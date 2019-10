Pictet: Eurooppa ja arvoyhtiöt nyt houkuttelevampia kuin kasvuyhtiöt ja USA

Jenkkiosakkeet ovat nyt kalliita, väittää kansainvälisen varainhoitoyhtiön päästrategi.

Sijoittajat elävät vaikeaa aikaa. Pictetin mukaan yritysten voitot kasvavat vain vähän. Markkinoille olevilla melkein 15 biljoonan dollarin lainoilla on tuotto alle nollan.

Lisäksi kauppakiistat jyristävät eteenpäin. Sijoittajilla ei ole juurikaan syytä intoiluun, ei ainakaan lyhyellä aikavälillä”, sanoo Pictet Asset Mangementin päästrategi Luca Paolini varainhoitoyhtiön uusimmassa Barometer-katsauksessa.

Paolinin mukaan taloustilanne jatkunee puhdittomana tulevien kuukausien aikana. Siksi Pictet pitää alipainon joukkolainoissa ja osakkeissa sekä ylipainon turvasatamakohteissa.

“Kauppa on talouden suurin ongelma. Vaikka kuluttajien kysyntä pitää pintansa, vientitilaukset kutistuvat tullimaksujen korotusten ja muiden protektionististen toimenpiteiden takia”, Paolini toteaa.

Yhdysvalloissa teollisuuden heikkous on laskenut ISM-indeksin alimmilleen kolmeen vuoteen, ja työllisyystilanne on myös heikentynyt hieman, Paolini muistuttaa. Lisäksi Kiinassa teollisen tuotannon kasvu on hidastunut ennätyksellisen alhaiselle tasolle.

Arvo-osakkeet nyt kasvuosakkeita kiinnostavampia

Päästrategin mukaan valopilkkuna on Eurooppa, jota tukee terve yksityinen kulutus.

”Vaikka vähittäiskaupan myynti laski hieman, kuluttajien luottamus on edelleen korkealla ja työmarkkinatilanne on parantunut. Lisäksi lainananto yksityissektorille – alueen vanha mörkö – kohentuu edelleen.”

Markkinoilla likviditeettitilanne on Paolinin mukaan nyt neutraalin ja positiivisen välimaastossa riskipitoisille omaisuusluokille lähinnä korkoleikkausten ja rahahanojen avaamisen ansiosta. Näitä seurannut osakemarkkinoiden nousu on kuitenkin vain poikkeama laskusuuntaisilla markkinoilla.

Eri markkinoiden välillä on eroja.

“Vaikka globaalisti osakkeet näyttävät oikein hinnoitelluilta, alueiden välillä on valtavia eroja. Yhdysvallat on yksi kalleimmista osakemarkkinoista ja arvoltaan heikko sekä absoluuttisesti että suhteellisesti.”

Paolinin mukaan globaalisti arvo-osakkeet ovat nyt houkuttelevampia kuin kasvuosakkeet.

”Tilanne ei ehkä ole yllättävä joukkolainojen tuottojen äskettäisen nousun valossa – tuottojen nousu laskee odotettujen tulevien tuottojen nykyarvoa.”

Pictet on tehnyt muutoksia osakkeiden toimialasuosituksiin.

“Yleisesti olemme kuitenkin aiempaa varovaisempia osakkeiden suhteen alueittain ja sektoreittain, minkä takia päätimme laskea viime aikoina hyvin menestyneet kehittyvien markkinoiden osakkeet ylipainosta neutraalin painoon, finanssiosakkeet samoin ja nostaa teknologiaosakkeet alipainosta neutraaliin painoon”, Paolini kertoo.

Pictet pitää nyt ylipainon euroalueella ja Isossa-Britanniassa arvostussyistä.

“Brexitin takia brittiosakkeet ovat halvimpia maailman markkinoilla, ja punta on myös aliarvostettu. Jos maan poliittiseen sekasortoon saadaan minkäänlaista ratkaisua, siitä seuraa todennäköisesti jyrkkä nousu. Arviomme mukaan mahdollisuuksia on 20 prosentin nousuun.

Jyrkkien kurssiromahdusten riski on pieni

Paolinin mukaan vuoden viimeisen neljänneksen alkaessa osakkeiden pitäisi hyötyä perinteisestä loppuvuoden noususta. Lisäksi sijoittajien harvinaisen synkkä asemointi rajoittaa jyrkkien pudotusten todennäköisyyttä.

Valtionlainojen arvostustasot ovat nyt korkealla, mutta Pictet löytää korkomarkkinoilta kuitenkin mahdollisuuksia.

“Pidämme markkinoiden odotusten mukaisen painon kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainoissa, joiden pitäisi hyötyä valuutan noususta. Ne ovat noin 25 prosenttia aliarvioituja suhteessa Yhdysvaltain dollariin, mitä on vaikea perustella kehittyvien markkinoiden vahvemman talouskasvun takia”, Pictetin päästategi toteaa.