan nimittäin ennen mahalaukun tähystyksen tekoa matalan syöpäriskin potilaille tulee mahan limakalvon tilanteen arviointiin käyttää neljän biomerkkiaineen paneelia.

Biohitin mukaan suositus sopii yhteen sen tarjoaman veritestin kanssa.

Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpela kertoo, että Venäjän Federaatio on Biohitin tärkeimpiä markkina-alueita.

“Yhtiöllä on jo merkittävä jalansija tällä alueella. GastroPanel-tutkimuksen avulla voidaan löytää ajoissa ja luotettavasti niitä ylävatsavaivoista kärsiviä potilaita, joille gastroskopia on syytä tehdä. Näin saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä verrattuna siihen, että kaikki potilaat tähystettäisiin”, Korpela toteaa.

Yksinkertainen GastroPanel-veritesti on Korpelan mukaan myös huomattavasti potilasystävällisempi tapa selvittää mahalaukun tila verrattuna suoraan invasiiviseen tähystystutkimukseen.

Biohit odottaa koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (edellisvuonna 9,9 milj. euroa), mutta ei yli 11 milj. euron.

Biohitin ilmoitus Venäjän terveyssuosituksista sai osakkeen rajuun nousuun. Osake pomppasi Helsingin pörssissä lähes 42 prosenttia.

Kovia kurssimuutoksia on Biohitin osakkeella nähty ennenkin. Tammikuussa 2018 nähtiin osakkeella huikea kurssipomppu, kun Biohitin kurssi nousi peräti 38,4 prosenttia.

Kurssinousun taustalla oli Biohitin yhtiötiedote, jossa se kertoi, että sen kokonaan kiinalaisessa omistuksessa oleva jakelija Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd on tiedottanut laajentavansa GastroPanel-tuotantokapasiteettiaan ja tuovansa GastroPanel-tuotteen uusille teknologia-alustoille ja instrumenteille.