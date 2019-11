Nämä arkiset epäterveelliset tavat estävät menestymistä

Työpaineet voivat ajaa epäterveellisiin tapoihin.

Työn stressi ja kovat vaatimukset voivat johtaa epäterveellisiin tapoihin. Huonot tavat taas aiheuttavat yhä enemmän stressiä ja niillä negatiivinen vaikutus fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Loppujen lopuksi epäterveelliset tavat toimivat menestyksen esteenä tai hidasteena.

Huonojen tapojen muuttaminen on onneksi mahdollista. Useimpien tutkijoiden mukaan niiden murtaminen kestää 21 päivästä kuukauteen.

Liiallinen energiajuomien kulutus

Energiajuomat eivät ole hyvä energianlähde. Monet tutkimukset vahvistavat energiajuomiin liittyvät terveysriskit, jotka johtuvat pääasiassa korkeasta sokeri- ja kofeiinipitoisuuksista. Riskit vaihtelevat ahdistuksesta, kohonneeseen verenpaineeseen, liikalihavuuteen, munuaisvaurioihin, väsymykseen, vatsakipuihin ja ärtymykseen. Energiajuomat voivat myös vaikuttaa riskinhakukäyttäytymiseen, kuten päihteiden väärinkäyttöön tai aggressioon.

Jos kofeiinihammasta kolottaa, juo kohtuullinen määrä kahvia. Energiajuoma voi sisältää jopa kahdeksan kertaa enemmän kofeiinia kuin kahvi.

Juo vettä energiajuomien sijaan. Ihmiskehosta 60-70 prosenttia on vettä ja usein nestehukka aiheuttaa väsymystä.

Syö ja juo proteiinia. Cambridgen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, miten suuri vaikutus proteiinilla on solujen toiminnassa. Proteiini stimuloi soluja, jotka pitävät meidät hereillä ja liikkeessä. Sanotaan, että vähärasvaisten proteiinin lähteiden, kuten kananmunien ja sianlihan aminohapot pitävät kehon käynnissä ja mielen valppaana.

Suomessa energiajuomien kulutus on lähellä EU:n keskimääräistä kulutusta. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA:n raportin mukaan eurooppalaiset nuoret ja aikuiset juovat keskimäärin 2 litraa energiajuomia kuukaudessa.

Liian pitkään istuminen

Edes 30 minuutin treeni päivässä ei korvaa liian pitkään istumiseen liittyviä riskejä. Liiallinen istuminen voi johtaa lihavuuteen, diabetekseen, lisääntyneeseen sydänsairauksien riskiin ja kehon yleiseen tulehdustilaan.

Seiso, kun olet kokouksissa tai puhelimessa.

Pidä kävelykokouksia.

Hanki seisomatyöpiste.

Nouse ylös vähintään 30 minuutin välein ja venyttele.

Muista, että seisomallakin koko työpäivän voi hankkia itselleen vaivoja – tärkeintä on kuunnella omaa kehoaan ja rajoja.

– Koko päivän seisominen näyttöpäätetyössä ei ole suositeltavaa. Karkeana nyrkkisääntönä voi pitää, että puolet työajasta voi seistä ja puolet istua. On hyvä aloittaa vaikkapa puolen tunnin seisomisesta, työfysioterapeutti Tuula Sarin ohjeistaa Ylelle.

Epäsäännöllinen unen saanti

Tiesitkö, että vuodessa yli 6000 kuolemaan johtavista auto-onnettomuuksista johtuu kuljettajan univajeesta? Pitkäaikainen unenpuute johtaa vähemmän aktiivisiin immuniteettisuoja-soluihin, joilla on tärkeä rooli kehon vastustuskyvyssä. Unenpuutteeseen liittyvien fyysisten terveyshaittojen luettelo on pitkä, mutta ehkä tärkein on sen heikentävä vaikutus kognitiiviseen suorituskykyyn.

Unilääkäri Henri Tuomilehto kertoo Kauppalehdelle, että usein ihmiset luulevat nukkuvansa enemmän kuin todellisuudessa nukkuvat. Optimitilanteessa nukkumiseen pitäisi Tuomilehdon mielestä varata 8,5-9 tuntia aikaa.

Nukkumista voi kuitenkin treenata. Tuomilehdon mukaan pitkällä aikavälillä kuka vain voi löytää tasapainon palautumisen ja kuormituksen välillä.

Mene nukkumaan ja herää samaan aikaa joka päivä. Kehon sisäinen kello tottuu rutiiniin.

Käytä rentoutusharjoitteita tai meditaatiota nukkumaan mennessä.

Vältä työtä, televisiota ja stressaavia keskusteluita vähintään tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Puhelimen tarkistaminen liian usein (varsinkin yöllä)

Harvardin tutkijat havaitsivat, että sininen valo voi vaikuttaa dramaattisesti uniaikatauluun (jopa kolme tuntia). Toiset tutkimukset osoittavat, että sininen valo estää korjaavaa REM-unta lisäten univajetta. Silmien rasitus aiheuttaa päänsärkyä, mikä taas puolestaan rajoittaa keskittymiskykyä ja skarppia toimintaa.

Välttele siis älylaitteiden räpläystä yöllä ja heti herättyäsi. Jos puhelinta on pakko käyttää, testaa sinistä valoa suodattavia laseja.

Pidä taukoja näytöltä 20 minuutin välein ja keskitä näkö etäisiin esineisiin.

Käytä älylaitteiden yötilaa.

Asenna sovelluksia, jotka suodattavat sinistä valoa.

Palaa vanhanaikaiseen kynä- ja paperimenetelmään, kun teet muistiinpanoja.

Lähde: Inc.

