Kuinka paljon pohjoismaisilla opiskelijoilla on lainaa?

Mitä lainavaihtoehtoja opiskelijalla on? Kuinka paljon suomalaisilla on opintolainaa verrattuna muihin Pohjoismaihin?

Suomi on yksi harvoista maailman maista joissa opiskelu on lähes kaikille mahdollista. Opiskelupaikkoja on tarjolla reilusti, ja mikä parasta, lähes valtaosa opiskelusta on ilmaista. Suomessa ei ole käytännössä ole lukukausimaksuja, jotka muualla maailmassa voivat kohota jopa tuhansiin euroihin lukukaudessa.

Kuitenkin vaikka perustutkintokoulutus onkin Suomessa maksutonta, se ei tarkoita etteikö opiskelija tarvitsisi rahaa. Elämä opintojen aikana maksaa, ja harva opiskelija ehtii tehdä töitä opiskelujen lomassa. Esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitto tutki lukion kustannuksia, ja ja pelkästään lukion oppikirjat voivat maksaa 2700€ kolmen vuoden aikana. Ylemmillä koulutustasoilla kustannukset kohoavat vieläkin korkeammalle. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen sanookin: “Opetus on ilmaista, opiskelu ei.”

Ilmaisen opiskelun historia?

Suomen koululaitos uudistettiin toden teolla 1970-luvulla. Tuolloin luotiin moderni peruskoulujärjestelmä, joka antoi kaikille suomalaisille mahdollisuuden yleissivistävään koulutuksen varallisuudesta riippumatta. Tärkeä osa uudistusta oli maksuttomuus. Näin torpattiin mahdollisten yksityis- tai eliittikoulujen muodostuminen, ja uudistuksen myötä ilmainen perusopetus tuli kaikkien ulottuville, yhteiskuntaluokasta riippumatta.

Uudistus oli huikea parannus entiseen, koska koulutus ei ollut aikaisemmin näin laajasti kaikkien saatavilla. Enenen peruskoulu-uudistusta ilmaista oli ainoastaan kansakoulu, joka kesti vain neljä vuotta. Tämän jälkeen oppilas saattoi pyrkiä yksityiseen oppikouluun, joka oli maksullinen. Käytännössä tämä loi eriarvoisuutta, ja usein maaseudulla asuvien ja vähävaraisten ainoaksi koulutukseksi jäi kansakoulu.

Peruskoulu-uudistuksen myötä ilmainen koulutus tuli siis kaikkien saataville, ja tätä koulutuspolkua voi nykyään jatkaa ylioppilaaksi, ja siitä erilaisiinb korkeakoulutukintoihin asti. Suomalaiset ovatkin erittäin hyvin koulutettua kansaa, koska pelkän yhdeksänvuotisen peruskoulun käy nykyään vain noin neljäsosa kansasta. Mutta onko opiskelijan elämä kuitenkaan ilmaista?

Opiskelun kustannukset

Kuten edellä mainittiin, suomalaiset opiskelijat eivät joudu maksamaan kalliita lukukausimaksuja, mutta opiskelun hinta voi silti yllättää. Jopa lukio-opinnoissa saa varautua isoihin kustannuksiin. Suomen lukiolaisten liitto teki tutkimuksen, jossa verrattiin pelkkien oppikirjojen kustannuksia, ja summa on noussut tasaisesti viime vuosina. Nykyään jo lukiolainen maksaa pelkistä oppikirjoistaan lähes 2500 euroa opiskeluaikana.

Tämän lisäksi opiskeluun kuuluu muitakin isoja kustannuksia. Riippuen opiskeltavasa alasta, opintojen alussa on ostettava yleensä myös kannettava tietokone, laskin tai laskinohjelma sekä muut koulutarvikkeet. Tämän lisäksi opiskelu tapahtuu usein muualla kuin kotipaikkakunnalla, joten asumiseen, ruokaan, vapaa-aikaan ja harrastuksiin tulee varata tilaa budjetista.

Opiskelijan tyypilliset menot

Asuminen

Ruoka

Kirjat yms. opiskelutarvikkeet

Vapaa-aika ja harrastukset

Miten rahoittaa opiskelu?

Voit saada opintoihin erilaisia taloudellisia tukia, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti. Tukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin.

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat:

opintoraha

opintorahan huoltajakorotus

opintorahan oppimateriaalilisä

opintolainan valtiontakaus

asumislisä

Tuen saaminen riippuu paljon omasta elämäntilanteesta. Peruskoulun jälkeisiä opintoja aloitteleville nuorille myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä toimiville. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja, ja asumista tuetaan yleensä erikseen.

