6 elämänoppia maailman menestyneimmiltä liikemiehiltä

Jos haluat menestyä, sinun on ensin muutettava ajatustapaasi.

Mikä erottaa menestyneimmät liikemiehet keskimääräisestä toimihenkilöstä? Usein ammatillinen menestys on lähtöisin ajattelutavan muutoksesta, josta seuraa sarja strategisia päätöksiä, jotka taas johtavat toivottuihin lopputuloksiin.

Entrepreneur tuo esiin menestyneiden ihmisten elämänoppeja.

1. Paras tapa käyttää rahaa on sijoittaa ne

Älä anna kuuluisuuksien tai yritysmoguleiden häikäisevien Instagram-tilien huijata sinua. Todella menestynyt ihminen tietää, että paras tapa käyttää kovalla työllä ansaitut rahat ei ole ostamalla platina Rolexia, vaan sijoittamalla ne.

Esimerkiksi Warren Buffet on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja hän elää tunnetusti hyvin säästeliästä elämää. Buffett on ymmärtänyt sijoittaa ansaitsemansa rahat uuteen yritystoimintaan, sen sijaan että hän kuluttaisi ne asioihin, joiden arvo laskee ajan myötä.

Löydä uusia keinoja elää säästeliäämpää elämää tai ansaita lisätienestiä ja sijoita tekemäsi rahat poikimaan lisää tuloja. Uuden auton arvo laskee heti, kun ajat sen ulos autokaupasta, mutta muutama Amazonin osake tai sijoitusasunto kasvuseudulla voi ansaita sinulle merkittävän tuoton pitkässä juoksussa.

2. Menestyksen vastakohta ei ole epäonnistuminen vaan toimimattomuus

On inhimillistä pelätä epäonnistumista. Epäonnistuminen voi olla häpeällistä ja lannistavaa, mutta se ei ole menestyksen vastakohta, sillä se tarkoittaa että yritit tehdä jotain. Toimimattomuus sen sijaan on menestyksen vastakohta.

Ihmiset antavat usein epäonnistumisen pelon halvaannuttaa heidät. Jos et toimi lainkaan, et voi oppia virheistä ja on epätodennäköisempää, että menestyt. Älä siis anna epäonnistumisen lannistaa sinua, sillä se on vain yksi etappi kohti suurempaa tavoitettasi.

3. Työ ei tunnu työltä, jos rakastat sitä mitä teet

Ammatillisen menestyksen huipulle pääseminen ei ole helppoa ja siksi ne, jotka rakastavat työtään menestyvät todennäköisemmin, kuin ne jotka eivät tee unelmaduuniaan.

Yrittäjyys on osa Jeff Bezoksen ja Howard Schultzin kaltaisten moguleiden identiteettiä. Heidän työ antaa heille iloa ja energiaa.

Menestyminen tulee aina viemään aikaa, vaikka olisit miten lahjakas. Kannattaa kuitenkin tavoitella uraa, josta saat energiaa. Olet näin motivoituneempi paiskimaan lisätöitä menestyksen eteen.

4. Korkeiden standardien asettaminen itsellesi on kilpailuetu

Erinomaisuus ja menestys kulkevat käsi kädessä. Menestyneimmät organisaatiot kykevät houkuttelemaan, motivoimaan ja pitämään joukoissaan maailman lahjakkaimpia ihmisiä. Näitä yrityksiä johtavat ammattilaiset, jotka asettavat vaatimukset itselleen ja muille erittäin korkealle.

Ota vastuu elämästäsi. Sen sijaan, että keksit tekosyitä keskinkertaiselle suoritukselle, etsi tapoja mennä vielä pidemmälle pyrkiessäsi ammatillisiin tavoitteisiisi.

5. Itsestäänselvien kysymysten esittäminen ei ole merkki epäpätevyydestä

Aivan kuten epäonnistumisen pelko, on myös luonnollista pelätä tyhmien kysymysten esittämistä, ettei näytä tyhmältä kollegoiden edessä.

Maailman menestyneimmät ihmiset uskaltavat kyseenalaistaa normeja ja heillä on kanttia esittää kysymyksiä, jotka saattavat tuntua muille ilmeisiltä. Useimmiten juuri nämä perustavanlaatuiset kysymykset inspiroivat yrittäjiä keksimään mullistavia liikeideoita.

6. Loputtomien valintojen maailmassa ”choice fatigue” on todellista ja sitä on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan

Ei ole sattumaa, että Steve Jobs pukeutui sinisiin farkkuihin ja tavalliseen mustaan poolopaitaan ja Mark Zuckerberg pukeutuu farkkuihin ja harmaaseen t-paitaan. Molemmat yrittäjät ovat poistaneet joka aamuisen kysymyksen elämästään, “Mitä laitan tänään päälleni?”, keskittyen tärkeämpiin valintoihin.

Mieti hetki kuinka monta tarpeetonta tai turhaa päätöstä joudut tekemään joka päivä. Voisitko suunnitella esimerkiksi itsellesi aamurutiinin, jossa teet hyvin vähän valintoja ja sen sijaan voisit keskittää energiasi siihen, mikä on ammatillisen menestyksesi kannalta tärkeämpää?

