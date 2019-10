Björn Wahlroos kapitalismin kritiikistä Ylelle: ”Se on ilmeisen roskaa”

UPM:n ja Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos näkee kasvavien tuloerojen syyn muualla kuin kapitalismissa.

Arvovaltainen talouslehti The Financial Times sai paljon huomiota syyskuussa julkaisemallaan yllättävällä julkilausumalla, jossa se esitti painokkaasti kritiikkiä kapitalismia kohtaan.

Kapitalistinen järjestelmä on peräti ”nollattava” ja rakennettava uudelleen, FT vaatii. Kapitalismi ei enää vain yksinkertaisesti toimi, koska se korostaa vain voittoja ja omistaja-arvon kasvattamista. Kapitalismi on julkistuksen mukaan johtanut eriarvoisuuden kasvuun, kilpailun vähenemiseen ja verokiertoon. Lisäksi suuryritysten veronkierto ja vallan kasvu uhkaavat Financial Timesin mukaan liberaalia demokratiaa.

Financial Timesin mukaan nykymaailmassa kapitalismin tulisi ottaa huomioon myös muita tavoitteita. Voiton tuottaminen pitäisi lehden mukaan liittää laajempiin yhteiskunnallisiin merkityksiin ja tavoitteisiin.

Julkilausumassa vaaditaan, että yritysten olemassaolon tarkoitus tulee olla jatkossa palvella myös työntekijöidensä, asiakkaidensa ja koko yhteisön etua.

Koska kapitalismin väitetään nostavan tuloeroja, sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa monet poliitikot ja ekonomistit väläyttävät jopa varallisuusverojen asettamista varakkaille yksityishenkilöille. Suomessakin on esitetty jopa 10 miljoonan omaisuuskattoa ja rankempaa verotusmallia.

UPM:n ja Sammon hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tänään uutta kirjaansa Kuinkas tässä näin kävi? – Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua (Otava, 2019). Wahlroos antoi lehdistölle myös haastatteluja. Ylelle Wahlroos kertoi mielipiteensä muun muassa Financial Timesin esittämästä kapitalismin kritiikistä.

”Se on pääasiallisesti roskapuhetta”, Wahlroos linjaa suorasukaisesti.

Hänen mukaansa kilpailu on kasvanut valtavasti avoimessa globaalissa maailmassa. Ei tarvitse kuin mennä Amazonin verkkosivulle ja ymmärtää, että kilpailua on vähittäiskaupassa monin verroin enemmän kuin kymmenen vuotta sitten, Wahlroos toteaa.

”Se on ilmeisen roskaa”, Walhroos toistaa.

Wahlroosin mukaan olemme myös siirtyneet maailmaan, jossa teknologian digitaalisen talouden taitajien työn tuottavuus on jotain aivan muuta kuin ”meidän tavallisten tramppaajien”. Digitalisaatio johtaa hänen mukaansa tavallaan väistämättä siihen, että tuloerot kasvavat.

”Bill Gatesin ja muiden kontribuutio maailmantalouteen on vain ollut niin valtavaa, että se on tuottanut käsittämättömiä vaurauksia. Siihenkin on yksinkertainen vastaus: Bill ja Melinda Gatesin säätiö lahjoittaa pois pääosan niistä rahoista. Sekin on siksi ihan turha huoli”, Wahlroos muistuttaa.

Uudessa kirjassaan Wahlroos kertoo, että digitalisaatio synnyttää paljon erittäin korkean tuottavuuden työpaikkoja ihmisille, jotka ovat “tosi nerokkaita digitaalisissa applikaatioissa”. Lisäksi se synnyttää työpaikkoja niille, jotka tekevät näiden nerokkaiden ihmisten elämän mahdolliseksi. Tällä Wahlroos viittaa siis palvelualan työpaikkoihin.

Viime toukokuussa Wahlroos puhui Helsingissä Suuri Osakesäästäjäpäivä -sijoitustapahtumassa muun muassa yksityisestä omistamisesta ja sen tärkeydestä. Hänen mukaan Suomessa ei ymmärretä, kuinka tärkeää yksityinen omistaminen on.

”Omistajuus on Suomessa aliarvostettua, koska perinteisesti olemme halunneet, että se on aliarvostettua. Suomalaisessa politiikassa omistamisen edistäminen ja korostaminen on lähes kiellettyä”, Wahlroos tuumasi.

Wahlroos vertasi tilannetta Ruotsiin. Suomessa teollinen investointitaso on tänä päivänä noin puolet pienempi kuin Ruotsissa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Syy tähän eroon on Wahlroosin mielestä omistamisen arvostuksen puute Suomessa.

”Suomen naapurimaat ymmärtävät, kuinka tärkeää omistaminen on. Me Suomessa teemme lähes kaiken sen eteen, että omistaminen olisi mahdollisimman vaikeaa”, Wahlroos totesi viitaten pääomatulojen verotuksen kiristyksiin.