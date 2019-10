ISM-indeksi yllätti jälleen – osakekurssit notkahtivat

Teollisuuden aktiviteettia ja tulevaa talouskasvua ennakoivan ISM-indeksi heikkeni syyskuussa selvästi ekonomistien odotuksia enemmän. Indeksi laski syyskuussa 47,8 pisteeseen elokuun 49,1 pisteestä. Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit olivat odottaneet 50 pisteen lukemaa.

Alle 50 pisteluku tarkoittaa talouden kutistumista.

Indeksin romahdus on ollut nopeaa. Vain vuosi sitten lukema kävi yli 60 pisteessä. ISM-ostopäällikköindeksi laski heikoimpaan lukemaan 10 vuoteen. Indeksin laskun syyksi esitetään yleisesti Kiinan ja USA:n kauppasotaa.

Jo toisen kerran peräkkäin indeksi petti odotukset. Myös elokuussa indeksi romahti odotuksia enemmän. Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit odottivat ISM-indeksin olevan elokuussa 51,3 pistettä, kun toteuma oli 49,1 pistettä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump syytti indeksin laskusta odotetusti jälleen maansa keskuspankkia Fediä. Trump on toistuvasti kritisoinut keskuspankin rahapolitiikkaa liian kireäksi.

”Kuten ennustin, Jay Powell ja keskuspankki ovat sallineet dollarin nousta niin vahvaksi, erityisesti suhteessa KAIKKIIN muihin valuuttoihin, että se vaikuttaa negatiivisesti teollisuusyrityksiimme. Fedin korko on liian korkea. He ovat itsensä pahin vihollinen, eivätkä tajua sitä. Säälittävää!”, Trump twiittasi.

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!