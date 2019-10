Markkinat hinnoittelevat jo laskusuhdannetta ja ovat alttiita “onnettomuuksille”

Saamme edelleen sekalaisia viestejä makrotaloudellisesta datasta ja markkinoilta, arvioi Pictet Asset Managementin sijoitusjohtaja.

Markkinoiden hinnoittelussa on jo mukana laskusuhdanne, arvioi Pictetin sijoitusjohtaja César Pérez Ruiz.

“Suhdanteen myöhäisessä nykyvaiheessa markkinat ovat alttiina iskuille, jotka voivat tulla monista eri lähteistä kuten Trumpin arvaamattomista twiiteistä, Brexitistä tai käynnissä olevasta kauppasodasta”, Ruiz toteaa Pictetin Perspectives-katsauksessa.

Finanssimarkkinoilla on Ruizin mukaan nyt selviä merkkejä lähestyvän taantuman aiheuttamasta ahdistuksesta. Dollari-indeksi ja kulta – molemmat defensiivisiä sijoituskohteita – nousivat äskettäin korkeimmilleen kahteen vuoteen. Yhdysvaltain valtion obligaatioiden tuotot ovat taas romahtaneet tänä vuonna.

“Lasku on ollut selvintä pitkän juoksuajan joukkolainoissa, mikä on johtanut tuottokäyrän tasaantumiseen. Jotkin käyrän osat ovat kääntyneet päinvastaisiksi, mikä on ollut tähän asti luotettava merkki taantuman tulemisesta.”

Korkokäyrän kääntyminen poikkeaa tällä kertaa kuitenkin aiemmista taantumista, Ruiz arvioi.

“Muutoksen syynä on ollut pitkäaikaisten tuottojen laskeminen lyhytaikaisten jyrkän nousun sijaan. Sijoittajat olettavat siis korkojen pysyvän alhaalla vielä monen vuoden ajan. Tämä heijastaa viimeisen vuosikymmenen aikana laajasti harjoitettua löyhää rahapolitiikkaa.”

Toinen ero liittyy öljyn hintoihin. Kun käyrän kääntymistä on aiemmin seurannut taantuma, öljyn hinta on silloin noussut nopeasti. Nyt öljyn hinnan nousu on lähellä hitainta tahtiaan kolmeen vuoteen, Ruiz toteaa.

Samaan aikaan makrotaloudellinen data viittaa Ruizin mukaan kuitenkin siihen, että nykysuhdanne voi vielä jatkua.

“Valmistava teollisuus on kärsinyt selvästi, mutta palveluala – lähin vastine talouden reaalitilanteelle – on pysynyt pääosin vakaana.”

Selvimmät lyhyen aikavälin taantuman merkit eli työttömyyskorvauksien saajat ja työttömyys eivät vilku punaista valoa. Työttömyys on itse asiassa hyvin alhaisella tasolla monissa suurissa talouksissa, Ruiz muistuttaa.

Pictetin näkemyksen mukaan vielä ei ole taantuman aika.

“Valmistavan teollisuuden osuus osakeindekseistä on huomattavasti suurempi kuin talouden kasvusta, joten voisimme elää tulosten pienen kasvun maailmassa jonkin aikaa”, Ruiz uskoo.

Olemme Ruizin mukaan nyt suhdanteen myöhäisvaiheessa, mikä tekee meistä erityisen alttiita kaikenlaisille ”onnettomuuksille”.

“Näitä voi tulla hyvinkin erilaisten (geo)poliittisten yllätysten muodossa. Siksi valikoimme osakkeet tarkkaan ja suosimme yhtiöitä, joilla on hinnoitteluvoimaa, sekä osingon kasvattajia. Volatiliteettia pidämme omana omaisuusluokkanaan.”

Jotta nykysuhdanne voi jatkua, hallitusten on sijoitusjohtajan mielestä kevennettävä finanssipolitiikkaansa. Tätä tarvetta korostaa keskuspankkiirien tyhjentynyt työkalupakki, sillä useimmilta keskuspankeilta ovat ammukset lopussa ja niiden kyky tukea taloutta heikentyy.

“Ison-Britannian hallitus on suunnitellut lisäävänsä rahankäyttöään mittavasti. Voimme myös toivoa Saksan höllentävän kukkaron nyörejä, varsinkin kun paineet ilmastokriisiin vastaamiseksi kasvavat saksalaisten äänestäjien keskuudessa.”

Toistaiseksi Pictet nostaa brittiläiset osakkeet alipainosta neutraaleiksi.

“Emme odota taantumaa riippumatta siitä, miten Brexitin kanssa käy”, Ruiz toteaa.