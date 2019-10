Rahapodi: Musta joutsen laskeutui mustana torstaina Helsingin pörssiin

Nokian ja Nordean osakkeenomistajat kokivat tällä viikolla ikävän osinkoyllätyksen.

Nokia julkisti torstaina paljon huomiota saaneen karun tulosraportin. Vaikka yhtiön heinä-syyskuun ei-ifrs-liikevoitto oli hieman analyytikoiden konsensusodotusta parempi, aiheutti lähiajan näkymien tulosvaroitus markkinoille rajun pettymyksen.

Kahdessa päivässä Nokian markkina-arvosta on sulanut jo 27 prosenttia. Osakekurssi laski torstain ja perjantain aikana vajaaseen 3,5 euroon. Nokian osakkeen arvo on nyt alle patenttisalkun ja ohjelmistoliiketoiminnan arvon, ja verkkoliiketoiminta on siis siten käytännössä arvoton, arvioi Inderesin Nokia-analyytikko Mikael Rautanen.

Kaiken kukkuraksi Nokia yllätti markkinat ja analyytikot yhtiön hallituksen päätöksellä jäädyttää osingonmaksu kokonaan toistaiseksi.

Myös Nordea julkisti osinkoyllätyksen. Nordea on tullut tunnetuksi hyvänä osingonmaksajana. Nyt pankki joutui kuitenkin säätämään osingonmaksutavoitteitaan aiempaa varovaisemmiksi.

Vuodesta 2020 eteenpäin pankin tavoitteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille. Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.

Nordnetin Rahapodin jaksossa Martin Paasi ja Miikka Luukkonen keskustelevat siitä, kuinka Nokia-omistajat jätettiin kuin nallit kalliolle ilman osinkoja ja Nordeankin osingot päätyivät leikkuriin.

Rahapodissa aiheena on myös “Veikkausgate”. Keskustelu Veikkauksen ympärillä pyörii mediassa ylikierroksilla. Lisäksi luvassa kuulijoiden lähettämiä visaisia kysymyksiä Martinin ja Miikan vastattavaksi.