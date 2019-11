Sijoitusguru Warren Buffett tankkasi näitä osakkeita

Yksi toimiala dominoi ylivoimaisesti Warren Buffettin sijoitusyhtiön osakeomistuksissa.

Buffett hallinnoi omaisuuttaan Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiön kautta, josta hän omistaa hieman alle 19 prosenttia. Buffett on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Berkshire Hathawayn käteisvarat ovat nousseet peräti 122 miljardiin dollariin. Käteisvarojen kasvuvauhti on hurja. Viime vuoden toisen vuosineljänneksen tulosraportissaan yhtiön kertoi nostaneensa käteisvaransa jo 111 miljardiin dollariin. Kolme vuotta sitten yhtiön käteisvarat olivat 72,7 miljardia dollaria.

Huolimatta Buffettin yhtiön varovaisuudesta, on yhtiö sentään tehnyt joitakin uusia osakehankintoja.

Berkshire Hathaway julkisti torstaina kolmannen vuosineljänneksen osakevarallisuutensa listaamalla aiemmin ilmoitetut uudet positiot Occidental Petroleum -yhtiössä ja huonekalujen vähittäismyyjä RH:ssa.

Berkshire Hathawayn osakesalkku, jonka arvo on lähes 215 miljardia dollaria, koostui 48 osakkeesta kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Salkun sisällössä pistää silmään se ehkä hieman yllättäväkin seikka, että lähes puolet salkusta oli sijoitettu rahoitustoimialan osakkeisiin. Teknologiasektorin paino on noin 27 prosenttia.

Yhtiön viisi suurinta omistusta syyskuun lopussa kattoivat yli puolet osakesalkun arvosta. Nämä olivat Apple, Bank of America, Coca-Cola, Wells Fargo ja American Express.

Houstonissa sijaitsevalla öljyn- ja kaasun etsintäyritys Occidental Petroleum on markkina-arvoltaan 33,7 miljardin dollarin suuruinen. Yhtiön osakekurssi on laskenut vuodessa peräti yli 46 prosenttia. Yhtiö teki viime vuonna 5,4 dollarin osakekohtaisen tuloksen, mutta analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on vain 1,1 dollaria.

Buffett tunnetaan siitä, että hän suosii arvoyhtiöitä kasvuyhtiöiden sijaan. Occidental Petroleumin tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on alhainen, vain 1,1x.

Öljy-yhtiö velkaantui voimakkaasti viime keväänä ostaessaan kilpailijansa Anadarko Petroleumin. Kauppa, jonka arvo on noin 58 miljardia dollaria, mukaan lukien velat, on Yhdysvaltojen toiseksi suurin öljy- ja kaasuyhtiön haltuunotto.

Sijoittaja Carl Icahnin mielestä Occidental teki liian suuren ja riskialttiin kaupan ostaessaan Anadarkon, pakottaen sen kääntymään Warren Buffettin apuun. Buffettin Berkshire Hathaway suostui tarjoamaan 10 miljardia dollaria pääomarahoitusta, mutta ehdoilla, jotka analyytikoiden ja osakkeenomistajien mielestä olivat erittäin kalliita Occidentalille.

RH:sta puolestaan Buffett hankki 1,2 miljoonaa osaketta saaden 6,5 prosentin omistusosuuden yhtiöstä. Huonekaluliikkeen markkina-arvo on 3,3 miljardia dollaria. Yhtiön odotetaan kasvattavan viime vuoden 5,7 dollarin osakekohtaista tulosta peräti 9,8 dollariin. Tuloskasvu on saanut yhtiön osakekurssin peräti 75 prosentin nousuun viimeisen vuoden aikana.

Vaikka Buffett nousi RH:n neljänneksi suurimmaksi omistajaksi, on 206 miljoonan dollarin sijoitus Buffettin mittakaavassa pieni sijoitus.

Kalifornialainen RH on kehittynyt huippuluokan luksusbrändiksi. Yhtiö muutti nimensä RH:ksi kaksi vuotta sitten nimetäkseen itsensä uudelleen “lifestyle”-yritykseksi. RH on avannut noin 70 niin sanottua RH-galleriaa, laajoja museotyylisiä kauppoja.