Lokakuun 10. päivä juhlitaan Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Suomalainen kirjallisuus tarjoaa antinsa myös sijoittajille.

Seuraavat kirjat jokaisen suomalaisen sijoittajan kannattaa lisätä kirjahyllyynsä.

1. Seppo Saario: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, SanomaPro

Seppo Saarion ikivihreästä oppaasta julkaistaan uudistettuja painoksia vähän väliä, eikä suotta. Suomalaiseksi pörssiraamatuksi tituuleerattu kirja sopii luettavaksi niin aloitteleville sijoittajille kuin kokeneemmille pörssiguruille.

Opas kertoo muun muassa kuinka valita parhaimmat sijoituskohteet, milloin ostaa ja milloin myydä, kuinka sijoittaa ulkomaille ja mitä etuja sijoitusrahastot tarjoavat. Saario avaa kirjassaan myös omia sijoituskokemuksiaan.

Seppo Saario on ammattisijoittaja, kirjailija ja entinen yritysjohtaja, joka on ansainnut paikkansa pörssiguruna. Suomen Ekonomiliitto SEFE on jopa palkinnut vuodesta 2006 eteenpäin erityisen ansiokkaan rahoitusmarkkinoita käsittelevän väitöskirjan Seppo Saario -kilpailussa. Kilpailun palkintona on 20 000 euroa.

2. Kim Lindström: Puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä, Talentum

Muistelmissaan Kim Lindström kertoo pitkästä urastaan rahoitusalalla. Kronologisesti etenevässä kirjassa seurataan Lindströmin uraa nuoruusvuosien vaatimattomista oloista valtiotieteen maisteriksi ja yhä pitkän linjan sijoittajaksi Yhdyspankissa ja Norvestiassa.

Osakemarkkinat ovat muuttuneet hurjasti 1960-luvulta, ja vain harvalla on ollut mahdollisuutta seurata niiden muutosta yhtä läheltä ja yhtä tiiviisti kuin Lindströmillä. Henkilökohtaisten kokemustensa kautta Lindström avaakin lukijalle tärkeän historiikin osakemarkkinoiden kehittymiseen.

Lindströmiä sanotaan Suomen ensimmäiseksi analyytikoksi, joka on ollut uraaurtavassa osassa niin sijoitustutkimuksessa, rahastotoiminnassa kuin rahainhoidossakin.

Myös tätä klassikkoa voi suositella kaiken tason yksityissijoittajille.

3. Henri Elo: Tuoton arvoitus ratkeaa, Sarimedia Oy

Henri Elon Tuoton arvoitus ratkeaa on jatkoa hänen aiemmalle Löydä helmet – löydä kuplat -teokselleen. Erona aiempaan kirjaan on, että osakesijoittamisen lisäksi Elo avaa myös muita sijoitusmuotoja.

Case-esimerkit pörssiyhtiöihin sijoittamisesta tuovat kirjaan tarinallisuutta. Elo kokeekin sijoittajan olevan kuin yrittäjä.

“Osake on pala yritystä ja osakesijoittaja on tavallaan yrittäjä pienellä omistusosuudella. Kun tämän oivaltaa, niin oivaltaa myös sen, että hyvä yritys tekee sinulle joka päivä tulosta ja kassavirtaa. Osakemarkkinoilla ei kannata hötkyillä jokaisesta rasahduksesta”, Elo kertoo.

4. Mika Hyttinen: Vaurastu kuin Warren Buffet, Talentum

Warren Buffet on varmasti jokaiselle sijoittajalle tuttu nimi, ja nyt tarjolla on ensimmäinen suomenkielinen teos Buffetin sijoitusstrategiasta.

Mika Hyttinen on yksityissijoittaja, sijoituskouluttaja ja TINPIE-sivuston ylläpitäjä. Kirjassa Hyttisen koulutustausta pääsee loistamaan, sillä kirja on erittäinen helppolukuinen ja selkeä. Nordnetblogin Random Walker kertoo lukeneensa teoksen yhdeltä istumalta.

Hyttinen kuvaa Warren Buffetin sijoittamisfilosofiaa bisnessijoittamiseksi. Buffetin strategiaan kuuluu laadukkaisiin yrityksiin pitkäjänteisesti sijoittaminen – salkun säätäminen ja ns. osakepeli unohdetaan kokonaan.

5. Mika Hyttinen: Luovu ajoittamisesta – tuplaa voittosi, Talentum

Kaikkien suomalaisten sijoittajien onneksi Mika Hyttisen kirjat eivät jää vain Warren Buffetin strategioihin. Luovu ajoittamisesta – tuplaa voittosi syventyy buffetmaisesti laadukkaiden yhtiöiden tunnistamiseen.

Kirjassa Hyttinen käy läpi, mistä laadukkaan yrityksen tunnistaa. Mielenkiintoiset esimerkit selkeyttävät ohjeita ja pitävät lukukokemuksen miellyttävänä.

7. Karo Hämäläinen, Jukka Oksaharju: Sijoita kuin guru, Oksaharju Capital Oy

Karo Hämäläinen on kirjailija ja pörssitoimittaja, ja Jukka Oksaharju toimii Nordnetin osakestrategina. Kun nämä kaksi yhdistävät voimansa, on tiedossa taattua laatua.

Sijoita kuin guru käy läpi kahdeksan eri strategiaa sijoittamisesta. Strategiat seuraavat kansainvälisten pörssigurujen näkemyksiä sijoittamisesta, ja tutuksi tulevat mm. Benjamin Grahamin, Warren Buffetin, Philip Fisherin ja Burton G. Malkielin strategiat.

Kirjoittajat soveltavat esittelemiään strategioita Helsingin pörssin yhtiöihin ja kertovat, miten yhtiöt tukevat valittua strategiaa.

Kirjassa pohditaan myös menestyksekkään sijoittamisen periaatteita, joten kirjaa voi suositella myös niille, jotka ovat strategiansa jo valinneet. Kirja nousi vuoden 2016 myydyimmäksi sijoituskirjaksi Suomessa.

8. Jarkko Aho, Karo Hämäläinen, Jukka Oksaharju: Arvoguru, Oksaharju Capital Oy

Arvogurun tekijätiimiin liittyy Hämäläisen ja Ahon lisäksi tunnettu sijoitusbloggaaja Random Walker. Kirjailijat pureutuvat arvosijoittamisen strategioihin.

Arvoguru kertoo, kuinka arvosijoittamisen gurut harjoittavat sijoittamista. Millaisiin asioihin arvosijoittaja kiinnittää huomiota? Millaisia osakkeita arvosijoittajat voivat ostaa Helsingin pörssistä?

Arvogurun lisäksi kolmikolta löytyy yhteisteokset Laatuguru ja Pikkuguru. Laatugurussa paneudutaan laadukkaiden yhtiöiden löytämiseen ja Pikkuguru auttaa löytämään tulevaisuuden tähtiyhtiöt ennen niiden kohoamista pörssin ykkösiksi.

Lähteet: Pörssisäätiö, Omista ja vaurastu