Handelsbanken: Elisan tehostamistoimet purevat, osakkeelle silti myyntisuositus

Elisa ei tehostamistoimenpiteistään huolimatta ole nyt analyytikoiden suosiossa.

Suomen operaattorimarkkinoilla tilanne on pysynyt melko stabiilina kahden viime kvartaalin aikana, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

“Listahinnat ovat melko ennallaan ja kilpailu on jatkunut aggressiivisena, mutta nyt on saatu varhaisia merkkejä siitä, että kilpailu voi hieman hellittää”, pankki toteaa.

Yrityssegmentissä Elisan asiakaskohtainen liikevaihto oli paineen alla matalasti hinnoiteltujen julkisen sektorin sopimuksien takia. Handelsbanken uskoo tämän paineen jatkuvan myös tulevina kvartaaleina.

Vuoden aikana Elisa on viestittänyt, että sen tehostamistoimet alkavat näkyä vuoden loppupuolella. Handelsbankenin näkemyksen mukaan nämä toimet sisältävät esimerkiksi prosessien yksinkertaistamista ja uusien automaatioratkaisujen käyttöönottoa.

Pankki uskoo tehostamistoimien tuottavan tulosta ja johtavan marginaalien paranemiseem seuraavilla kvartaaleilla.

Handelsbanken teki pieniä muutoksia Elisan ennusteisiim ennen 17. lokakuusta julkaistavaa kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttia.

“Pitkän ajan kasvunäkymät ovat hieman aiempaa paremmat, kun Suomesta on saatu myönteisiä uutisia.”

Kassavirtojen nykyarvolaskelman perusteella Handelsbanken nosti Elisan tavoitehinnan 43 euroon aiemmasta 39 eurosta. Osakkeen suositus pysyy kuitenkin myy-suosituksessa.

Elisa ei ole muutoinkaan tällä hetkellä analyytikoiden suosiossa. Yhtiötä seuraa 18 analyytikkoa, joista peräti yhdeksän antaa osakkeelle myyntisuosituksen.

Teleoperaattorin osakekurssi on lähes kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Osakkeen tavoitehinnat eivät ole kivunneet samaa tahtia. Analyytikoiden osakkeelle antama keskimääräinen tavoitehinta 38 euroa on reippaasti alle tämän hetken lähes 48 euron kurssinoteerauksen.

Yksi syy myyntisuosituksiin on varmaankin osakkeen tämän hetken hinnoittelu. Osake noteeraataan peräti 6,7 kertaa yli tasesubstanssin, eli P/B-kerroin on 6,7x. Toki yhtiön kannattavuus on korkealla tasolla, sillä oman pääoman tuotto on yli 27 prosenttia.

Toisaalta analyytikot eivät odota yhtiöltä tuloskasvua. Viime vuoden 1,98 euron osakekohtaisen tuloksen odotetaan tänä vuonna laskevan 1,93 euroon ja ensi vuonnakin tuloksen odotetaan nousevan vain maltillisesti 2,04 euroon.

Elisan ensi vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 23x.