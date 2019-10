Facebookilta odotuksia parempi tulos

Facebookin kolmannen vuosineljänneksen tulos osoittaa jälleen kerran, että skandaalit eivät yritysten tuloksia paljoakaan paina.

Eilen yöllä Suomen aikaa julkistettu Facebookin vuoden viimeisen osavuotiskatsauksen tulos otettiin osakemarkkinoilla positiivisesti vastaan. Osake nousi tulosjulkistuksen jälkimarkkinoilla yli 5 prosenttia.

Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 2,12 dollaria, ja analyytikkojen ennuste 1,88 dollaria. Liikevaihto oli 17,65 miljardia dollaria analyytikkoennusteen ollessa 300 miljoonaa dollaria alempi. Facebookin viimeisen vuosineljänneksen tulos kasvoi vuodentakaisesta 19 prosenttia ja liikevaihto 29 prosenttia.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvun odotetaan hidastuvan entisestään, joskin Facebookin talousjohtaja David Wehner totesi tuloksen kasvun hidastumisen olevan maltillisempaa vuonna 2020.

Facebook on skandaalinkäryinen yhtiö

Facebookin tietosuojakäytännöt ovat aiheuttaneet toistuvasti negatiivista julkisuutta jättiyhtiölle. Viime vuonna paljastui, että teknologiajätti oli luovuttanut 87 miljoonan käyttäjän tietoja luvatta data-analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Cambridge Analytica oli myynyt näitä tietoja muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vaalikampanjalle.

Irlannin yksityisyysviranomainen on puolestaan käynnistänyt tutkinnan liittyen Facebookin vahinkoon, jonka seurauksena satojen miljoonien käyttäjien salasanat olivat vailla kunnollista suojausta. Yhtiö on kertonut tekevänsä yksityisyysviranomaisen kanssa yhteistyötä ongelman selvittämiseksi.

Facebookia vastaan on tällä hetkellä käynnissä kymmeniä muitakin tutkintoja, joissa selvitellään, ovatko yhtiön toimet rikkoneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa noudatettavia tietosuojaan tai määräävään markkina-asemaan liittyviä säännöksiä .

Skandaalit eivät kävijämäärissä näy

Jatkuvista suhdetoimintakriiseistä huolimatta Facebook jatkoi kasvuaan vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä osoittaa, että median takaisku ei välttämättä tarkoita heikkoa liiketoiminnan tulosta.

Päivittäisten aktiivikäyttäjien lukumäärä oli Pohjois-Amerikassa toisella vuosineljänneksellä 187 miljoonaa ja kolmannella 189 miljoonaa. Vastaavaa käyttäjämäärän kasvua on havaittavissa kaikilla maantieteellisillä alueilla. Myös käyttäjäkohtainen liikevaihto oli kasvussa Facebookin kaikilla markkina-alueilla.

Facebookin suosio on käsittämättömän suuri ottaen huomioon, että Facebook on Kiinassa pannassa. Facebookin alustoja käyttää päivittäin 2,2 miljardia ihmistä ja kuukausittain 2,8 miljardia. Luvut voi suhteuttaa siihen, että koko maailmassa on arviolta 4,33 miljardia internetin käyttäjää. Joku voisi sanoa, että Facebookilla on määräävä markkina-asema.

Määräävän markkina-aseman sijoitusstrategia

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi, että Instragramin menestys ollut taattu siinä vaiheessa, kun Facebook osti sen ja että Facebookin panos on ollut Instagramin kohdalla merkittävä menestystekijä.

Facebook on siis pystynyt vivuttamaan ja siirtämään yhden tuotteen tuoman markkina-aseman ja verkostovaikutuksen toiseen tuotteeseen.

Merkittävään asemaan markkinoilla sisältyy poliittinen riski siitä, että kilpailuviranomaiset puuttuvat peliin. Yleisesti ottaen kysymys kuuluu tulisiko sijoittajan välttää tämä poliittinen riski pysymällä erossa yrityksissä, jotka ovat joutuneet tai ovat riskissä joutua kilpailuviranomaisten kynsiin?

Urbem Capital on sitä mieltä, että sijoittajan tulisi päinvastoin hyödyntää kilpailuviranomaisten huomio ikään kuin positiivisena signaalina. Miksi ihmeessä ostamalla ostaa osake, joka sisältää poliittisen riskin?

Logiikka menee näin: yrityksen johdon pitäisi pyrkiä rakentamaan ympärilleen pysyvää kilpailuetua, eli vallihautaa.

Syvä vallihauta muistuttaa monopolia niin paljon, että kilpailuviranomaiset alkavat kiinnostua tilanteesta. Kääntäen: keskittymällä kilpailuviranomaisten tutkinnan alla oleviin yrityksiin, voidaan löytää syvän vallihaudan omaavia yrityksiä.

Urbem Capital ei ole sitä mieltä, että kilpailuviranomaisten tutkinnan alla olemisen kriteeri riittää, mutta kritterin avulla voidaan tehokkaasti seuloa mielenkiintoisia yrityksiä jatkotutkimuksia varten.

Esimerkkeinä Urbem Capital nostaa MasterCardin, Alphabetin, Microsoftin ja Facebookin. Nämä kaikki ovat tai ovat olleet olleet kilpailuviranomaisten hampaissa ja nämä kaikki ovat myös tuoneet sijoittajilleen S&P500-indeksiä kovemmat tuotot.