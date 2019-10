Yrittäjäjärjestö kouluttaa pk-yrittäjiä listautumaan pörssiin

Suomen Yrittäjien valmennushjelmassa annetaan yrittäjille eväitä muun muassa hallitustyön, sijoittajaviestinnän, yritysten arvonmääritysten ja rahoitusratkaisujen maailmaan.

Vuonna 2019 ohjelma järjestettiin ensimmäistä kertaa, ja siihen osallistui 34 yrittäjää ja yritystä eri puolilta Suomea. 365 päivässä pörssiin -valmennusohjelman tavoitteena on nostaa yrittäjävetoisten yritysten listautumisvalmiuksia kohti First North -markkinapaikkaa tai päälistaa.

“Saimme ohjelmasta hyvää palautetta yrittäjiltä, mikä kannustaa jatkamaan. Valmennus on avannut monelle yrittäjälle uuden näkökulman ja kasvattanut motivaatiota oman yrityksen listalle viemiseen”, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä sanoo.

“Pörssiin meno ei ole mahdoton tai kaukainen haave, vaan siitä voi tehdä totta. Yrittäjyydellä on monet kasvot ja me haluamme olla mukana rakentamassa erilaisia vaihtoehtoja.”

Ohjelma toteutetaan Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjäverkoston johdolla ja läheisessä yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Hakuaikaa koulutukseen on 15.11. saakka. Itse ohjelma alkaa tammikuussa 2020. Ohjelmaan valittaessa etusija on Suomen Yrittäjien jäsenyrityksillä.

365 päivässä pörssiin -ohjelman sisällön tuotantoon osallistuvat Yrittäjien yhteistyökumppaneina Nasdaq First North Growth Market Helsinki sekä keskeiset analyysi- ja finanssialan toimijat.

“Kun tämän paketin omaksuu, yrittäjä tietää, kuinka halutessaan viedä oma yritys listalle. Olenkin erittäin ilahtunut siitä, kuinka vahvasti alan keskeiset toimijat ovat halunneet tuoda osaamisensa valmennusohjelman käyttöön”, listayhtiö Investors Housen toimitusjohtaja ja kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja Petri Roininen sanoo.

Listautuminen vaatii yritykseltä pinnistelyjä, mutta se antaa kasvuyritykselle mahdollisuuden myös kerätä pääomia kasvun rahoittamiseen ja omistajapohjan laajentamiseen. Yrityskaupassa yleensä vanhat omistajat luopuvat omistuksistaan kokonaan, mutta listautumisessa omistajapohjaa voidaan laajentaa.

Koska listautuminen tuo yhtiölle lisää omaa pääomaa, sen omavaraisuusaste kasvaa ja vieraan pääoman kustannus pienenee.

Kummalle markkinapaikalle pk-yrityksen sitten kannattaa listautua, Nasdaq First Northiin vai Nasdaq Nordicin päämarkkinalle?

Asiakkuusjohtaja Minna Korpi Nasdaq Nordicista kertoo valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin sivuilla, että First North ja päämarkkina tarjoavat samat mahdollisuudet pääoman hankintaan ja osakkeiden kaupankäyntiin. Kuitenkin First North -markkinapaikalla on hiukan kevyemmät vaatimukset. Suurin ero listalleottokriteereissä tulee pörssilistalla vaaditusta IFRS- kirjanpitokäytännön noudattamisesta.

”Lisäksi mikäli listautumisanti on alle 5 miljoonaa euroa, First North -markkinapaikalle voi listautua kevyemmällä yhtiöesitteellä. Päämarkkinalla vaaditaan aina huomattavasti laajempi listalleottoesite. Nyrkkisääntöä yhtiön koolle ei ole, mutta jos yrityksen markkina-arvo on 30 miljoonaa euroa tai enemmän, se voi harkita päämarkkinaa”, Korpi kertoo.