Cramon osake jatkoi nousua ostotarjouksen varmistumisen ansiosta

Hollantilaisyhtiö ostaa Cramon.

Hollantilainen Boels Topholding ja laitevuokraaja Cramo ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Boels tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Cramon tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Ostotarjouksessa Cramon osakkeenomistajille tarjotaan 13,25 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Cramon osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 592 miljoonaa euroa.

Cramon hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Cramon osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä.

Cramon osake on yli viiden prosentin nousussa tarjouksen julkistamisen jälkeen. Osake on pompannut käytännössä ostotarjouksen mukaiselle hintatasolle. Cramon osake lähti nousuun jo viime viikolla, kun se ilmoitti mahdollisesta ostotarjouksesta.

Osake on kivunnut tässä kuussa jo yli 40 prosenttia.

Tarjoushinnassa yli 30 prosentin preemio

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 31,2 prosenttia verrattuna Cramon osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 4.11.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Cramo tiedotti 5.11.2019 arvioivansa mahdollista ostotarjousta. Preemio on 52,6 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Cramon osakkeen keskikurssiin kolmen julkistamispäivää edeltäneen kuukauden ajanjaksolla.

Cramon suuret osakkeenomistajat, EQT Public Value Investments, Rakennusmestarien Säätiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Cramon toimitusjohtaja Leif Gustafsson, ovat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 18,9 prosenttia Cramon kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 25.11.2019 ja päättyvän tammikuun 2020 ensimmäisellä puoliskolla, ja siten kestävän noin seitsemän viikkoa, ellei tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.



Boels on yksi maineikkaimmista konevuokrausyhtiöistä Euroopassa ja johtava konevuokraukseen keskittyvä toimija Benelux-maissa. Boels on yleistoimija, mutta on vuosien aikana perustanut myös erikoistuneita osastoja.

Boelsin perustamisen jälkeen vuonna 1977 yhtiö on kasvanut vuokrausyhtiöksi, jolla on yli 4200 työntekijää ja yli 450 toimipistettä 11 maassa. Vahva toimintojen laajentuminen nojaa itsenäiseen kasvuun ja myös lukuisiin strategisiin yritysostoihin. Tämä on johtanut liikevaihdon kaksinkertaistumiseen aina viiden vuoden välein. Tämä tekee Boelsista yhden nopeimmin kasvavista vuokrausyhtiöistä.

Yleiseurooppalainen johtaja konevuokrauksessa

Boelsin ja Cramon yhdistyminen loisi Euroopan konevuokrausmarkkinoille yhden johtavista toimijoista, jonka yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto olisi noin 1,25 miljardia euroa ja jolla olisi yksi Euroopan suurimmista toimipisteverkostoista. Laajentunut konserni loisi mahdollisuuden palvella asiakkaita paremmin, käyttää kalustoa tehokkaasti sekä sitouttaa ja houkutella osaavaa henkilökuntaa.

Laajentunut konserni olisi monipuolinen toimija sekä maantieteellisesti että liiketoiminnaltaan ja asiakkailtaan. Cramon Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan keskittyneen liiketoiminnan ja Boelsin Benelux-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä DACH-alueella (Saksa, Itävalta ja Sveitsi) jo olemassa olevan verkoston yhdistäminen loisi todellisen yleiseurooppalaisen konevuokraustoimijan, jolla olisi laajentunut mittakaava ja joustavuus. Yhdistyneellä liiketoiminnalla olisi hyvät valmiudet kasvattaa markkina-aluettaan hyödyntämällä tätä mittakaavaa ja ulottuvuuttaan.

Boelsin ja Cramon yhdistyminen loisi mahdollisuuden toimintojen yhdistämiselle Keski-Euroopassa sekä mahdollisuuden hyödyntää kalustovalikoiman, logistiikan ja asiakaspalvelutason yhteisiä parhaita käytäntöjä. Boels katsoo, että näiden käytäntöjen jakamisella olisi potentiaalia edelleen kasvattaa Keski-Euroopan yhdistyneiden toimintojen kaupallista menestystä.

Alusta kasvulle

Yhdistynyt konserni olisi asemassa, jossa se pystyisi edelleen vahvistamaan menestymisensä edellytyksiä huomattavan pirstoutuneilla Euroopan markkinoilla.

Laajentuneessa konsernissa Cramo toimisi alustana skandinaavisille markkinoille ja Boels tavoittelee jatkavansa kasvuaan ja vahvistavansa asemaansa sekä edelleen kehittävänsä ulottuvuuttaan alueella hyödyntäen samalla laajentuneen konsernin tuottamia etuja ja kasvanutta taloudellista ja toiminnollista asemaa.

Lisäksi Boels arvostaa Cramon nykyistä johtoa ja organisaatiota suuresti ja on vaikuttunut yhtiön menestyksekkäästä kehityksestä. Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Cramon liiketoimintoihin, varoihin, Cramon johdon asemaan, työntekijöihin tai toimipaikkoihin.

Boels aikoo muuttaa Cramon hallituksen kokoonpanoa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen heijastamaan Cramon uutta omistusta.

Cramon hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala kertoo, että Cramo on viimeisten vuosien ajan työskennellyt kovasti luodakseen osakkeenomistajillemme omistaja‑arvoa. Adapteon irrottaminen jakauttamisella oli tärkeä askel kahden itsenäisen, keskittyneen ja houkuttelevan yhtiön muodostamiseksi, mikä myös osaltaan vapautti omistaja-arvoa.

“Uskomme myös, että Tarjousvastike tarjoaa houkuttelevan käteispreemion nykyisille osakkeenomistajillemme ja kuvastaa Boelsin luottamusta Cramoon yhtiönä sekä strategiaan yhtenä yhtiönä etenemisestä”, Reinikkala toteaa.