Opintotuki

Kelasta saatava opintotuki on yleisin tapa rahoittaa opinnot, ja useimmat opiskelijat nostavat opintotukea. Opintotuki on erityislaatuinen järjestelmä, jonka tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt opiskelija, ja tämän jälkeen voi hakea valtion takaamaa opintolainaa.

Opintolaina

Opintolaina on lainapitoinen osa opintotukea. Opintolaina on valtion takaama laina, jonka saat valitsemastasi pankista. Kela myöntää lainatakauksen, ja tämän jälkeen voit hakea lainaa opiskelijalle mistä tahansa pankista. Opiskelija voi saada opintolainaa, jos hänelle on myönnetty ensin Kelasta opintorahaa tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta. Opintolainan maksimimäärä on 650 euroa opiskelukuukautta kohti.

Nimensä mukaisesti opintolaina on lainaa, joka on maksettava takaisin. Opintolaina on kuitenkin yksi turvallisimmista lainamuodoista, koska lainan ehdot ja korko ovat lainanottajalle suotuisat. Tämän lisäksi opintolaina on sijoitus koulutukseen ja siitä johtuviin kuluihin, joten usein se maksaa itsensä takaisin paremman työpaikan ja palkan muodossa.

Kuinka paljon suomalaisilla on opintolainaa?

Kelan tilastojen mukaan valtion takaamaa opintolainaa otti viime lukuvuonna yli 151 000 opiskelijaa. Kymmenen vuotta sitten opintovelallisia oli 75 000, joten lainanottajien määrä on tuplaantunut.

Tämän lisäksi isommat opintolainat ovat yleistyneet, nykyään on tavallista että lainaa voi olla jopa 20 000 tai 30 000 euroa. Keskimääräinen laina korkeakouluopiskelijalla on Kelan mukaan noin 7 800 euroa.

Opintolaina Suomessa ja Pohjoismaissa

Pohjoismainen opintotukivertailu paljastaa, että suomalaiset ja tanskalaiset korkeakouluopiskelijat käyttävät vähiten lainaa. Myös Tanskassa vain 40 % nostaa opintolainaa, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on peräti 70–100 %. Islannin opintotuki on kokonaisuudessaan lainaa.

Norjassa opintotuki myönnetään lainana, mutta opiskelija voi saada opintosuoritusten ja valmistumisen perusteella jopa 40 % lainasta anteeksi. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on opiskelijoiden osalta siis varsin velaton maa.

Lähde: Kela

Briteillä suuret lainat, mutta valmistumisen jälkeinen tulotaso vaikuttaa takaisinmaksuun

Pohjoismaita enemmän lainaa opiskelua varten otetaan Britanniassa. Britanniassa koulut ovat usein lukukausimaksullisia, huippuyliopiston lukukausimaksu voi olla jopa 10 000 euroa. Tämän takia lainasummat voivat nousta jopa 50 000 puntaan. Britannian järjestelmässä koko lainasummaa ei kuitenkaan tarvitse välttämättä maksaa kokonaan takaisin.

Niin kauan kun valmistumisen jälkeiset vuositulot ovat alle 21 000 puntaa, ei opintolainaansa tarvitse maksaa takaisin ollenkaan! Lainan takaisinmaksusumma nousee siis progressiivisesti omien tulojen mukaan.

Vaikka monia hirvittävätkin ilmaisen opintotuen leikkaukset, täytyy kuitenkin muistaa, että suomalainen opintolaina on todella edullista lainaa.

Työnteko opiskelun ohessa

Useat opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä. Työnteko opintojen ohessa on hyvä tapa tienata lisää, ja saada arvokasta työkokemusta. Tämä saattaa kuitenkin hidastaa opintojen etenemistä, ja käydä pidemmän päälle raskaaksi. Opinnot kannattaa yleensä pitää hyvässä balanssissa työnteon kanssa, ja priorisoida opiskelut työn edelle.

Tämän lisäksi monelle opiskelijalle voi olla tuttu tilanne, jossa jo maksettuja opintotukia peritään takaisin korkojen kera. Jos Kela on maksanut liikaa opintotukea, se peritään takaisin. Tukia voi myös palauttaa vapaaehtoisesti, jolloin säästää takaisinmaksun korkokulut.

Opiskelijan muut lainamahdollisuudet?

Opiskelijan lainamahdollisuudet eivät rajoitu vain opintolainaan, vaan opiskellessa voi ottaa myös muita lainoja. Jotkut ottavat opiskeluaikana pienempiä kulutusluottoja, autolainaa tai jopa asuntolainaa. Jos lainanhaku on edessä kannattaa kaikki lainat vertailla aina tarkasti. Lainaa opiskelijalle on hyvä vaihtoehto, jos takaisinmaksun mitoittaa oman tilanteen mukaan huolellisesti.

